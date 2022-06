Schneider Electric gana el premio "Water Technology Company of the Year" en los Global Water Awards 2022 Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 11:18 h (CET) El premio obtenido reconoce el liderazgo en los sectores del Agua y las aguas residuales y la Desalinización de Schneider Electric, así como su tecnología, que ayuda a los clientes a satisfacer la demanda de operaciones resilientes, eficientes y sostenibles. El premio reconoce el innovador trabajo realizado por la compañía con EcoStruxure Automation Expert, al impulsar la sostenibilidad y resiliencia de las operaciones en las plantas del sector del agua y las aguas residuales Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, ha ganado el premio ‘Water Technology Company of the Year’ en los Global Water Awards 2022. El galardón reconoce el liderazgo en sostenibilidad y transformación digital en los sectores del Agua, las aguas residuales y la Desalinización de la compañía, así como sus tecnologías, que ayudan a los clientes de la industria a satisfacer la demanda de operaciones resilientes, eficientes y sostenibles.

Una destacada contribución a la digitalización y la eficiencia

La categoría ‘Water Technology Company of the Year’ de los Global Water Awards reconoce a aquella empresa que ha hecho la contribución más significativa en el campo del agua y la tecnología digital. Schneider Electric ha resultado ganadora por su innovador trabajo con EcoStruxure™ Automation Expert V21.2, que gestiona el ciclo de vida de automatización completo de las operaciones de agua y aguas residuales. EcoStruxure Automation Expert es el primer sistema de automatización industrial centrado en software del mundo y supone un punto de inflexión en el camino hacia la sostenibilidad de las operaciones de plantas del sector.

Asimismo, la compañía ha sido reconocida por su trabajo conjunto con Suez, que aprovecha la experiencia complementaria de ambas para co-desarrollar y comercializar soluciones digitales innovadoras para todo el ciclo del agua. A través de este proyecto, Schneider Electric ha añadido el software AQUADVANCED® a su oferta de agua inteligente y ya cuenta con implementaciones planificadas en Italia y Argentina. Parte del premio también responde a la implementación del Unified Operations Center for Water de AVEVA, un sistema que conecta la tecnología de la información (IT) y la tecnología operativa (OT) para facilitar la optimización empresarial en todo el negocio en las compañías del sector.

Schneider Electric sigue revolucionando el mercado de la automatización para la industria del agua y, por eso, Royal HaskoningDHV ha nombrado a la compañía su proveedor global preferido para la solución de tratamiento de aguas residuales Nereda®. De esta manera, Schneider Electric combinará las capacidades de EcoStruxure Automation Expert con esta tecnología para desarrollar la próxima generación de control de procesos de Nereda. Este sistema de control mejora la eficiencia de los procesos de la planta y permite a los clientes de aguas residuales disfrutar de una gestión completa del ciclo de vida, una integración perfecta de los servicios IT/OT y diagnósticos de sistema mejorados para sus sistemas de automatización.

La ceremonia de entrega de los Global Water Awards 2022 celebró los mayores logros conseguidos en la industria durante el año anterior, reconociendo a aquellas iniciativas y empresas de los sectores del Agua y las aguas residuales y la Desalinización que están impulsando la industria a través de un mejor rendimiento operativo, la adopción de tecnología innovadora y modelos financieros sostenibles.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.