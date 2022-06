Fernando Ezquerro: "Somos imbatibles en muchos aspectos“ Entrevista con el presidente del CRDOC Rioja Francisco Acedo

martes, 28 de junio de 2022, 09:41 h (CET) El CRDOC Rioja está inmerso en una nueva campaña de promoción e imagen que busca relanzar sus productos y abrirse a nuevos mercados. De todo ello se pudo hablar con Fernando Ezquerro, presidente del Consejo desde hace un año, que ha realizado una visita a Sevilla y Málaga. En la capital de la Costa del Sol atendió a un grupo de periodistas. DIARIO SIGLO XXI y AL SOL DE LA COSTA estuvieron entre ellos.



En 2025 se cumplirá el primer centenario del Consejo. Y acaban de lanzar una nueva campaña de publicidad a nivel nacional. --Es rompedora y muy dinámica en muchos sentidos. No es fácil, pero hay que cambiar algunos conceptos y algunas estrategias. Después de lo vivido con la pandemia y lo generado ahora por la guerra en Ucrania ya no es tan fácil vender, incluso a los vinos de la Rioja.

¿Qué objetivo hay de cara a esa fecha del centenario?

--Tenemos en marcha un plan estratégico en marcha que busca más rentabilidad y facturación. Pero con un claro concepto de trabajar hacia la sostenibilidad. Todas las empresas la aplican pero el sector del vino tiene que dar un paso más delante de este compromiso.

¿Los datos del vino de Rioja en Andalucía? --Casi el 31% de nuestras ventas se concentran en Andalucía cada año. Esto demuestra lo importante que es esta región para nosotros.

¿Qué le dice a los que piensan que los vinos de la Rioja se venden solo?

--Que no se puede morir de éxito…Somos imbatibles en muchos aspectos, pero no nos podemos estar quietos. Hay que seguir adelante y abrir nuevos nichos de mercado a los que presentarles y hacerles evidente lo que representa la cultura del vino.

Uno de los objetivos son los jóvenes -- Hemos hecho campañas dirigidas a ellos con la bandera del consumo moderado de vino. Hay que enseñarles a disfrutar del vino y eliminar los tristes estereotipos que existen sobre el consumo de alcohol en este sector de la población.

¿En las últimas décadas ha variado el tipo de consumidor standard de vino? --Quizás solo en la forma del consumo. A raíz de la pandemia la gente empezó a consumir más en casa, pero ahora con la normalidad se está invirtiendo el estilo y se vuelve a acudir a los restaurantes. Lo normal es beber vino acompañado y esperemos que siga esa línea.

Los datos oficiales del CRDOC Rioja dicen que el total de ventas de Rioja en España, un 15% son en la zona 3 de Nielsen (que comprende Andalucía y Badajoz). Es la segunda región más importante para Rioja, (solo por detrás de la zona norte-centro). En Andalucía, tanto la cuota de valor como la cuota de volumen de Rioja supera a la media nacional: en Andalucía, Rioja tiene un 30,4% en volumen (a nivel nacional, un 27,3%), y un 36,6% de cuota de valor, (vs. 32,2 nacional).

