¿Qué es la programación .NET y cómo puede ayudar a las empresas?, por Certitec

lunes, 20 de junio de 2022, 11:30 h (CET)

La plataforma .NET permite la creación y ejecución de distintos servicios y aplicaciones de internet. Hoy en día es uno de los recursos más utilizados, además de Java, para el desarrollo de software. En particular, la consultora informática Certitec se especializa en aportar soluciones avanzadas de software de gestión empresarial basadas en programación .NET.

Los productos que se realizan a partir del uso de estos recursos están certificados por Microsoft, son compatibles con Windows 10, cuentan con garantía de evolución planificada y se adaptan a distintos sectores de actividad. Certitec cuenta con programadores altamente cualificados al 100 % en .NET. Son expertos en el desarrollo de una tecnología de componentes con un modelo de arquitectura de 3 capas, disponible desde cualquier lugar y única en el mercado.

Software de gestión empresarial personalizable y fácil de configurar Los programas de ERP y CRM que Certitec desarrolla a partir de la programación .NET son soluciones capaces de integrar toda la información de un negocio. De esta manera, es posible romper las barreras que existen entre los distintos departamentos de una compañía para poder innovar tanto en la gestión como en la dirección. El resultado incluye una mayor facilidad para procesar la planificación empresarial y más seguridad a la hora de tomar decisiones.

Asimismo, este tipo de soluciones reducen los costes en IT, aumentan la productividad y contribuyen a eliminar posibles errores, por lo que se produce un aumento en la rentabilidad de la empresa. También mejoran la satisfacción de los clientes y permiten una rápida adaptación a los cambios que se producen de forma constante en la demanda.

Otra de las ventajas de estos productos es la libertad y autonomía en la gestión, ya que la información integrada es accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. De esta manera, es posible reconcebir la visión de un negocio y lograr el éxito en un mercado cada vez más globalizado.

Aplicaciones construidas en el marco de trabajo Engine Certitec desarrolla aplicaciones empresariales construidas en el marco de trabajo Engine, que permiten unir las directrices derivadas de las últimas propuestas de aplicación moderna y de alta escalabilidad. De esta manera, es posible conseguir elevados niveles de productividad. En este sentido, el equipo de desarrollo solo se centra en la implementación de funcionalidades que aportan valor a las empresas y en la automatización de todos los aspectos que no lo hacen.

El marco de trabajo Engine también ha logrado solucionar los problemas de escalabilidad, ampliando la capacidad de las aplicaciones para crecer en número de usuarios sin necesidad de rediseñar ninguno de sus elementos.

A través de las ventajas que proporciona la programación .NET, Certitec desarrolla distintas soluciones de softwareque mejoran los procesos de trabajo, la productividad y la rentabilidad de las empresas.



