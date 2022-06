Entregados los premios de la segunda edición del concurso de divulgación científica #HiloTesis Se ha felicitado a los premiados por la calidad de sus trabajos y por su esfuerzo para hacer comprensibles a la sociedad sus investigaciones Redacción

jueves, 30 de junio de 2022, 12:15 h (CET) Crue Universidades Españolas y Red Divulga han celebrado el acto de entrega de premios de la segunda edición de concurso «Tu Tesis Doctoral en un Hilo de Twitter: #HiloTesis», en el que han participado los cuatro ganadores: Lara Sanoguera Miralles (Universidad de Valladolid), Daniel Pattier Bocos (Universidad Complutense de Madrid), Elena Cristina Rodríguez Garlito (Universidad de Extremadura) y Maialen Beltran Arreche (Universitat de Girona).







Este evento virtual, retransmitido en directo en el canal de YouTube de Crue, y conducido por la coordinadora de Red Divulga y vicerrectora de Investigación de la Universidade de Vigo, Belén Rubio, ha contado con la participación del presidente de Crue I+D+i y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde. Ambos han felicitado a los premiados por la calidad de sus trabajos y por su esfuerzo para hacer comprensibles a la sociedad sus investigaciones. «Le habéis puesto mucho corazón», ha subrayado Garde, que ha extendido su agradecimiento a los más de 300 investigadores e investigadoras, procedentes de 47 universidades españolas, que han presentado sus trabajos en Twitter, así como a las instituciones participantes, evaluadores y directores y directoras de tesis. Por su parte, los premiados han coincidido en destacar que este concurso ha supuesto para ellos un importante ejercicio de síntesis y, además, un esfuerzo extra para hacer que sean comprensibles para todo tipo de públicos. «Utilizamos términos tan específicos, que, a veces, nos resulta muy difícil explicar de forma sencilla qué es lo que estamos haciendo: este concurso nos obliga a salir de nuestros laboratorios y demostrar a la sociedad que en España se hace buena ciencia», ha expresado la investigadora Lara Sanoguera, dedicada a analizar cómo las células borran información innecesaria, la cortan y la pegan para tener un manual de instrucciones lógico, mediante la técnica del splicing, y poder acabar, por ejemplo, con las mutaciones genéticas que causan el cáncer de mama hereditario. «Mi objetivo es que cada vez menos pacientes reciban esta noticia tan dura», ha sentenciado. «¿Cómo se lo explico a un niño?» Daniel Pattier ha contado en directo el motivo por el cual decidió participar en el concurso: «Mi hija Leire de tres años me preguntó sobre mi trabajo y pensé «¿Cómo se lo explico?». Y es precisamente Leire la protagonista de su hilo de Twitter en el que cuenta cómo, tras analizar los canales educativos de YouTube, llegó a la conclusión de que existe una brecha de género entre los llamados «edutubers» y plantea medidas para estrechar esta diferencia entre hombres y mujeres en las plataformas educativas virtuales. «La divulgación permite llevar la ciencia y la investigación a la población infantil. Es importante acercar a los niños y niñas a la Universidad y viceversa», ha concluido. Con un propósito muy similar, la investigadora Elena Cristina Rodríguez Garlito decidió concursar teniendo muy presente a su hijo de cinco años: «Si él lo entiende, cualquiera puede». Para Rodríguez Garlito, cuya investigación doctoral tiene como finalidad detectar las plantas invasoras de los ríos mediante imágenes de satélite e inteligencia artificial, certámenes como #Hilotesis «sirven para demostrar a la sociedad que la investigación «tiene aplicación directa en la vida de las personas». Por último, Maialen Beltran Arreche, que ha sido galardonada en la nueva categoría de «Discapacidad e Inclusión», ha explicado que su hilo responde a la primera parte de su investigación doctoral sobre las mujeres con discapacidad intelectual y sus relaciones afectivo-sexuales. «Es muy necesario que la gente conozca este tema, que exista una concienciación», ha subrayado esta investigadora para la que el concurso le ha brindado «una plataforma estupenda» para que sus amigos y familiares conozcan a qué ha dedicado tantas horas de estudio en este primer año de Doctorado. #HiloTesis es una iniciativa de Crue, en colaboración con la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga), de la comisión sectorial Crue- I+D+i, que tiene como objetivo promover el desarrollo de habilidades de comunicación y divulgación científica de los investigadores e investigadoras de las universidades españolas en la red social Twitter, con la publicación de sus tesis en hilos de 20 tuits como máximo. La segunda edición se desarrolló entre el 19 y el 30 de abril y participaron un total de 317 personas, procedentes de 47 universidades. Del total de participantes, se eligieron a 44 de la «categoría General» y a 17 de la de «Inclusión y Discapacidad». De la votación final obtuvieron los cuatro hilos ganadores.

