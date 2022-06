Los audios golpistas de la presidenta del Congreso peruano Quien debe ser vacada es la golpista M.ALVA.D.A. (Maricarmen ALVA De Ap) Isaac Bigio

martes, 7 de junio de 2022, 12:16 h (CET)

Son tan serios y reveladores los "malcriaudios" que estos pueden poner fin a la carrera presidencial de Maricarmen ALVA De Ap, e incluso dar paso a un proceso para inhabilitarla de cualquier función pública e iniciar un proceso de vacancia no solo contra ella, sino contra el Congreso que preside.

"Malcricarmen" puede ser inhabilitada

Los 2 "malcriaudios" en los que la Presidenta del Congreso confiesa estar preparando el derrocamiento del Presidente constitucional no solo ameritan que sea destituida de su cargo como Presidenta del congreso, sino que, incluso, podrían llevar a que ella sea destituida del congreso e inhabilitada por 10 años en cualquier función pública.

Esto último es un planteo que sugiere en el semanario "Caretas" el constitucionalista Omar Cairo. Para él, ella está infligiendo los artículos 111 y 112 de la carta magna de 1993, que establece que el presidente y el vicepresidente tienen un mandato quinquenal, y también el número 46 que veta usar la violencia y las FFAA para trastocar el orden constitucional.

Según Cairo, los artículos 99 y 100 regulan como dar paso a un juicio político que podría inhabilitarla durante una década. Si al congresista más votado, el expresidente Martín Vizcarra, se le impidió posesionarse de su curul y luego se le ha inhabilitado por 10 años por una infracción menor, M.ALVA.D.A. debiera ser también sancionada.

Audios golpistas

Sus audios muestran su interés en llegar como sea a la Presidencia. Afirma que ella convocará a elecciones solo para la presidencia, pues el Congreso y ella como congresista seguirán en pie. Se supone que cuando hay un cambio del Ejecutivo debe haber uno del Legislativo, a fin de estar ambos sintonizados con el veredicto popular del momento. Ella quiere que el actual parlamento siga ejerciendo una suerte de dictadura sobre este y el futuro Gobierno.

Además, sugiere que su periodo en palacio va a ser mayor que el de Pedro Castillo, pues ella convocaría a elecciones tras más de medio año, las mismas que requieren un periodo de varios meses de campaña entre 2 vueltas y luego de transición entre una administración y otra. En su último audio hace gala de groserías para referirse de dos presidentes. De Castillo dice textualmente que "está cagado" y de Vizcarra que es un "imbécil". Ella reivindica el golpe que su correligionario Manuel Merino hizo el 10-15 de noviembre 2022.

M.ALVA.D.A. sostiene que en ese entonces el "imbécil" presidente logró posarse en una foto con las FFAA que le respaldaron, pero que ahora "las FFAA están con nosotros." Con eso ello confiesa que están conversando con mandos castrenses para subvertir al gobierno constitucional.

Siempre quiso la Presidencia

Desde el primer momento en que M.ALVA.D.A. llegó a la Presidencia del Congreso explicaba que su ambición era usar esta como una plataforma para llegar a Palacio. Esto lo expresé cuando ella se burló del Presidente saliente Francisco Sagasti cuando ella no recibió de él la banda presidencial y tampoco le dejó hablar o siquiera entrar en la ceremonia de transmisión de mando.

En distintas entrevistas ella ha venido diciendo que la calle pide la vacancia. Mientras que en su primer audio dice que el pueblo respalda al Congreso, en el segundo dice lo mismo con relación a las FFAA.

Lo cierto es de que el Parlamento peruano es uno de los más impopulares del planeta. Posiblemente, sea el único del globo que cuando le faltaban más de 50 meses para completar su mandato apenas contaba con el respaldo de 1 de cada 9 a 10 de sus electores.

M.ALVA.D.A. ya ha sido previamente denunciada en el Congreso por haber ido a Madrid a complotar con diputados españoles contra el Presidente y luego a tener una reunión privada con los franquistas de VOX (quienes abiertamente postulan derrocar al "Gobierno comunista" del Perú). También fue descubierta participando en un complot golpista con la ultraderecha en un hotel de lujo bajo los auspicios de una fundación alemana que lleva el nombre de uno de los inspiradores del nazismo (Friedrich Neumann).

Con la lampa está enterrando a AP

Este 7 de julio Acción Popular (AP) va a cumplir 66 años desde que fue fundada por Fernando Belaunde Terry en 1956. Mientras su líder le encabezó, AP compitió en 4 elecciones presidenciales. En las 2 primeras (1956 y 1962) quedó en segundo lugar con más del 30% de los votos. En las 2 últimas ganó con el 39% en 1963 y con el 45% en 1980. Después de que en 1985 el arquitecto deja la Presidencia, AP nunca más siquiera llegó al 10% de los votos.

