Ventajas de la carpintería de PVC, por Peter & William

viernes, 24 de junio de 2022, 16:09 h (CET) Pocos saben que el PVC (cloruro de polivinilo) se identificó por primera vez hace casi 200 años. Pero la producción industrial se desarrolló en los años 50, buscando siempre formas innovadoras de potenciar las cualidades de este material Los conjuntos de ventanas de PVC representan más del 70% de la carpintería del mercado de Europa. En la última década, las ventanas de PVC también se han convertido en un material importante en el mercado español.

Dos tercios de las ventanas de doble acristalamiento en España tienen carpintería de PVC.

¿A qué se debe la popularidad de este tipo de carpintería? Estos son los argumentos:

¿Por qué elegir el PVC?

Es fuerte y ligero al mismo tiempo Este polímero destaca por su dureza y resistencia a factores mecánicos y químicos, al tiempo que pesa poco. Su ligereza facilita el transporte y almacenamiento, lo que supone un plus relevante en los cálculos logísticos de los fabricantes de carpintería.

Fácil de instalar A diferencia de otras soluciones, la carpintería de PVC es más fácil y rápida de instalar y se adapta a las características especiales de los edificios. Por ejemplo, es una muy buena solución para los edificios con una superficie acristalada media.

El material se puede procesar (cortar, dar forma y soldar) en poco tiempo, lo que hace que el tiempo de ejecución sea más eficiente.

Es un excelente aislante térmico y acústico Los beneficiarios notan rápidamente que las carpinterías de PVC reducen drásticamente los costes de la factura de calefacción y aumentan el confort en la vivienda al atenuar el ruido exterior.

Reducir las pérdidas de energía y mantener una temperatura ambiente agradable son elementos de confort que no se pueden ignorar.

Es muy duradero Las pruebas realizadas sobre las ventanas de PVC han demostrado que la carpintería conserva su aspecto y sus propiedades durante mucho tiempo. La vida útil del material es de más de 40 años.

El PVC es resistente a la intemperie, la humedad, la contaminación, la corrosión, la abrasión y los golpes diversos. Las ventanas conservan su aspecto incluso en contacto con diversos productos químicos (sales, aceites, alcohol). Las ventanas de PVC son resistentes al fuego gracias al cloro de la composición. En caso de incendio, las ventanas de perfil de PVC se extinguen solas.

Fácil mantenimiento El cuidado de la carpintería de PVC sólo requiere un lavado y limpieza periódicos. Dado que el polvo puede acumularse en la zona de las juntas, es preferible limpiarlas con frecuencia.

Precios competitivos Las ventanas de PVC son aproximadamente un 25% más baratas que las de madera con doble acristalamiento, lo que constituye una de las razones por las que son las preferidas por los constructores. En relación con las cualidades del material, los costes son más que ventajosos para cualquier tipo de instalación.

Es un material seguro El PVC es el polímero más utilizado en la construcción y también el más probado y verificado. Es seguro para el medio ambiente, no es tóxico y cumple las normas internacionales de seguridad.

La producción de carpintería de PVC supone un consumo de energía tres veces menor que el de la carpintería de aluminio y reduce el coste de producción del producto acabado.

El PVC es 100% reciclable.

Es versátil A ser fácil de moldear, unir y colorear, tanto las ventanas como las puertas de PVC permiten una gran creatividad de diseño. Se integran bien tanto en edificios residenciales como no residenciales.

No permite el crecimiento de bacterias y hongos, por lo que se recomienda el uso en establecimientos sanitarios y alimentarios.

Perspectivas de desarrollo

Una de las tendencias de ventanas en 2022 es la aparición de la carpintería de materiales combinados, en la que el PVC puede revestirse de aluminio, madera o vidrio.

Los materiales se combinan ingeniosamente para ofrecer soluciones más resistentes al sol, la lluvia, las heladas, la suciedad y los golpes mecánicos, pero sobre todo para satisfacer las exigencias de diseño de los consumidores finales.

Este tipo de carpintería de materiales combinados puede ahorrar un 50% más en la factura energética.

Por ejemplo, la carpintería puede tener un núcleo de PVC y una cubierta de aluminio, que actúa como escudo.

