Los españoles pasan casi 58 horas a la semana conectados a internet

Los españoles pasan casi 58 horas a la semana conectados a la red, lo que equivale a 2 días completos de 7, según una investigación de la empresa de ciberseguridad NordVPN. Esto equivale a 125 días al año, o casi 29 años de vida navegando por internet. Este resultado es el mayor número de años en Europa entre todos los países encuestados.

La hora media diaria a la que los españoles empiezan a navegar por internet es a las 9:37 de la mañana, y no se desconectan hasta las 22:18 de la noche. Pero ¿a qué dedican la mayor parte de su tiempo?

A los españoles les encanta ver series y películas en streaming

Los españoles son los que más tiempo dedican a ver series y películas en streaming a través de Netflix, Amazon Video o Hulu. Dedican a esta actividad, 8 horas y 4 minutos a la semana, lo que supone la segunda cifra más alta entre los 16 países encuestados, solamente por detrás de Canadá. Solo dos horas menos -6 horas y un minuto- se dedican a hacer scroll en los muros de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. A pesar de ser la segunda actividad online para los españoles, la mayoría de ellos nombran a estas mismas plataformas como las que más rastrean sus actividades online.

"Para los españoles, las redes sociales son como una historia de amor y odio. Pasan interminables horas navegando, pero al mismo tiempo están preocupados por sus problemas de privacidad. A menudo esperamos a que ese primer intento de phishing tenga éxito y se produzca una estafa online o a que se produzca una filtración de datos que nos asuste para empezar a tomarnos en serio nuestra seguridad online", afirma Daniel Markuson, experto en privacidad digital de NordVPN.

La música y los vídeos, entre las preferencias de los españoles en internet

Los datos demuestran que para los españoles, escuchar música es un pasatiempo vital durante una semana típica. A esta actividad dedican 4 horas y 36 minutos semanales. Pasan un poco más -4 horas y 53 minutos a la semana- viendo vídeos en plataformas como YouTube.

"Los españoles demuestran que son grandes amantes de la música por las contraseñas que eligen. Una investigación realizada por NordPass en la que se revelan las 200 contraseñas más populares en España mostró que "música" es una opción muy popular, y se tarda menos de un segundo en descifrarla", dice Daniel Markuson de NordVPN.

Aunque a los españoles les gusta escuchar música, la mitad de las personas (49%) creen que están siendo escuchadas por sus propios dispositivos.

1 de cada 2 españoles admite que depende de internet a diario

La encuesta de NordVPN también muestra que 1 de cada 2 españoles (46%) admite depender de internet a diario. Daniel Markuson, experto en privacidad digital de NordVPN, comparte algunos consejos para que los españoles disfruten de su tiempo en línea y lo hagan de forma segura:

● Utiliza contraseñas seguras. Si te resulta difícil recordarlas, prueba un gestor de contraseñas. ● Comprueba y verifica los enlaces. Evita los anuncios, enlaces o correos electrónicos sospechosos de personas que no conoces. ● Usa una VPN. Cifrará tu conexión para que nadie pueda violar tu privacidad o arrebatarte tus datos personales. ● Conéctate a redes Wifi públicas seguras. Los hackers instalan puntos de acceso Wifi falsos para atraer a los internautas desprevenidos. Una vez que alguien se conecta a él, el hacker puede ver básicamente todo lo que la gente hace en línea. ● No compartas información personal. No hace falta decir que nunca debes compartir tus contraseñas, información bancaria o dirección en línea. Estos datos podrían ser empleados para adivinar las respuestas a tus preguntas de seguridad o incluso dar a los hackers un chivatazo a la hora de adivinar tu contraseña.

