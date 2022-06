La startup española PayFlow se alza como ganadora global de South Summit 2022

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de entregar este premio y clausurar un encuentro donde ha reconocido que "los emprendedores españoles han cumplido con su parte. El emprendimiento español se ha multiplicado por cinco en el último año, y gracias a ellos España fue el quinto país en el ranking europeo de unicornios durante 2021" South Summit, el encuentro líder el ecosistema de la innovación y el emprendimiento pone su punto final después de tres días de celebración en Madrid. Co-organizado por IE University, en esta edición ha contado como partners globales con; BBVA, Mutua Madrileña, AstraZeneca, Endesa, Wayra – Telefónica Innovation, Google for Startups y BStartup de Banco Sabadell.

El gran premio de esta décima edición ha recaído en la startup española Payflow. Originaria de Barcelona, esta plataforma B2BC permite a los empleados de una empresa acceder a sus ingresos bajo demanda. Gracias a ello, los trabajadores pueden utilizar esta app para recibir al instante una fracción de su salario ganado, independientemente del día o del lugar en el que se encuentren.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de presidir al ceremonia de clausura y hacer entrega del galardón a Payflow, Sánchez ha querido sumarse a la celebración de los diez años de South Summit, afirmando que “se ha consolidado como un evento ineludible en el ecosistema español”.

Asimismo, el Presidente del Gobierno también ha valorado positivamente el impacto del emprendimiento español en la economía. “La España de 2022 es muy diferente a la de 2012 y gran parte de ese merito está en los españoles que se levantan cada día para sacar adelante sus empresas”, ha reconocido, destacando especialmente las cifras del ecosistema español y el empuje de los emprendedores. “Vosotros habéis cumplido vuestra parte. El emprendimiento español se ha multiplicado por cinco en el último año y, gracias a vosotros, España fue el quinto país en el ranking europeo de unicornios durante 2021”.

Durante el transcurso de esta jornada también se han dado a conocer los premios que reconocen a las startups más disruptivas, escalables, sostenibles y al mejor equipo. La valenciana Zeleros ha obtenido al galardón a la startup Más Disruptiva. Este proyecto ha liderado el desarrollo de un proyecto de Hyperloop, un sistema de transporte terrestre que conecta núcleos urbanos y logísticos a una velocidad de 1.000 km/h con cero emisiones directas. Además, Zeleros también ganó el pasado jueves la competición del vertical Mobility & Smart Cities.

La startup Nware ha sido reconocida con el premio a la startup Más Escalable gracias a su plataforma de juego cloud que permite a los usuarios jugar a cualquier juego en cualquier dispositivo, sin necesidad de que compren una consola. Esta startup con base en Madrid también se alzó como ganadora del vertical Comms & Channel.

La catalana Nextmol, por su parte, ha recibido el galardón al Mejor Equipo. Esta startup de Barcelona ha creado un laboratorio virtual para acelerar el diseño de productos químicos mejores y más sostenibles. Todo ello gracias a técnicas computacionales como el modelado molecular y el aprendizaje automático. Nextmol también fue la startup ganadora en el vertical Industry 5.0.

Por último, el premio a la startup Más Sostenible ha recaído en Ryp Labs. Esta startup estadounidense desarrolla soluciones sencillas y eficaces que pueden utilizarse en cualquier punto de la cadena de suministro de productos alimentarios. Todo ello con el objetivo de garantizar un proceso productivo 100% sostenible. Esta startup ganó la competición en el vertical Energy Transition & Sustainability.

En el marco de este acto también se ha entregado el premio THE NEXT BIG THING, que reconoce al talento emprendedor de los más pequeños dentro de South Summit y ha recaído en el madrileño Colegio Fernández de Córdoba por su proyecto ‘Green Hydroship’.