Así se obtienen las ventajas de ambos materiales:

El bajo coste , la versatilidad y el bajo peso del perfil de PVC

, la versatilidad y el bajo peso del perfil de PVC El atractivo diseño y la resistencia mecánica y acústica de la carcasa de aluminio Sin duda, es un segmento atractivo que hay que vigilar en el futuro, ya que combina las necesidades objetivas de los constructores con las exigencias de los arquitectos.

Las 5 preguntas más comunes sobre el PVC

La industria de los materiales de construcción ha experimentado eficacia y fuerza con el descubrimiento de las propiedades específicas de los polímeros. El PVC se ha convertido no sólo en el material más popular para las tuberías y el aislamiento, sino también en una mejor alternativa a los materiales de carpintería tradicionales.

Reconocido por su durabilidad y eficiencia térmica, el PVC se combina hoy en día con una gran variedad de materiales para ofrecer soluciones de carpintería modernas y eficaces.

1. ¿Cuáles son los costes de la carpintería de PVC en comparación con otros tipos de carpintería?

Debido a su mayor eficiencia energética y durabilidad, esta inversión resultará más rentable a largo plazo que otros materiales de carpintería.

Por ejemplo, la vida útil de una ventana de PVC es de unos 30 años, y el marco puede reutilizarse varias veces si el cristal se deteriora. Invertir en puertas de PVC o ventanas es una inversión que permite disfrutar de un confort a largo plazo sin el problema de la corrosión o los daños causados por la intemperie.

2. ¿Qué resistencia tiene el PVC en comparación con otros materiales del mercado?

Los materiales más populares en el mercado de la carpintería son la madera, el PVC y el aluminio.

La carpintería de madera es la menos resistente al paso del tiempo. Tanto el material como la pintura sufrirán con la humedad o el viento fuerte y la capacidad de aislamiento es menor.

La carpintería de aluminio es más cara y ciertamente más duradera que la de madera.

Al elegir las ventanas para una vivienda hay que tener en cuenta que el PVC es la solución más eficaz tanto en términos de aislamiento como de coste. Ofrece la misma durabilidad que el aluminio y tiene multitud de colores y estilos para complementar fácilmente cualquier espacio.

Además, los fabricantes de carpintería de PVC buscan siempre innovar la forma en que este material contribuye al confort interior, en combinación con el tipo de vidrio elegido y prestando atención al entorno en el que se instalará.

3. ¿Cuál es la eficiencia térmica de las ventanas o puertas de PVC en comparación con otros materiales de carpintería?

La capacidad de aislar eficazmente un espacio tanto en invierno como en verano es probablemente el criterio más importante para elegir el material adecuado, junto con el coste. Las carpinterías de PVC correctamente instaladas alcanzan los más altos niveles de eficiencia térmica, concretamente el nivel "A", considerado el máximo nivel en términos de eficiencia energética.

La capacidad de mantener el confort interior, independientemente del clima exterior, sin transferir el calor a través de grietas o espacios no aislados, está estrechamente vinculada a la correcta instalación y al tipo de vidrio elegido.

Puede contribuir con éxito a mantener temperaturas frescas en verano y cálidas en invierno y permite una correcta circulación del aire.

4. ¿Cómo mantener la carpintería de PVC?

Una de las principales ventajas de las ventanas y puertas de PVC es que su mantenimiento es extremadamente sencillo. Los perfiles de PVC se limpian con un material suave y una solución limpiadora para eliminar el polvo.

El mantenimiento de la carpintería de PVC no es difícil ni caro. En comparación con la madera, nunca habrá que volver a pintar para que tenga un aspecto impecable y los perfiles estabilizados contra los rayos UV no se decoloran con el tiempo.

5. ¿Cómo puede integrar la carpintería de PVC en su espacio vital o de trabajo?

Si antes predominaba el color blanco en las carpinterías de PVC, hoy el clásico blanco puede ser sustituido por tonos de marrón o crema, rojo o antracita. Los fabricantes de carpintería de PVC disponen de una amplísima gama de colores y texturas, por lo que, sea cual sea la preferencia específica, se encontrará aquel que se pueda integrar fácilmente en la decoración o la funcionalidad de un espacio.

Existen ventanas o puertas de PVC que imitan perfectamente la textura y los tonos de la madera natural, con diseños tradicionales o modernos.

En cuanto a la forma de la carpintería, se pueden elegir diferentes tamaños y formas para que encaje en cualquier zona de una casa. Es un material tan flexible que puede hacerse para satisfacer cualquier necesidad, sin limitaciones.

