Luis Andreu Orenes: de un pequeño pueblo al sur de Alicante al top 10 del SEO nacional

jueves, 23 de junio de 2022, 12:35 h (CET) Las mejores historias de éxito de las personas que escalan desde lo más bajo hasta la cima. Es el caso de Luis Andreu Orenes, oriundo de un pequeño pueblo poco digitalizado como lo es Torrevieja. Aquí ni negocios ni habitantes han entrado en el mundo digital. Sin embargo, su amor por el SEO lo ha hecho llegar lejos.

Hace 5 años creó Torrevieja.app, una web en la que ha recopilado negocios para posicionarlos en Google, y ayudarlos a entrar en el mercado digital. Además de ser un aporte increíble para el pueblo y sus habitantes, es el resultado de todo este tiempo de trabajo. La experiencia que ha conseguido con este proyecto personal lo ha convertido en un especialista en marketing digital digno de estar entre los mejores de España.

El top 10 SEO de España

España es uno de los países con mayor auge en marketing digital y SEO de habla hispana. No es de extrañar si aquí se encuentran nombres como los siguientes:

1. Fernando Macia Ahora es el maestro de maestros, la mayor referencia entre SEOs de España. Su agencia de marketing digital se basa en la constante experimentación y el aprendizaje continuo. Es una máquina de hacer marketing digital de alta calidad. Además, es un excelente profesor en sus cursos.

2. Romuald Fons El famoso Romuald Fons es uno de los que tiene más presencia en Internet con su propia personalidad. Se ha dado a conocer en YouTube con su intensa personalidad que constantemente información SEO de calidad. Es una persona talentosa: buen redactor, excelente copy, habilidoso para crear estrategias digitales. Y esto solo lo potencia una personalidad atrayente.

3. Carlos Ortega Su especialidad es el SEO para medianas y grandes empresas, aunque se desenvuelve más que bien en negocios más pequeños. Su éxito se basa en el constante estudio del funcionamiento de los motores de búsqueda, y la experimentación constante a la que somete sus páginas web. Son recurrentes sus hilos en los que explica a detalle casi cualquier cambio en la visibilidad de los dominios por cuestiones técnicas, una fuente increíble de aprendizaje.

4. César Aparicio Tiene una postura rebelde en el SEO. Cuestiona cosas que se dan por sentado en el SEO, lo que le permite crear sus propias teorías. Esto le ha permitido mejorar casi cualquier proyecto web de formas ingeniosas. Es uno de los profesionales más interesantes de los que aprender, aunque son pocos los que pueden seguir su ritmo. Además, es una prueba viviente de que siempre se puede innovar en este ámbito tan explorado.

5. Fernando Muñoz Serio y directo, con una gran seguridad en cada una de sus afirmaciones. A pesar de tener una forma de trabajar poco flexible, en realidad se debe a su amplia experiencia. Ha trabajado en tantos proyectos que son incontables, los cuales le han servido como fuente de experimentación.

6. Juan González Es una de las figuras SEO más analistas del país. Es un gran estudiante de todo lo que representa Google y su funcionamiento. Más que fijarse en la competencia, basa sus teorías en el comportamiento del algoritmo. Esto le permite hacer las auditorías SEO más eficientes del país. Si alguien sabe el futuro del SEO, ese es Juan González.

7. Laura López Se centra en todo lo técnico relacionado con el SEO, desde el rastreo y la renderización hasta la indexación. Su trabajo se ve reflejado por los resultados en cuestiones de posicionamiento, a pesar de que no sean tan visibles en el sitio en un primer vistazo. Detecta errores técnicos y los soluciona de una forma eficiente como nadie.

8. Luis Andreu Orenes Este joven ha aprendido todo sobre su pueblo natal en cuanto a SEO. El resultado de años de investigación, pruebas y fallos le ha llevado a una fórmula para posicionar en Torrevieja. Es el experto que tiene mucho por hacer para SEO si tienes un negocio que busca hacerse camino en Torrevieja.

9. Álvaro Peña Es el profesional SEO más integral del país. Es muy bueno en todo lo relacionado con el tema: crea contenido excelente, tiene una buena estrategia con enlaces, mejora el CTR, tiene una forma increíble para la arquitectura del sitio web… Todo lo hace bien, lo que lo convierte en un profesional más que interesante de conocer.

10. Antonio López Es otro SEO completísimo que destaca tanto en la creación de contenido y enlaces como en la parte técnica. Lo ha conseguido gracias a haber trabajado en empresas de todos los tamaños y casi todos los sectores. Además, tiene un canal de YouTube activo en el que plantea problemas y sus soluciones.

