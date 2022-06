"Escribir en la nieve" El nuevo libro de Santiago Velázquez Sandra Ovies

martes, 14 de junio de 2022, 09:10 h (CET) El 8 de junio ha salido a la venta el nuevo libro de Santiago Velázquez. Escribir en la nieve: un viaje fascinante a las vidas de veinte gigantes de la literatura rusa. Publicado por la editorial independiente del Grupo Penguin Random House, Caligrama, Escribir en la nieve recoge por primera vez en un solo volumen la vida de todos estos gigantes de la literatura en ruso. Es un libro destinado a perdurar, que fascinará a sus lectores y les abrirá un abanico de mundos literarios poderosos y únicos.

En pleno debate de si hay que cancelar a los artistas rusos y hasta qué punto hay que promover cualquier aspecto cultural que provenga de Rusia, Escribir en la nieve es un alegato a favor de la una de las grandes literaturas de la historia.

Intenso y ameno, el nuevo libro del autor de La extraña ilusión (Premio Tiflos de Novela) y Viaje de invierno se asoma con una mirada literaria a las complejas personalidades y a las existencias atribuladas de Gógol, Dostoievski y Bulgákov, y llega hasta Ajmátova, Tsvietáieva y Grossman.

Los amores, enfermedades y obsesiones de Turguénev, Chéjov, Gorki o Zamiatin componen un retrato del alma rusa a través de sus grandes escritores, más allá de las épocas, los imperios y las ideologías. Escribir en la nieve es un conjunto de biografías apasionantes y una invitación a la lectura.

A finales de febrero de este año, Rusia comenzaba la invasión de territorio ucraniano. Desde entonces, numerosas instituciones y festivales de todo el mundo han suspendido decenas de actividades culturales rusas por la supuesta vinculación de sus creadores con Putin. Hemos asistido a escenas en que los museos rusos de todo el mundo han visto cómo el público desaparecía de sus galerías y se veían forzados a echar el cierre. Hemos contemplado cómo el debate sobre la literatura rusa se enzarzaba en si había que seguir leyendo a los escritores de Rusia porque de algún modo se estaba favoreciendo las tropelías de Putin. En definitiva, el rechazo a Moscú ha desatado una caza de brujas cultural contra lo ruso, incluida también su literatura.

Contra esta barbarie sin sentido, que confunde lo político con la cultura, aparece Escribir en la nieve, el último libro del escritor Santiago Velázquez, que recoge veinte breves biografías de genios de la literatura rusa de los dos últimos siglos, desde Pushkin hasta Solzhenitsyn, mostrando así que mezclar una cosa con la otra no solo es una torpeza intelectual sino -sobre todo- una injusticia estética.

Fiódor Dostoievski ante el pelotón de fusilamiento, Lev Tolstói huyendo de su finca con más de ochenta años para morir en una estación ferroviaria en mitad de una tormenta de nieve, Borís Pasternak renunciando al Premio Nobel de Literatura por presiones políticas, Anna Ajmátova soportando colas a la intemperie en las cárceles para entregar un mendrugo de pan a su hijo, Marina Tsvietáieva suplicando un empleo como lavaplatos antes de ahorcarse en una choza de Yelábuga, Vladimir Nabokov desesperado por no poder publicar su Lolita, que los editores consideraban pornográfica… y así hasta veinte retratos de genios de la literatura rusa, esbozados con precisión, amenidad y rigor.

Como apunta en el prólogo Juan Bonilla, Premio Nacional de Narrativa, Escribir en la nieve, la nueva obra de Santiago Velázquez: «es un libro de intensa literatura, una galería de retratos que, gracias a la limpieza de la prosa de su autor y a un ritmo bien medido, funcionan como auténticos relatos». Y añade: «este es el libro de un lector voraz, pero si fuera solo eso todavía podría haber incurrido en aburrimiento: por suerte, también es el libro de un narrador que sabe que el secreto de aburrir es contarlo todo, y va imponiendo a estas vidas la armonía y el compás de los relatos que acaban imprimiéndonos en la memoria imágenes precisas, apreciaciones inolvidables, detalles espléndidos».

Un libro más necesario que nunca

A caballo entre la biografía y el retrato literario, Escribir en la nieve es una invitación a descubrir la vida y la obra de los grandes escritores rusos, una veintena de novelistas, poetas y dramaturgos que han despertado el fervor y la pasión de millones de lectores en todo el mundo. Todos ellos vivieron vidas extraordinarias y marcaron el devenir de una de las literaturas más fascinantes de los dos últimos siglos.

En palabras del propio autor, Santiago Velázquez: «Estos escritores son los máximos exponentes de la literatura en ruso (los hay ucranianos y los hay rusos también, como los hay georgianos y hasta de ascendencia polaca, como era Gógol), escritores que nos han hecho disfrutar de los libros llevando la literatura a sus cotas estéticas más elevadas. La idea de este libro me surgió en 2018. Empecé a tomar los primeros apuntes y notas del libro por aquella época y cuando llegó el confinamiento comencé a escribirlo, repasando con fervor todo lo que había leído durante tantísimos años. Lo terminé en febrero de 2022, justo unos días antes de la invasión rusa a Ucrania. Por eso, es más oportuno y necesario que nunca publicarlo ahora».



Sobre el autor Santiago Velázquez (Madrid, 1977) es autor de las novelas La condena de Salomon Koninck (Premio Joven y Brillante de Novela Corta, 2000), La extraña ilusión (Premio Tiflos de Novela, 2012), Viaje de invierno (2014) y Las fisuras (2020). Ha publicado también los libros de cuentos Huéspedes del olvido (1999) y Todos los hombres que nunca seré (2016), y el libro de biografías Soñaré en tus manos (2018). --------- Foto: Virginia Carrasco/Colpisa

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Escribir en la nieve" El nuevo libro de Santiago Velázquez Un sugerente recorrido por las letras rusas Reseña literaria del libro "Escribir en la nieve", de Santiago Velázquez «Desde hace muchos años, me sentía con la obligación moral de escribir una novela sobre los Balcanes» Entrevista al escritor Pere Cervantes en torno a su nuevo título en el mercado: ‘La espía de cristal’ Pólvora en los huesos para lo extraordinario Caminar sin cadenas… es gritar al universo mi nombre... Hay eñe para rato Poema