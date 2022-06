Ley de la Segunda Oportunidad: todo lo que debes saber Es un salvavidas para esas personas que, debido a la situación de estos últimos años, están pasando por una terrible situación económica Redacción

sábado, 11 de junio de 2022, 10:13 h (CET) La situación económica de muchos hogares se ha venido abajo completamente tras los problemas de estos últimos años. España ha pasado por un 2020 y un 2021 que es mejor dejar en el olvido. Ahora, en pleno 2022, la enorme inflación, la resaca del problema pandémico y la situación bélica en Europa del Este han planteado un escenario que está llevando, en muchos casos, a que las personas no puedan hacer frente a las deudas que tienen. Por suerte, existe un mecanismo legal que las puede ayudar.

Un mecanismo que se conoce como la Ley de la Segunda Oportunidad, y que lleva años demostrando que hay facilidades para quienes lo tienen más difícil. Si no sabes qué es, o qué hace falta para poder acogerse a ella, sigue leyendo, porque te lo vamos a explicar todo. Todo sobre la Ley de la Segunda Oportunidad

Probablemente más de uno sepa ya de qué trata esta ley y esté pensando principalmente en cómo acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Sin embargo, para que todo quede bien claro y atado, es mejor empezar explicando de qué se trata esta ley. Como deja intuir su nombre, la Ley de la Segunda Oportunidad, o mecanismo de la segunda oportunidad, es un recurso que permite a autónomos y particulares renegociar o eliminar sus deudas cuando no tienen posibilidad de afrontar el pago correspondiente.

La eliminación o negociación de las deudas puede ser total o parcial, en función de ciertos requisitos y del contexto de cada caso. Este mecanismo legal surgió, principalmente, para conseguir que una mala situación económica no supusiera la asfixia absoluta de una empresa o de un profesional, y mucho menos que un endeudamiento excesivo fuera el causante de eso. No obstante, también protege a los acreedores, asegurándose de plantear un escenario en el que ambas partes puedan quedar beneficiadas.

En España, se ha convertido en la herramienta perfecta para afrontar las crisis en muchos negocios. Como ya hemos mencionado, tanto los trabajadores por cuenta propia como los particulares pueden acogerse a esta ley, siguiendo en ambos casos un proceso casi idéntico. Hay una pequeña diferencia, eso sí, y es que los particulares (como persona física) deben mover el proceso ante notario y los autónomos (si se realiza como persona jurídica) deben hacerlo a través de la Cámara de Comercio que les corresponda, o del Registro Mercantil pertinente.

El concurso de acreedores es la variante que se utiliza para el caso de empresas y que funciona bastante parecido a la Ley de Segunda Oportunidad.

¿Qué requisitos tiene la ley de Segunda Oportunidad?

Aunque se trate de un mecanismo que quiere ayudar a las personas, también es consecuente. Esto significa que no todo el mundo puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, ya que se deben cumplir ciertos requisitos que demuestren, principalmente, que se ha actuado de buena fe en todo momento y que la imposibilidad de cubrir el coste de las deudas es cierta. Son exigencias planteadas para evitar el abuso de algo que debería ser para aquellas personas que realmente lo necesiten.

Estos son los requisitos principales que tiene la ley: Inocencia del deudor . La situación de insolvencia no puede ser intencionada, debe ser sin dolo o sin culpa grave.

. La situación de insolvencia no puede ser intencionada, debe ser sin dolo o sin culpa grave. La insolvencia es real . La persona que intenta acogerse a la ley no puede ocultar documentación relevante para el procedimiento, y no debe ocultar su situación económica real.

. La persona que intenta acogerse a la ley no puede ocultar documentación relevante para el procedimiento, y no debe ocultar su situación económica real. Libre de cargos . El solicitante debe haber pasado los últimos 10 años sin delitos patrimoniales, socioeconómicos o de falseo de documentos.

. El solicitante debe haber pasado los últimos 10 años sin delitos patrimoniales, socioeconómicos o de falseo de documentos. Vía amistosa agotada . Antes de acogerse a la ley, el solicitante debe haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores de la deuda.

. Antes de acogerse a la ley, el solicitante debe haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores de la deuda. Sin exoneración de deudas reciente . La persona no puede haber aprovechado este mecanismo legal, ni ningún otro similar, para liberarse de alguna deuda en los últimos 10 años.

. La persona no puede haber aprovechado este mecanismo legal, ni ningún otro similar, para liberarse de alguna deuda en los últimos 10 años. Aceptación del Registro Público Concursal . La transparencia de cara a futuros acreedores, o presentes, debe ser total. El solicitante debe aceptar figurar en este registro para que se sepa la situación económica en la que está.

. La transparencia de cara a futuros acreedores, o presentes, debe ser total. El solicitante debe aceptar figurar en este registro para que se sepa la situación económica en la que está. Sin oportunidades reales de empleo. Si la persona ha rechazado alguna oferta de trabajo acorde a sus aptitudes profesionales en los últimos 4 años, no puede ser acogida por esta ley.

Como mencionábamos anteriormente, las bases que exige la Ley de la Segunda Oportunidad son la transparencia, la honestidad y el estar frente a una insolvencia verdadera. Todas las solicitudes que cumplen con estos requisitos son aceptadas y llevadas a trámite, lo que permite amortiguar y oxigenar las deudas, llevando incluso a la exoneración total de más de una. Sin duda, todo un salvavidas para esas personas que, debido a la situación de estos últimos años, están pasando por una terrible situación económica.

