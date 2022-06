El Metaverso del Poliamor estrena Canal: Poliamoris TV Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 11:22 h (CET) La plataforma de citas de poliamor de Poliamoris.com ha organizado un evento en su metaverso para estrenar las emisiones en directo de su nuevo canal de contenidos "Poliamoris Televisión" El Jueves 30 a las 22:00, todos los usuarios de Poliamoris podrán asistir al estreno de su nuevo canal con una primera emisión desde el metaverso conducida por la coach y escritora especializada en poliamor Sofía Beyond, que responderá en directo a todas aquellas preguntas sobre poliamor que los asistentes nunca se atrevieron a preguntar.

Tras el programa en directo, que se podrá ver en una gran pantalla virtual en metaverso de Poliamoris.com, se hará un visionado en grupo de la entrevista de la periodista y escritora Sandra Bravo a Juan Carlos Pérez Cortés, autor del libro “Anarquía Relacional” en la sala de cine virtual habilitada para la ocasión.

Y para finalizar el evento, inaugurarán una nueva sala donde tendrá lugar una fiesta virtual con música chill-out donde todos los asistentes puedan disfrutar y conocerse de una divertida y original manera.

En el metaverso de Poliamoris, los usuarios pueden personalizar su Avatar, recorrer las distintas salas que la plataforma ofrece, jugar a sus juegos virtuales, ver contenidos audiovisuales, exposiciones relacionadas con el poliamor y, por supuesto, conocer a nuevas personas y parejas poliamorosas que comparten esta forma de vida.

Aunque las no monogamias han existido desde la prehistoria, fue en 1990 cuando la palabra “poliamor” apareció por primera vez en un artículo de Morning G´Zell. 30 años después, según el estudio del Observatorio de Consumo Joven,1 de cada 4 personas de 18 a 30 años cree en el poliamor y las relaciones amorosas con más de una persona a la vez.

Poliamoris ofrece una alternativa para todas aquellas personas interesadas en crear relaciones poliamorosas. El acceso al metaverso y eventos virtuales es gratuito desde la web de Poliamoris.com o descargando su app de la Play Store.

