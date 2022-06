Apunto Growth Agency y la nueva metodología para hacer growth marketing para startups Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 17:51 h (CET)

Actualmente, existe un punto donde las agencias de marketing digital y todas las estrategias que estas aplican han sobreexplotado el mercado. A día de hoy, las marcas raramente consiguen destacar entre sus competidores, ya que la mayoría de profesionales de growth marketing y empresas aplican los mismos funnels y estrategias y utilizan las mismas metodologías.

Es por este motivo que la sociedad está saturada de información y las marcas no consiguen salir del patrón habitual. A causa de esto, la agencia Apunto Growth Agency, compuesta por un equipo con varios casos de éxito en distintos sectores, realiza consultorías con el objetivo de que sus clientes puedan escalar dentro del mercado con costes variables y solo paguen por los resultados conseguidos a través de las estrategias de marketing.

Según los estudios, el 97 % de las empresas saben que el marketing digital es esencial para hacerse conocer dentro del mercado y lograr tanto sus objetivos como el éxito, pero la mayoría no están satisfechas con sus resultados, ya que no equivalen a la inversión económica que han realizado para poder llevar a cabo la estrategia.

Actualmente, no es necesaria una inversión económica elevada como se ha hecho entender durante estos años para poder llevar a cabo el marketing digital en la compañía, ya que con todos los avances tecnológicos que existen y la aparición de competencia en el sector día a día, es posible darse a conocer en el mercado de manera orgánica o con una inversión mínima. Al fin y al cabo, la agencia Apunto se dio cuenta de que todas las empresas, pertenezcan al sector que pertenezcan, siguen el mismo guion sin tener claras sus necesidades ni su objetivo final. Por ejemplo, algunas que aún no tienen tracción de captación de clientes se focalizan en trabajar su perfil de redes sociales con el objetivo de comunicar y solo ganar seguidores de poca calidad y otras trabajan en campañas de publicidad dependiendo de la variabilidad de las pujas de estos canales de adquisición sin ni siquiera tener aún autoridad dentro del sector.

Pero la agencia Apunto ha podido confirmar a partir de sus casos de éxito que se pueden hacer las cosas de forma distinta, ya que hoy en día, para destacar, se necesita salir de lo habitual y para conseguirlo, se pueden conseguir los resultados con los mínimos resultados, pagando únicamente por los resultados obtenidos o con una inversión mínima, tanto de tiempo como de dinero.

No es necesario estar luchando de forma diaria con la competencia para irse posicionando poco a poco como una autoridad dentro del sector y lo más importante, priorizando el servicio o el producto que la marca está presentando. Esto es algo que muchas compañías olvidan con tal de focalizarse únicamente en imitar la estrategia del máximo competidor, sin tener en cuenta todo el recorrido que este puede llevar ya dentro del mercado. De este modo, pudiendo conseguir resultados en un corto plazo.

Ejemplos de casos de éxito de Apunto Con respecto al marketing, una marca de alquiler de ropa de lujo empezó e hizo lo mismo que la mayoría de empresas: trabajar en redes sociales con el objetivo de conseguir una gran comunidad sin ni siquiera tener tracción de clientes. Al cabo de un año de no ver resultados, confió en Apunto, los cuales reestructuraron su estrategia haciendo colaboraciones con organizadores de eventos con una inversión mínima tanto de tiempo como de dinero, solo a resultado. Estos les ofrecían a sus invitados el servicio de la marca y poco a poco empezaron a aumentar su cartera de clientes.

A día de hoy, habiendo reducido la inversión hasta un 80% y solo pagando por resultados con ello, haciendo solo lo que realmente importa para llegar a los objetivos establecidos, han mejorado sus beneficios y están consiguiendo sus objetivos empresariales.

También tienen otros casos de éxito con empresas de gran renombre, a las cuales Apunto Growth Agency les ha hecho generar centenares de miles de euros con sus consultorías.



