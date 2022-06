La empresa experta en alimentación LEV Your Nutrition Expert inaugura su primera tienda en Sevilla Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 16:10 h (CET)

Sevilla es la ciudad elegida para la apertura de un nuevo Centrolev en España.

Con esta inauguración, ya son 35 las tiendas de la firma líder en programas de pérdida de peso, a nivel global.

LEV Your Nutrition Expert, la firma líder en programas de pérdida de peso, con más de 20 años de experiencia en el sector de la nutrición en el panorama nacional e internacional, abre tienda en Sevilla, reforzando su presencia en España.

La calle Virgen de Luján, 12, en la ciudad hispalense, es el punto elegido para crear un nuevo espacio de 60 metros cuadrados dedicados al universo Lev.

Con esta apertura, se confirma que El Método Lev consigue resultados únicos y que ahora los andaluces lo tendrán más cerca.

Sevilla se une a Málaga, para poner a disposición del que visite los centros Lev en Andalucía, las más de 150 comidas especiales y bajas en calorías e hidratos de carbono, un servicio de nutrición altamente especializado, un bar de aguas depurativas, nutricosmética, etc. en definitiva, una propuesta única que garantiza una dieta segura, con acompañamiento constante, permanente y totalmente gratuito de la mano de los mejores expertos. Factores claves para su éxito.

El Método Lev permite que se pueda perder grasa sin perder masa muscular, evitando la flacidez y consiguiendo una reeducación alimentaria.

Este nuevo espacio, confirma el liderazgo de la compañía, con presencia en España, Portugal, Suiza y Francia. La firma es un referente en el sector de la nutrición y adelgazamiento a nivel nacional e internacional, con 11 tiendas en el país y 35 a nivel global. Un ejemplo más que asegura su éxito.

Sobre LEV

LEV - your nutrition experts cuenta ya con más de 150.000 casos de éxito en toda Europa. Gracias a sus tres pilares fundamentales; alimentos proteicos nutritivos, reeducación alimentaria y asesoramiento gratuito constante.

Método LEV: https://lev.es/el-metodo-lev/

Descubrir más información y su presencia en distintas ciudades de España y Portugal, de donde es firma líder.

www.lev.es

