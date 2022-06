"vuELA. Esperanza de vida": la ELA en clave de esperanza

La despreocupada vida de Fran da un vuelco el día en que le diagnostican ELA. Un recorrido estremecedor por las dificultades de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad de las neuronas motoras que provoca la parálisis progresiva de los músculos. Un relato fascinante que mira desde diferentes perspectivas a una enfermedad tipificada como «rara», pero que solo tiene «baja prevalencia» porque sus enfermos mueren rápido.

Narrada en primera persona por unos personajes que permanecerán en la mente del lector durante mucho tiempo: Fran, enfermo de ELA; Hugo, su hijo preadolescente; Meghan, su amiga y clienta de La Taberna; Aura, la neuróloga que lo trata. La autora, Mae López, declara que la novela vuELA. Esperanza de vida, trata de visibilizar esta enfermedad y ayudar a reducir sus barreras. Y lo hace en clave de esperanza, en un homenaje a los enfermos, cuidadores y profesionales que conviven con esta enfermedad.

Mae López nace en Vitoria-Gasteiz en 1972. Afincada en Barcelona, gestiona equipos y proyectos desde hace más de 15 años, orientando su desempeño profesional a la entrega frecuente de valor. En 2019 crea el blog Dirige tu tiempo. En 2020 publica su primer libro Dirige tu tiempo. Cómo conseguir tiempo para lo que quieres en solo 4 semanas. En diciembre de 2021 publica su primera novela, vuELA. Esperanza de vida.

1. Hola Mae, ¿nos podrías hablar un poco de ti? Siempre me ha gustado escribir, pero no me he animado a publicar hasta hace un par de años, cuando creé el blog Dirige tu tiempo. A continuación, escribí el libro de autoayuda, Dirige tu tiempo. Cómo conseguir tiempo para lo que quieres en solo 4 semanas. Me gustó la experiencia, así que quise escribir una novela, y de ahí surgió vuELA. Esperanza de vida.

2. ¿Nos podrías hablar sobre tu libro vuELA? En vuELA. Esperanza de vida conocemos a Fran, en La Taberna que regenta, donde es el centro de atención. Pero de pronto descubre que su cuerpo aloja una grave enfermedad (ELA) y su vida apacible se rompe. Mientras compartimos el sufrimiento y los temores de Fran, también nos apoderamos de sus ganas de disfrutar el momento. En esa difícil situación conoceremos a Aura, la neuróloga que lo trata; a Manu, también enfermo de ELA; a Meghan, su amiga estudiante de periodismo; a Hugo, su hijo; y entenderemos qué los mueve a actuar de esa manera, mientras conocemos la ELA desde diferentes frentes.

3. ¿Qué se va a encontrar el lector? Una historia narrada en primera persona, bellas palabras, escenas nítidas y personajes y situaciones realistas, que conforman un paisaje duro, pero a la vez agradable. vuELA ofrece una amalgama de sensaciones, en una historia donde confluyen anhelos, sentimientos y esperanzas.

4. ¿Qué te ha llevado a escribir el libro? Conocí la situación de la ELA y, cuando quise escribir una novela, necesitaba que estuviera en la historia, así que dejé que fluyera. A medida que escribía, supe que tenía que ser un homenaje a los enfermos que luchan contra esta enfermedad, a sus familiares que los cuidan, a los profesionales. La percepción que tenemos de nuestro mundo está ligada a cómo queremos verla. Si nos forjamos un discurso interior positivo, podemos modelar nuestra realidad. Y, de alguna manera, es lo que he visto en enfermos de ELA, y lo que trata de hacer Fran.

5. Mae, ¿cuál fue el primer libro que te impactó y por qué?

Recuerdo el impacto al leer Momo hace muchísimos años, mientras los hombres grises trataban de robar el tiempo. Y me sorprende que es una idea que sigue muy vigente.

6. ¿Quién es tu escritor favorito? Quizá John Grisham, cuyas novelas trepidantes me han mantenido pegada a sus páginas. Y, por supuesto, Carlos Ruiz Zafón, hábil jugador de palabras y maestro de la escritura.

7. ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer? Por ejemplo, Fermín Romero de Torres, de La Sombra del Viento.

8. ¿Y escribir? El Principito.

9. ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer? Prefiero leer en papel, y con silencio a mi alrededor. Cuando me pongo a escribir, me gusta tener mucho tiempo por delante para disfrutar de escribir, reescribir, investigar, mejorar...

10. Y tú ¿sitio y momento preferido para hacerlo? Soy feliz leyendo en una terraza al sol mientras tomo un café. Para escribir, elijo mi mesa y mi ordenador, en cualquier momento que no tenga obligaciones pendientes.

11. ¿Qué escritor o libro te ha influido en tu trabajo como autor? Seguro que todos los que he leído, pero no de manera consciente. Al final, lo que crees que es tu estilo es en parte aprendido.

12. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? Cuando estoy en proceso de escritura de un libro, dedico muchísimo tiempo. En los periodos en los que no, solo escribo pequeños relatos, y aprovecho a leer más.

13. Y para finalizar, ¿nos podrías decir si tienes en mente otro libro? Tengo algunas ideas, pero no tengo prisa por darles forma. ¡Os mantendré informados!