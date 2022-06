Estímulos Maternales, tiendas de juguetes en Marbella con productos sostenibles y ecológicos Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 13:42 h (CET)

Para desarrollar diferentes habilidades como la memoria, la concentración o la actitud musical, entre otras, los niños necesitan que se estimule su potencial desde temprana edad, incluso durante el embarazo.

Es posible estimular el potencial de los niños utilizando el juego como forma de aprendizaje, mientras ellos se divierten.

Estímulos Maternales es una de las tiendas de juguetes en Marbella más destacadas en la fabricación y distribución de juguetes educativos para diferentes edades. Estos se caracterizan por ser ecológicos, por lo cual, además de garantizar el desarrollo integral del niño, protegen al medioambiente.

Estímulos Maternales: juguetería ecológica y educativa en Marbella Estímulos Maternales es una juguetería educativa con sede en Marbella que fue creada en el año 2007, cuyos productos son originales y fueron creados con la finalidad de desarrollar las capacidades de los niños en sus diferentes etapas. Sus juguetes también se caracterizan por ser sostenibles, debido a que la empresa pone de manifiesto su respeto hacia el medioambiente.

Además de esto, la tienda de juguetes usa materiales reutilizables como bolsas de papel para envolver sus regalos y cajas para los envíos. Por otro lado, Estímulos Maternales reconoce la importancia de la estimulación en cada etapa, por lo que cuenta con productos adecuados para fomentar el estímulo precoz de todo niño antes del nacimiento.

Además de vender juguetes educativos, Estímulos Maternales organiza talleres de yoga para embarazadas y otras actividades para ayudar a las futuras madres a prepararse. De igual manera, realiza campamentos para niños y clases para bebés con estimulación musical en Marbella.

Los juguetes ecológicos y educativos estimulan el aprendizaje del niño La tienda cuenta con juguetes para todas las edades y de diferentes categorías. Por ejemplo, hay juguetes musicales que buscan estimular el desarrollo del bebé desde su etapa prenatal y después del nacimiento.

También están disponibles los juguetes Montessori, conocidos como juguetes no estructurados, los cuales no traen manuales de instrucciones y estimulan la creatividad y autonomía del niño. Entre ellos, está la pelota Montessori, que cuenta con una campanita en su interior y colores llamativos. Estas características atraen al niño y estimulan la vista, el oído y la coordinación motora de las manos y las piernas.

Además, Estímulos Maternales posee sonajeros musicales que ofrecen estimulación táctil y visual y ayudan a desarrollar habilidades auditivas en el niño. Igualmente, la tienda online dispone de juegos de mesa que desarrollan la lógica matemática, la memoria y el trabajo en equipo.

Estímulos Maternales colabora con la crianza ecológica de los hijos, proporcionando juguetes educativos y talleres sensoriales para bebés y para embarazadas. Además, los juguetes ecológicos de la empresa son seguros, cuentan con diseños originales y permiten el desarrollo de diferentes habilidades en los niños.



