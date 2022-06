El COEGI edita un calendario de bolsillo con las vacunas recomendadas para las personas adultas Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 13:30 h (CET) El objetivo es que sirva a las personas adultas de guía para mantener al día su vacunación ya que muchas personas desconocen este calendario Las personas interesadas en hacerse con un ejemplar del calendario en formato bolsillo pueden pasar a recogerlo por la sede del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa en San Sebastián (c/Maestro Santesteban, nº2, 1º) o bien visualizarlo y/o descargarlo en este enlace.

“Disponer de un calendario de bolsillo que ofrecer a nuestros pacientes supone un recordatorio continuo que puede mejorar la captación de población inadecuadamente vacunada”, subraya Rosa Sancho, responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI.

El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha editado un calendario de vacunación de bolsillo para la población adulta creado por la Comisión de Vacunación del Colegio y con el que se pretende informar a la ciudadanía sobre el calendario vacunal según la edad, y concienciar de que las vacunas se dirigen a toda la población “porque la protección que genera beneficia a todos/as”.

Las personas interesadas en tener un ejemplar impreso del calendario de vacunación de bolsillo pueden pasar por la sede del COEGI en San Sebastián a recogerlo. Asimismo, está a disposición de ciudadanía y profesionales para consultar y descargar en este enlace.

El calendario recoge, en castellano y euskera, las vacunas que la ciudadanía debería tener a lo largo de su vida en función del año de nacimiento. Si bien en Euskadi ya se diseñó en 2016 un calendario similar “gran parte de la población adulta lo desconoce y desconoce qué vacunas debería recibir para evitar adquirir algunas de estas enfermedades. Sólo se desarrollan campañas masivas en situaciones concretas como la vacunación antigripal, pero no se establecen acciones concretas para conocer la necesidad de recibir otras vacunas”, subraya Rosa Sancho, responsable de la comisión de Vacunación del COEGI.

Según explica Sancho: “Se ha tomado como referencia el calendario de vacunación para toda la vida del Consejo Interterritorial, así como el calendario de la población adulta de nuestra Comunidad para diseñar un calendario en formato bolsillo, similar al utilizado para la población infantil, que figurará como referencia tanto para la ciudadanía como para los profesionales”.

Las recomendaciones oficiales de vacunación se publican en los diferentes medios de comunicación en momentos puntuales, pero no hay un recordatorio continuo sobre ella: “Disponer de un calendario de bolsillo que ofrecer a nuestros pacientes supone contar con una herramienta que puede mejorar la captación de población inadecuadamente vacunada”, apuntan desde la Comisión de Vacunación del COEGI.

Asimismo, animan a la ciudadanía a preguntar a su enfermera de referencia ante cualquier duda con respecto a su vacunación ya que, la enfermera, “no sólo administra la vacuna, tiene un papel relevante en la recomendación vacunal. Es importante que la población nos identifique como referentes de vacunación”, recuerda Rosa Sancho.

En su opinión, cuando se habla de vacunación todavía se piensa generalmente en la población infantil, “y es necesario incluir en la actividad diaria la valoración de la historia vacunal de la población adulta, al igual que se hace con la población infantil. Cuando un niño o niña acude a la consulta siempre se comprueba si su calendario vacunal está al día; esto también debe hacerse con la población adulta”, señala.

¿Cómo acceder al historial de vacunación?

Según informa Rosa Sancho, la historia de vacunación se puede consultar a través de la carpeta de salud, “pero es verdad que tenemos un problema de disponibilidad de datos vacunales porque la informatización es muy reciente y es muy frecuente ver que la población no guarda su cartilla de vacunación”. Una vez finalizada la etapa infantil no se consideraba necesario guardar esta información y, en muchos casos, se ha perdido.

Por ello, subraya, “es muy importante que todo el mundo guarde su cartilla de vacunación porque es válida para toda la vida”. En los casos en los que no tenemos la vacunación registrada, explica, es necesario realizar una valoración individualizada para considerar si puede requerir alguna vacuna. “Para realizar esta valoración puede consultar con su profesional sanitario de referencia. La enfermera que le atiende puede realizar esta valoración”.

“También es importante valorar cada caso para detectar personas que pertenezcan a algún grupo de riesgo y requieran vacunas adicionales”, concluye.

