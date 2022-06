Adriana Lastra y su lenguaje revolucionario Ya no engañan a tanta gente porque somos mayorcitos Gabriel Muñoz Cascos

viernes, 17 de junio de 2022, 10:19 h (CET) Los datos internos del PSOE sobre intención del voto para las elecciones que, el próximo 19-6-2022 domingo, se celebrarán en Andalucía, tienen que ir bastante mal, para que el plagiador y embustero presidente del Gobierno haya tenido que recurrir a su particular “pasionaria” para calentar el ambiente y, prevenir a sus conmilitones de extrema izquierda de que, si no ganan ellos, hay que “salir a la calle” el mismo día 20.

Esta canallesca maniobra no es nueva en el socialismo de “100 años de honradez” que tanto predicaba Felipe González. Porque, como nos dice la historia, asíocurrió en las elecciones del año 1933, en la que votaron por vez primera las mujeres, y cuyo resultado fue: la derrota de los republicanos de izquierda y de los socialistas y el triunfo de la derecha y del centro derecha.

Todos sabemos lo que ocurrió en nuestra nación hasta el comienzo de la guerra civil y quienes fueron losculpables y por eso quieren modificar la verdadera historia. Ante la actual situación, cumpliendo con el mandato de su plagiador jefe, Lastra (un verdadero lastre para la política española) ha dicho con toda claridad que hay que votar el domingo “para no tener que salir a la calle el lunes, como hace 4 años”. Porque, la realidad del año 2018 fue que como la suma de la izquierda alcanzó 50 diputados y la derecha logró 59, ellos/ellas (como les gusta decir) armaron la marimorena. Un calco de lo sucedido en 1933. Así entienden estos revolucionarios la democracia.

Lo que ocurre ahora, es que ya no engañan a tanta gente porque somos mayorcitos y nos hemos dado cuenta de que el socialismo actual, impregnado de comunismo rancio, separatismo y otras excrecencias, actúa solo en favor de unos cuantos dirigentes sin importarles España y su bienestar. Ni una sola promesa cumplida, ni una medida ajustada a las necesidades de los españoles. Al capo mayor solo le interesa mentir, volar en Falcon, insultar y presumir de “guapo”. Y valerse de cuatro indocumentados como Lastra para engañar a las buenas gentes de nuestra Andalucía.

