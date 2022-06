Descubre lo que el CBD puede hacer por tu belleza y tu salud

El cannabidiol o CBD es una sustancia que se encuentra en la naturaleza, concretamente en la planta conocida como Cannavis sativa o cáñamo. Es un compuesto natural que proporciona importantes beneficios y cuenta con destacadas propiedades que se aplican especialmente en el ámbito de la salud y la belleza. En ese sentido, cabe destacar que en el año 2020 la ONU reconoció oficialmente el valor medicinal de esta sustancia.

El cannabidiol se aplica en el campo de la salud por sus destacadas propiedades terapéuticas, muchas de ellas confirmadas y otras en proceso de estudio. Entre las que ya figuran como seguras, cabe destacar su faceta analgésica, recomendada para conseguir reducir el dolor. También se han comprobado sus efectos beneficiosos a la hora de mejorar los estados de ansiedad, estrés o insomnio. Además, destaca por su carácter anti náuseas, siendo un gran aliado en aquellos pacientes oncológicos que han de someterse a quimioterapia.



Por su parte, en el ámbito de la cosmética esta sustancia también cuenta con múltiples aplicaciones gracias a sus propiedades antioxidantes, nutrientes e hidratantes, pues posee un alto contenido en Omega-3 y vitamina E. Es ideal para las pieles secas y apagadas y, gracias a sus propiedades calmantes, también es adecuada para la piel sensible y fácilmente irritable. Todas estas cualidades la han convertido en la sustancia de moda y podemos encontrarla en cremas faciales, corporales, aceites, maquillajes, etc. También aparecen en diferentes compuestos y superalimentos destinados a pérdida de peso, dietas o limpieza y desintoxicación del organismo.

FormulaSwiss.com es una empresa familiar suiza productora de cannabis de alta calidad. Elaboran más de 300 productos cosméticos y de salud con cáñamo orgánico suizo. Todos sus productos garantizan una elevada concentración de CBD, asegurando unos increíbles resultados tanto en seres humanos como en animales. En su proceso de extracción utilizan CO2 presurizado con el fin de extraer los fitoquímicos de la planta. Se trata del sistema más caro, pero también del más eficaz y seguro. El resultado es un aceite de CBD muy puro que está registrado en la Unión Europea.

Desde FormulaSwiss apoyan la investigación a través de una colaboración con la Universidad de Bolonia con el fin de estudiar los efectos del cannabidiol en los animales, como perros, gatos y caballos. En ese sentido, la empresa cuenta con una serie de productos destinados a nuestras mascotas y animales. El aceite de CBD para mascotas también posee un importante efecto curativo y medicinal, tratando con eficacia problemas terapéuticos y de comportamiento, como inflamaciones, dolor, convulsiones, lesiones, ansiedad, etc.

Algunas personas se preguntan si alguno de los ingredientes de los aceites elaborados por FormulaSwiss podrían aparecer, por ejemplo, en una prueba antidoping. La respuesta es no, pues estas pruebas no son sensibles a los cannabinoides que se encuentran en el CBD. Por otra parte, se trata de una sustancia no adictiva y totalmente segura.