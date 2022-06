Pablo Grandi, el bajista argentino, no descarta nuevo proyecto musical con Black Roses

Así lo ha confirmado el propio bajista a través de las redes sociales donde ha publicado una serie de posteos dando a conocer que podrían realizar un nuevo proyecto con Black Roses que llegaría a mediados de 2023. Si bien la banda el año pasado publico una serie de canciones en todas las plataformas digitales, no había señales de algún trabajo discográfico, esto decía Pablo Grandi en una entrevista realizada a principio de junio: «Es realmente satisfactorio ver la repercusión positiva que tuvieron las publicaciones de algunas canciones el año pasado, se siente muy bien volver a componer, tocar y sentir la conexión con el público».

Pablo Grandi y sus nuevas influencias musicales.

El bajista reconoce que no es lo mismo hacer rock a los 18 años que a los 33 años de edad, la mente cambia, se piensa distinto, se es más maduro en cuanto a ideas musicales, de esta manera hacía referencia el bajista a cómo vive el rock a sus 33 años: «Uno cuando es joven tiene ese ímpetu de ir contra el "sistema" y de pensar que todos están en contra de uno mismo, personalmente fue ese ímpetu el que me hizo tratar de "gritar" a través de la música, uno es el reflejo de la música que hace, por eso muchos artistas y bandas componen distinto a medida que van cumpliendo años (risas)».

El Rock a nivel mundial.

Pablo también habló de cómo ve el Rock en estos tiempos donde la industria ha cambiado mucho desde el comienzo de la década del 2000, esto es lo que decía: «Pienso que no hay grandes artistas nuevos de rock, si nos ponemos a analizar siguen siendo las grandes bandas y artistas de los `80 y `90 o anteriores los que siguen dando grandes shows de rock auténtico, hoy encasillan a cualquier artista dentro del género "Rock" y personalmente me parece que han salido muy pocas bandas y/o artistas de rock en los últimos 15 años y la mayoría no tiene una difusión masiva, la industria cambio mucho, hoy es cuestión de pegar una sola canción, hacer guita y punto, se maltrata mucho a la música en la actualidad».

Reseña al primer album de Black Roses.

Pablo también recordó como era grabar en la década del 2000 y como ha cambiado el proceso de grabación hasta nuestros días, esto decía: «Recuerdo que allá por el 2008 para grabar el primer disco de Black Roses (Long Way) al ser nosotros de un pueblo (Coronel Moldes) y no contar con estudios de grabación en el mismo, teníamos que irnos a una ciudad cercana, coordinar horarios, muchas veces no podíamos asistir todos juntos y muchas veces se grababa por separado y hasta en tres estudios diferentes y hoy en día literalmente con una PC y algunos micrófonos podés lograr un sonido muy bueno desde tu casa, eso es lo que más me sorprende de cómo ha avanzado, antes era impensado grabar algo serio desde la comodidad de tu casa».

Para el 2008 Pablo entraría por primera vez a un estudio de grabación con Black Roses. El disco cuenta con un total de 12 canciones, donde encontramos la canción "Nadie Nos Detendrá" el sencillo y tal vez la canción más popular del disco. Black Roses Plush