El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge este próximo fin de semana la cuarta prueba de la temporada del FIM JuniorGP El domingo los aficionados podrán vivir la experiencia de realizar un Pit-Walk que arrancará a partir de las 10 de la mañana Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 28 de junio de 2022, 11:37 h (CET)

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge este próximo fin de semana 1 y 2 de julio, la cuarta prueba para el Finetwork FIM JuniorGP, nueva denominación del certamen internacional de motociclismo junior que es trampolín directo hacia el Campeonato del Mundo de Velocidad.

Tras arrancar la temporada en el circuito portugués de Estoril el pasado mes de mayo, continuar dos semanas más tarde en el circuito Ricardo Tormo desde donde pusieron rumbo al Circuit de Barcelona hace quince días, este fin de semana llegan al trazado jerezano con la máxima expectación en todas las categorías en liza que recordamos serán: FIM JuniorGP, Moto2 European Championship y European Talent Cup.

Un total de 113 pilotos figuran inscritos en las tres categorías que conforman este Finetwork FIM JuniorGP. 33 de ellos toman parte en mundial junior ‘FIM JuniorGP’, categoría que llega a Jerez liderada por el sevillano, José Antonio Rueda (Honda) que cuenta con 108 puntos y la moral muy alta tras conseguir la victoria en las tres últimas carreras. Rivales con posibilidades de arrebatarle la victoria en el circuito de casa, hay varios, entre ellos, David Salvador, segundo en la general con 69 puntos, el malayo Syarifuddin Azman, tercero de la general con 62, el colombiano David Alonso o el italiano Filippo Farioli, sin olvidar al tailandés Tatchakorn Buasri que ya sabe lo que es subir a lo más alto del cajón esta temporada.

Por su parte, el alemán Lukas Tulovic (Triumph) encabeza la general del europeo de Moto2 con 115 puntos y tres victorias en su haber, si bien, deberá vigilar de cerca al australiano Senna Agius (Kalex) que en la pasada cita de Barcelona lograba las dos victorias en carrera y recortar la diferencia en la general que ahora es de 25 puntos a favor de Tulovic. El tercero en discordia es el valenciano Alex Escrig que es tercero de la general con 74 puntos y cuatro pódiums, uno en segunda posición y tres terceros, mientras Alex Toledo y el italiano Mattia Rato son cuarto y quinto de la general y cuentan con opciones de pódium. Los pilotos de Moto2 comparten pista con los de Stock 600 (14 inscritos para Jerez) liderados por el español Alex Ruiz con 96 puntos. En total, 34 pilotos formarán la parrilla de salida para esta categoría en la única carrera prevista el domingo que arrancará a las 13.00 horas.

La categoría con más amplia inscripción es la Hawkers European Talent Cup. Un total de 46 jóvenes pilotos, deberán luchar durante el fin de semana por un puesto en las mangas de carrera del domingo en una categoría que celebrará los entrenamientos divididos en dos grupos dada la concurrencia presente. Tras tres citas celebradas y 5 carreras disputadas, es el joven piloto del Team Aspar Junior Team, Joel Esteban quien llega a Jerez liderando la general con 95 puntos, 22 más que el italiano Guido Pini que es segundo de la general, mientras el malayo Hakim Danish es tercero con 49 puntos.

No hay que perder de vista a los españoles Brian Uriarte y Máximo Martínez que, a pesar de no arrancar bien el certamen, las últimas carreras han estado en franca progresión, consiguiendo en el caso de Uriarte la victoria en la última carrera celebrada, mientras Martínez le acompañaba en el pódium.

Los entrenamientos libres no oficiales se celebrarán durante el jueves y viernes para disputarse el sábado la sesión oficial cronometrada y el domingo las carreras que comenzarán a las 11 con la primera manga del JuniorGP, seguido a las 12 de la primera manga de la European Talent Cup, 13 horas comienzo de la carrera de Moto2, 14 horas inicio de la segunda manga del FIM JuniorGP para cerrar a las 15 horas cuando de inicio la manga final de la European Talent Cup.

La entrada será libre para todos los aficionados que podrán seguir el desarrollo de las carreras desde las tribunas X-1 y VIP, además de poder pasear por el paddock y la terraza de boxes. El domingo los aficionados podrán vivir la experiencia de realizar un Pit-Walk que arrancará a partir de las 10 de la mañana.

