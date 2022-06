​La Seguridad Social presenta nuevos tramos de cotización de autónomos con cuotas entre 230 y 590 euros al mes La cartera de José Luis Escrivá considera que en la reunión celebrada con los interlocutores sociales "se han realizado significativos avances" Redacción

lunes, 27 de junio de 2022, 13:09 h (CET) El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto este lunes a la mesa de negociación sobre la reforma del sistema de cotización de autónomos nuevos tramos, con cuotas entre los 230 euros y los 590 euros, según los rendimientos netos, como ha informado en un comunicado.



La cartera de José Luis Escrivá considera que en la reunión de este lunes con los interlocutores sociales "se han realizado significativos avances" y se han intercambiado "diferentes aportaciones sobre la redacción del texto normativo".

El último planteamiento del Gobierno establece 15 tramos de cotización, con el primero para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros, con una base de cotización de 751,63 euros y una cuota de 230 euros, lo que supone una rebaja de 64 euros al mes sobre la cuota actual. Además, se reduce en 15 euros en comparación con el texto anterior del Ejecutivo.

El tramo máximo será para aquellos autónomos con unos rendimientos netos superiores a los 6.000 euros, con una base de cotización de 1.928,10 euros y una cuota de 590 euros al mes. La propuesta del Gobierno también modifica la cuota para el tramo de rendimientos de entre 4.050 euros e inferiores a 6.000 euros, que queda en 530 euros, frente a los 565 euros planteados en el último documento del Gobierno.

Los 15 tramos del Gobierno arrancan con los rendimientos netos inferiores a 670 euros, con una cuota de 230 euros; para los autónomos que ingresan entre 670 euros y 900, la cuota se fija en 250 euros. En el caso de los trabajadores por cuenta propia con rendimientos mayores de 900 euros e inferiores a 1.125,90, el Gobierno propone una cuota de 270 euros.

El siguiente tramo es para los rendimientos que van desde los 1.125,90 euros hasta los 1.300, con una cuota de 290 euros. Para aquellos que ingresan más de 1.300 euros, pero menos de 1.500 euros, su cuota será de 294 euros, la misma que para los rendimientos netos entre 1.500 y 1.700.

El Gobierno plantea que los autónomos con rendimientos netos por encima de 1.700 euros e inferiores a 1.850 euros paguen una cuota de 350 euros, y para aquellos con rendimientos entre 1.850 y 2.030, la cuota es de 370 euros.

La cuota de 390 euros será para aquellos trabajadores por cuenta propia con rendimientos netos de entre 2.030 euros y 2.330 euros; la de 415 euros, para los rendimientos netos que oscilan entre los 2.330 euros y los 2.760 euros; y la de 465 euros para los autónomos con rendimientos netos de 3.190 euros a 3.620 euros.

Para aquellos que ingresen más de 3.620 euros y menos de 4.050, la cuota propuesta por la Seguridad Social es de 490 euros; para los rendimientos netos de entre 4.050 euros y menos de 6.000 euros, la cuota de autónomos será de 530 euros; y por último, el tramo 15 para los trabajadores por cuenta propia con rendimientos netos superiores a los 6.000 euros y una cuota de 590 euros. Fuentes de la negociación consultadas por Europa Press apuntan que ese nuevo tramo propuesto por el Ejecutivo comenzaría a aplicarse en 2025.

ACERCAMIENTO DE POSICIONES

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha dicho este lunes, antes del término de la reunión de la mesa de diálogo, que las partes negociadoras estaban "muy cercanas a un preacuerdo", a falta de conocer el texto definitivo.

ATA también considera fundamental mantener la tarifa plana para las nuevas altas de autónomos, empezar a destopar las base para mayores de 47 años y la garantía de que el rendimiento neto sea exclusivamente de la actividad que desarrolla el autónomo.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha destacado que la propuesta trasladada este lunes por el Ministerio "cumple con las expectativas" de su organización de rebajar la contribución a la Seguridad Social de aquellos autónomos con rentas más bajas.

Abad ha destacado el ahorro que implicará esta propuesta para los autónomos con rendimientos netos inferiores a los 670 euros al mes, pues pagarán 767 euros menos al año en cotizaciones a la Seguridad Social.

Los que tengan ingresos inferiores a 900 euros al mes se ahorrarían 525 euros anuales; los que no lleguen al salario mínimo interprofesional (SMI) pagarán 287 euros menos que ahora y los que presenten rendimientos netos de entre 1.125 y 1.300 euros se ahorrarán 47 euros al año. Para los autónomos que ganen entre 1.300 y 1.700 euros, la cuota mensual seguirá siendo la misma que ahora: 294 euros.

El presidente de UPTA ha asegurado que su organización aceptará esta propuesta "siempre que sea de ejecución a partir de enero de 2023" y que el sistema de progresividad para los tramos más altos "se pueda flexibilizar".

Así, Abad quiere que los autónomos con menores rentas puedan acogerse de forma inmediata a esta rebaja "sustancial" de sus aportaciones al sistema y los que tengan rendimientos medios y altos "puedan ir acomodándose" a sus nuevas cotizaciones.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) también ha observa avances en la reunión de este lunes, sobre todo en la reducción de los tramos para los que menos ingresan y la reestructuración de los tramos intermedios. No obstante, consideran "insuficiente" esta nueva propuesta y han trasladado al Ministerio otras fórmulas para "hacer posible que las cuotas inferiores se puedan ver más reducidas".

Para Uatae, es urgente que esa reducción en los tramos inferiores se apliquen "desde el primer momento", como señalan a Europa Press. Uatae también exige que la norma debe garantizar "de manera clara y expresa" que tras el fin del periodo de transición, máximo de 9 años, entrará en vigor la cotización por ingresos netos y desaparecerán los tramos.

