Cómo evitar ser víctima de la ciberdelincuencia durante las rebajas

martes, 28 de junio de 2022, 14:23 h (CET) La empresa especializada en ciberseguridad, ciberinteligencia y gestión de sistemas críticos S2 Grupo, ha advertido de que con la llegada de la temporada de rebajas hay un incremento de las compras online y, en consonancia, de la actividad de la ciberdelincuencia. Expertos de la compañía han destacado que, i"gual que sabemos cómo proteger nuestras tarjetas o dinero en el mundo físico, también es esencial concienciarnos sobre cómo hacerlo con nuestros datos bancarios en el mundo online" Según ha informado la compañía en un comunicado, el mundo online ha transformado los hábitos de consumo, cada año es mayor la cantidad de compras online que realizamos y, sin embargo, son muy pocas las personas que toman la precaución de proteger sus datos bancarios en Internet. "Esto es algo esencial, debemos concienciarnos de que igual que es importante proteger nuestro dinero o tarjetas a nivel físico, debemos hacer lo mismo con ellos en los entornos digitales”, ha explicado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

La ciberdelincuencia, continuamente, afina más sus métodos de actuación para de una forma más sutil poder acceder a los datos bancarios. "Para ello, debemos conocer pautas para realizar compras online seguras y que no nos sitúen en una extremada posición de vulnerabilidad frente al ciberatacante. Verificar que estamos en la página oficial donde queremos comprar, no almacenar nuestros datos de pago o activar el doble factor de autenticación a la hora de pagar, son sólo algunos hábitos que nos resultarán de gran ayuda”, ha señalado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

¿Cómo proteger los datos bancarios en los entornos digitales?

¿Cómo proteger los datos bancarios en los entornos digitales?

Verificar que la web que se está visitando es legítima y no hay peligro de fraude.- Para esto, sólo se debe verificar la dirección web de forma meticulosa y meticulosidad y comprobar que es la oficial. En muchos casos, cambian una simple letra de la dirección web (URL) y están suplantando la identidad de la tienda oficial sin que se de cuenta el usuario. "Es importante poner atención en esto, puede creer estar en la tienda real", señalan desde S2 Grupo. Es importante fijarse en que la dirección web empiece por "https" y tenga a su lado un candado cerrado. Si en lugar de eso aparece la leyenda "No es seguro" o una señal de peligro, no es recomendable seguir navegando en esa web. Otras medidas de seguridad que protegen los datos bancarios, incluso cuando no se está comprando, son la activación del doble factor de autenticación en las aplicaciones o webs de tiendas donde se hacen las compras. Navegación segura y links maliciosos.- Evitar las webs donde aparecen descuentos y ofertas desorbitadas. Estos sitios suelen contener enlaces maliciosos que llevan a páginas falsas de compra. El objetivo es doble: conseguir nuestros datos bancarios y quedarse con el dinero de una compra falsa. Investigar.- Es interesante siempre revisar la política de devoluciones del lugar donde se va a hacer una compra, sus datos de contacto, buscar opiniones de la experiencia de compra de otros usuarios, etc. Para evitar el robo virtual de las tarjetas, es recomendable no almacenar los datos de pago en los lugares que se usan más a menudo o a los que se está suscritos como Netflix, Spotify o Amazon. "Aunque es muy cómodo hacerlo, con esta acción ponemos en peligro los datos bancarios si no protegemos esas cuentas con las medidas de seguridad adecuadas. Lo principal será establecer una buena contraseña. Diferente a todas las demás que utilizamos y robusta. Además, hay que activar el doble factor de autenticación en todos los servicios que nos lo permitan", señala el comunicado de S2 Grupo. Así, si alguien roba la contraseña, al intentar entrar en el servicio le pedirá un código de un solo uso para confirmar que es el dueño de la cuenta. "Este código nos llegará tan solo a nosotros, ya sea por SMS, por email o por medio de una aplicación, con lo que los datos de acceso quedarán protegidos", apostilla la compañía de ciberseguridad.

