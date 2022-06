Cuadro personalizado para el nacimiento de un bebé, en VeAlma Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los familiares y amigos cuando van a conocer y a dar la bienvenida a un bebé recién nacido suelen regalar un obsequio, ya sea para el bebé o para los padres.

Una interesante alternativa puede ser regalar un cuadro personalizado, ya que es una opción original a la que, además, se le puede sacar mucho provecho dado que este tipo de artículos sirven para decorar las habitaciones de los bebés. Estos lienzos se pueden adquirir en lugares como la tienda online VeAlma, donde aseguran utilizar materiales españoles de la más alta calidad.

Un regalo original: un cuadro personalizado Un cuadro personalizado no es algo que solo demandan quienes desean hacer un regalo particular, único y de valor sentimental, sino que también son buscados por los padres que están buscando ideas para decorar la habitación del nuevo miembro de la familia.

En la tienda VeAlma tienen un apartado especial para bebés, en el cual se pueden observar los modelos de lienzos que elaboran 100 % a mano. Sobre ellos se puede plasmar datos relevantes como el nombre del bebé, el día de nacimiento, la hora, cuánto midió y cuánto pesó.

Dependiendo de cada gusto, se puede elegir entre el diseño vertical u horizontal y entre la variedad de tamaños cuyas medidas son: 40X30, 60X40 o 80X60. Los cuadros vienen listos para colgar, tienen 2 centímetros de profundidad y poseen un bastidor de madera de abeto.

Por qué optar por un lienzo personalizado El lienzo personalizado es una tendencia en el mundo de la decoración de los hogares, siendo además muy utilizados para decorar los dormitorios de los bebés.

Estos productos son la herramienta perfecta para dar un toque particular a determinado espacio, por lo cual no se consideran elementos adicionales para adornar, sino que, por el contrario, son en muchas ocasiones los protagonistas para los decoradores.

Los cuadros de VeAlma tienen una peculiaridad y, es que sus diseños son de colores neutros, por eso combinan a la perfección en una habitación de cualquier tonalidad, bien sea azul, rosa, verde o morada.

Para adquirir un lienzo para bebé en VeAlma, los cuales tienen un coste de 39,99 euros, se debe entrar a la tienda online, donde el cliente podrá gestionar la solicitud de forma electrónica rellenando los datos necesarios para poder personalizar el producto.

El envío es gratis y el cliente lo recibe en su casa, oficina o donde prefiera, en un lapso de tiempo de dos a cinco días hábiles. Para mayor información es preciso entrar a la plataforma donde ofrecen cada uno de los detalles para procesar una compra.



