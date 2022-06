Sevilla, sede europea del Observatorio Internacional de Innovación Tecnológica La capital hispalense, acogerá también a lo largo del ejercicio la celebración del Digital Innovation Summit (DIS) Redacción

martes, 21 de junio de 2022, 09:27 h (CET) El Observatorio Internacional de Innovación Tecnológica ( OIIT ), es una entidad sin ánimo de lucro -Non Profit Internacional – que tiene entre sus objetivos fundamentales el estudio y análisis de los procesos de transformación e innovación digital de empresas e instituciones, el impulso de programas, acciones y actividades destinadas al impulso de la cuarta revolución tecnológica, la generación y acompañamiento de acciones de monitoreo de la innovación en el tejido económico y empresarial o la puesta en marcha de estrategias con otros agentes públicos y privados que favorezcan los procesos de digitalización, inclusión y progreso de las sociedades.

De esta forma, dentro de las actividades de la institución destaca el desarrollo anual del Estudio de Digitalización e innovación Tecnológica en la Región Iberoamericana, investigación que analiza periódicamente los procesos de transformación digital de las economías de la región y de las instituciones públicas.

Con la constitución de la sede europea en Sevilla del Observatorio Internacional de Innovación Tecnológica (OIIT), la capital hispalense, acogerá a lo largo del ejercicio la celebración del Digital Innovation Summit (DIS) foro de excelencia empresarial que reunirá a destacados referentes en el campo tecnológico en torno a los retos, desafíos y las oportunidades del sector empresarial en el marco de la cuarta revolución industrial y tecnológica.

Junto a las anteriores iniciativas que desde la institución se desarrollarán en los próximos meses destaca el desarrollo del Ranking Global de Innovación Tecnológica. Iniciativa que se configuracomo un impulso al análisis, estudio e investigación de los procesos de innovación de las empresas y corporaciones en cada territorio. Servirá así el mismo al monitoreo y análisis de los principales agentes económicos que en cada región realizan una apuesta clara, de calidad, disruptiva e innovadora en el campo de la digitalización y la aplicación de la tecnología en sus procesos de gestión y desarrollo empresarial.