Sin embargo, AP ha tenido luego a 2 presidentes: Valentín Paniagua (2000-2001) y Manuel Merino (2020). Ambos fueron hasta hoy los únicos belaundistas que, siendo opositores al Gobierno, presidieron el Congreso. Ambos, a su vez, llegaron a la Presidencia tras una vacancia presidencial. En el 2000 fue porque el dictador Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón. En el 2020 fue mediante un golpe parlamentario hecho en alianza con el fujimorismo.

El 26 de julio del 2021 M.ALVA.D.A. es electa para presidir el Congreso e inmediatamente siente que se le abren las puertas para llegar a Palacio. A diferencia de sus otros 2 correligionarios que llegaron a la presidencia por la vía de la vacancia presidencial, ella tiene un apellido de alcurnia, se enfrenta a un Gobierno débil y acusado de todo, y tiene a su lado al mayor aparato golpista de la historia reciente del país.

Mientras Yohny Lescano como candidato de AP en las elecciones generales fue el primer discípulo de Belaúnde en haber liderado encuestas y fue quien más alta votación haya tenido, M.ALVA.D.A. no quiere emplear el camino del triunfo en las urnas para llegar a ser la primera presidenta del país. Su objetivo es aserruchar a Castillo y a Dina Boluarte para que ella no pueda substituirle ni lograr tal sitial en la historia.

Si en noviembre 2020 AP no se hubiera embarrado con el golpe con Merino, es probable que Lescano hubiese llegado al balotaje y hubiera ganado este si competía con cualquier fujimorista. Una de las razones por las que Castillo desplazó a AP de la victoria fue, justamente, por ese golpe parlamentario que M.ALVA.D.A. tanto ha apoyado.

Por su parte, si la campaña electoral de AP no la hubiese dirigido Lescano con un programa centroizquierdista (que el actual Premier Aníbal torres apoyó en primera vuelta) o si ella hubiese estado en la plancha presidencial con Barrenechea, ella posiblemente no hubiese entrado al Congreso.

Al querer consolidar a AP como el partido que llega a Palacio mediante vacancias presidenciales, M.ALVA.D.A. está haciendo una maldad a su propio partido, pues a este ahora se le cerrará el apoyo popular para poder conquistar el Gobierno por la vía electoral.

Para la astuta Keiko Fujimori y su lugarteniente Patricia Juárez, M.ALVA.D.A. es una "tonta útil". Con ella quieren matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, se valen de su ambición para querer derrocar a la izquierda, tener un Tribunal Constitucional que pueda excarcelar a la hija del exdictador y abrir paso a una nueva elección que pudiesen disputar. De otra parte, en el ínterin queman a AP, así como antes lo han hecho con los otros 2 partidos históricos de la derecha peruana (APRA y PPC), los cuales han perdido apoyo de masas y la legalidad por haberse pegado mucho al fujimorismo.

Maldiciendo a su partido y familia

M.ALVA.D.A. ha demostrado ser un personaje que no tiene ninguna clase de respeto por sus electores ni por sus colegas. Llegó al Congreso con un manifiesto electoral que exigía más referéndums, una nueva constituyente y constitución y luchar contra el fujimorismo y la corrupción. Sin embargo, hoy veta cualquier nueva Constituyente, se ha tornado en vocera del bloque pro-fujimorista e impide cualquier referéndum. Es más, quiere cambiar la carta magna permitiendo la reelección parlamentaria y un sistema bicameral, pese a que esto fue masivamente rechazado en el último referéndum nacional.

Ella dice que antes de usar el biberón, utilizaba la lampa. Por eso ella es Maricarmen Alva De AP. No obstante, ella viene utilizando dicha herramienta para enterrar a su partido. Mientras Fernando Belaunde, los Alva Orlandini (su padre y su tío) y AP se opusieron a participar en las elecciones constituyentes convocadas en 1992 por la fuji-dictadura y siempre rechazaron su carta magna, ella se ha tornado en aférrima defensora de la fuji-constitución.

A pesar de que M.ALVA.DA. siempre se ha reclamado del "ala alvista" de AP, ella se ha puesto en la trinchera opuesta de su tío Javier Alva Orlandini quien, cuando fue Presidente del Tribunal Constitucional en 2002-2005, calificó a esta constitución como "bastarda" por su origen autocrático y llamó a una nueva constituyente, la cual debiera haber abordado una nueva carta magna antes de las elecciones generales del 2006.

