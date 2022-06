SBoards recomienda la pizarra de vidrio para contribuir a una economía más sostenible Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 13:50 h (CET) Si una compañía desea aplicar políticas enfocadas al medio ambiente y responsabilidad medioambiental, cada detalle suma. Contar con una pizarra de vidrio contribuye a cumplir con los objetivos de reducción de la huella de carbono El vidrio es uno de los materiales con la vida útil más larga. Es totalmente reciclable y, además, de forma infinita, sin un límite de veces que se pueda procesar. La importancia de contribuir a una economía más sostenible hace que las pizarras de vidrio sean una apuesta segura, ya que son muchos los beneficios que derivan de la utilización de estas pizarras. Sboards, fabricante de pizarras de vidrio de alta calidad especialmente destinadas a centros de negocios, colegios, hospitales o salas de reuniones, exponen como contribuir a la economía más sostenible con las pizarras de vidrio.

El vidrio, un material sostenible

El vidrio, como se ha comentado, se puede reciclar infinidad de veces sin perder ninguna de sus propiedades. De hecho, el que se encuentra en el mercado es un 18% reciclado en su masa.

Empresas que disponen de salas de reuniones, hospitales o centros de salud que necesitan de un soporte para hacer reuniones de equipo donde se expongan ideas, informes, etc… o centros escolares comprometidos con la calidad y con el medio ambiente, tienen a su disposición las pizarras de vidrio, un producto perfecto para cumplir con los objetivos medioambientales. Para certificar las buenas prácticas de las empresas existen las normativas ISO 9001 y 14001, con las que las compañías se comprometen a implantar procesos para proteger el medio ambiente, como es el caso de SBoards, que dispone de ambas certificaciones.

Con las pizarras de vidrio se contribuye a la reducción de la huella de carbono, al no tener que hacer cambios de pizarras tan a menudo, puesto que se mantienen inalterables durante mucho más tiempo que las pizarras de plástico. La excelente calidad de la superficie de vidrio permite su uso intensivo, evitando el tintado (ghosting) y alargando su vida útil.

A su vez, son altamente resistentes, al estar fabricadas con un vidrio laminado que le aporta mayor durabilidad. Igualmente, el proceso de laminado de SBoards se realiza mediante un proceso de bajo consumo energético, a diferencia de los procesos de templado o vidrio laminado con PVB, que consumen mayor cantidad. Además, el tintado de las pizarras de SBoards se realiza con pintura orgánica que no desprende contaminantes de efecto invernadero.

En el proceso de fabricación de las pizarras de vidrio quedan retales o partes de vidrio con algún defecto. Los fabricantes de pizarras de vidrio, como SBoards, contribuyen a alargar el ciclo de la vida del vidrio, pues reciclan el material sobrante.

En definitiva, invertir en una pizarra de vidrio es invertir en calidad y apostar por el cuidado del medio ambiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Policlínica Gipuzkoa recibe el premio al mejor Hospital Privado de Referencia Los profesionales de la comunicación demandan más movilidad y menos pc Second World, el juego play-to-earn que quiere revolucionar el sector gaming Sanifruit presenta SANI-AG, su nuevo tratamiento sin residuos tóxicos para el aguacate La tasa de absentismo cae ligeramente en nuestro país hasta el 6,6% (—0,5 p.p.)