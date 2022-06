"True Things": El affair de Kate El nuevo drama de Harry Wootliff ("Only You"), protagonizado por Ruth Wilson y Tom Burke, se estrena en Filmin el 25 de junio Redacción

jueves, 16 de junio de 2022, 10:24 h (CET) Filmin estrena el próximo viernes 25 de junio, en exclusiva en España, el drama británico "True Things". La cineasta Harry Wootliff se basa en la novela "True Things About Me" de Deborah Kay Davies para su nueva película tras la multipremiada "Only You", en la que dirigió a Josh O'Connor y a Laia Costa y que pudo verse en España durante el Atlàntida Film Fest 2019. Esta vez, "True Things" cuenta con dos de los actores más dinámicos y carismáticos de Reino Unido: Ruth Wilson ("Mrs Wilson") y Tom Burke ("The Souvenir").

Wilson da vida a Kate Perkin, una treintañera que trabaja en una oficina de servicios sociales y que está atrapada en una rutina tediosa y frustrante. Pero un día se cruza con un carismático desconocido, Blond (Tom Burke), que la despertará de la rutina y con quien empezará un lío dominado por la obsesión y la autodestrucción.



En palabras de la directora, Harry Wootliff: "True Things" es un cuento con moraleja sobre una relación sexual destructiva que es compleja y muy común a la vez –una relación que nos suena tan familiar a muchos de nosotros que es casi un rito de iniciación. Es algo así como una historia de amor que se fija, desde los ojos de Kate, en lo frágil que puede llegar a ser la confianza en una misma y cómo algunas mujeres usan las relaciones para explorar sus identidades. Kate ya no sabe quién es y ha aceptado una versión de sí misma que ha sido moldeada por la sociedad y por quienes la rodean. Durante su viaje hacia la autonomía, se ve abocada a dejarse consumir y descarrilar por un hombre, antes de, eventualmente, conocer la autenticidad. Esta película es altamente subjetiva, íntima y, fundamentalmente, sobre la relación de una mujer consigo misma.



La película, que participó en la Sección Oficial Orizzonti del Festival de Venecia, es un proyecto muy personal de la misma Ruth Wilson, quien también es productora de la película: Jude Law, con quien justo había hecho una obra de teatro, me sugirió leer la novela de Deborah Kay Davies. Enseguida vimos que había algo fascinante en ella y decidimos comprar los derechos juntos. Me encantó la perspicacia y la forma de observar el mundo de la protagonista; una mujer inteligente, divertida, caótica y moderna... en definitiva, única (...) Este proyecto lleva conmigo muchos años, es muy emocionante que por fin sea una realidad.



"True Things" estará disponible para suscriptores de Filmin a partir del 25 de junio en VE (Versión doblada al Español), VOSE (Versión Original Subtitulada en Español), VOSC (Versión Original Subtitulada en Catalán) y VOS (Versión Original Subtitulada).

True Things País y año de producción: Reino Unido, 2021.

Duración: 102 minutos.

Dirección: Harry Wootliff.

Guion: H. Wootliff, Molly Davies; basado en la novela de Deborah Kay Davies

Fotografía: Ashley Connor.

Música: Alex Baranowski.