Esta décima edición de South Summit ha conseguido reunir de forma presencial al ecosistema emprendedor español y mundial en La Nave, llenando por completo el espacio durante tres días. De entre todos los asistentes, un 40% eran startups, un 30% eran corporaciones y un 12% inversores. Además, se han celebrado más de 1.000 reuniones one to one, y también han estado presentes 220 fondos de inversión (un 72% internacionales) con una cartera de 250.000 millones de dólares.

El resto de proyectos ganadores por verticales en #SouthSummit22 han sido los siguientes:

Connectivity & Data. Otorgado a la startup coruñesa Codee especializada en Deep Tech, gracias a su plataforma de análisis de código estático impulsada por IA que aumenta el rendimiento de los dispositivos electrónicos. Digital Business. Los madrileños Usyncro se alzaron con el premio gracias a una plataforma escalable para permitir y facilitar la sincronización de los diferentes participantes y sus sistemas de forma sencilla. Education. La también madrileña Singularity Experts ganó el vertical gracias a su plataforma que orienta a las personas que no saben qué estudiar o en qué trabajar sobre los empleos del futuro y la formación perfecta para ellos. Consumer. La startup británica ZEG.ai quedó primera en la competición del vertical de consumo. Con sede en Londres, genera fotos de alta calidad para los productos de empresa de eCommerce, por menos de 30 dólares y en 5 minutos. Health & Wellbeing. Tucuvi, originarios de Madrid, se alzaron como ganadores de este vertical gracias a sus programas de monitorización remota para el cuidado del paciente en casa, a través de una plataforma virtual de IA. Antes de la ceremonia de clausura, South Summit ha acogido en su escenario principal un debate sobre la transformación de los medios de comunicación en el que han participado: Carlos Núñez, presidente ejecutivo de PRISA Media; Marina Specht, de McCann; Fuencisla Clemares, de Google, y Pipita Marin Rey-Stolle, de We Are Knitters.

A este panel ha seguido una charla entre Roberto Albaladejo de BBVA, y Jaime Bosch, de Voicemod. Otro de los principales momentos de esta mañana lo han protagonizado: José Luis Martínez-Almeida alcalde de Madrid; Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, y María Benjumea, fundadora de South Summit. Durante este debate, centrado en la transformación de la capital, Martínez-Almeida ha destacado que “el nacimiento de South Summit en 2012 fue un espaldarazo importante para mostrar Madrid como una ciudad adecuada para el emprendimiento”, y también ha recalcado la importancia de “construir una ciudad donde el talento se reconozca y disponga de todas las oportunidades aquí para seguir progresando”.

Por su parte, Garralda ha asegurado que “la atracción del talento ha de ser la premisa en Madrid”, aunque también ha valorado que la capital “es una ciudad abierta y eso resulta una garantía para muchas cosas, como la posibilidad de combinar muy bien la vida laboral y social”.

En la última jornada de South Summit Madrid 2022 también se ha hablado del empoderamiento de las próximas generaciones de la mano de los hermanos Ali Partovi y Hadi Partovi, CEOs de las empreas NEO y Code.org, respectivamente. Ambos han coincidido en la importancia que tiene la informática a la hora de potenciar las generaciones de futuros emprendedores. “Queremos mostrar que la informática es lo más importante que uno puede estudiar ahora mismo, porque no hay ningún campo o sector que no esté condicionado por la tecnología”, ha destacado Hadi, mientras que su hermano Ali ha señalado que “todas las grandes empresas del mundo nacieron del mismo modo: gracias a personas que estudiaron informática”.

De educación también han hablado Lee Newman, decano de IE University, y Sal Khan, fundador y CEO de Khan Academy. En este sentido, Khan ha sido muy concreto, afirmando que “el verdadero aprendizaje se produce con la interacción entre personas. Por eso Internet es tan interesante y revolucionario para la educación, porque es el primer medio realmente interactivo”. También ha querido valorar los efectos que ha tenido la pandemia en la formación, señalando que “ha demostrado que no hace falta que la educación esté ligada a un espacio y tiempo concreto”.