M.ALVA.D.A. ha maltratado a la prensa, a la cual no ha querido dejar entrar al Congreso durante más de un trimestre y a otras autoridades (como cuando ha ordenado autoriamente que se calle a una alcaldesa mistiana o que ha dejado que Patricia Chirinos grite al congresista Guillermo Bermejo desde la emsa directiva "Cállate terrorista bocasucia").

Sin embargo, ella sí ha permitido a su Partido hacer un cónclave en el Congreso. Con ella quiere congraciarse con el belaundismo, cuando en el fondo lo que viene haciendo es irlo destuyendo al estar manchando su camiseta con el barro del fujimorismo, la ultraderecha, VOX y el autoritarismo.

La Añez bajo-peruana

M.ALVA.D.A. quiere tomar el poder inspirándose en la altoperuana Jeanine Añez con quien comparte un apellido de 4 letras que comienza con la A, su afición por teñirse el pelo de "gringa", su extrema fobia contra los procesos de cambio en los Andes y su desprecio por los más pobres. Recordemos que Añez en Bolivia 2019-20 fue la primera mujer en ser dictadora en las Américas y que luego ella ha acabado bajo rejas, futuro que ahora pudiese esperarle a M.ALVA.D.A.

M.ALVA.D.A. apenas llegó a entrar en este Congreso en el puesto 25 de Lima y con solo 25 mil votos, pero ella quiere remplazar en Palacio a la dupla Castillo-Boluarte quienes obtuvieron 350 veces más votos.

M.ALVA.D.A. ha sido tan huérfana de popularidad que en las elecciones internas tuvo que retirar su lista, en la cual ella figuraba como la vicepresidenta de Alfredo Barrencehea. M.ALVA.D.A. jamás se ha distanciado de su anterior compañero de fórmula, quien iba donde los generales a pedirles que hagan un golpe y un gobierno cívico militar.

Ahora se puede ver claro que ella persiste en ese mismo camino, pero queriendo sacar provecho de ser la cabeza del Parlamento para utilizar su puesto como una plataforma para un Gobierno cívico castrense como el que proponía Barrenechea e hizo Añez en La Paz.

Bajo su dirección, este Congreso se ha convertido en el peor de todos los de los últimos tiempos, tal y cuál lo ha confesado "Vitocho" García Belaúnde, correligionario suyo, miembro del ala pro-fujimorista de su partido y padre de una belaundista que pide el inmediato establecimiento de una "dictadura de derecha".

Ningún otro parlamento en nuestra historia ha sido tan obstruccionista y golpista como el actual. No conozco uno solo en el mundo que como promedio cada 4 meses contemple un pedido de vacancia presidencial.

M.ALVA.D.A., además de haberse dedicado a estar permanentemente complotando para subvertir la democracia constitucional, también ha querido eliminar muchos derechos laborales (como las bonificaciones, aumentar la jornada laboral de media semana y facilitar despidos). Esto, mientras que mantiene a sus obreros agrícolas como "esclavos modernos" a quienes, tras haberlos intoxicado, no les pudo brindar una buena seguridad médica.

Vacancia ... pero del Congreso

Hasta hoy el grueso de las energías de este Congreso ha estado concentradas en producir la caída del actual Presidente, la Vicepresidenta y cuanto ministro puedan censurar. Y los "malcriaudios" aparecen justo cuando vienen cocinando un golpe parlamentario, mediático y fiscal. A estas alturas le va a ser muy difícil a M.ALVA.D.A. el poder querer postular a un nuevo mandato anual como presidenta del congreso.

Por más que varios connotados perulibristas han aparecido abrazados a ella y que, según el semanario de César Hildebrandt, se ha venido cocinando una nueva mesa directiva encabezada por ella e integrada por Perú Libre, tras estos audios todos los oficialistas se van a poder unir para demandar su censura.

Ella se ha visto obligada a desistir de su candidatura, a la cual había venido poniendo tanto empeño al querer visitar varias zonas populares colocándose indumentaria andina.

La cazadora puede acabar siendo cazada. Si el Congreso no llega a censurarla, lo más probable es que sus intentos de llegar a la Presidencia de la República ya pueden haberse ido desinflando. Mientras ella y los congresistas de su sector se la han parado organizando vacancias y censuras, es hora de que la propia población se organice para movilizarse y demandar la vacancia de este Congreso y de esta constitución.

PL ya no puede seguir perdiendo el tiempo, prestigio y congresistas buscando componendas con M.ALVA.D.A. y la derecha. Si persiste en ese camino se va a quedar con pocos parlamentarios y electores.

Como Castillo cree que tiene poco respaldo en las instituciones armadas, ahora ha ido a EE.UU. a volver a buscar el apoyo de Joe Biden. Esto último va a ser dado a cambio de concesiones, las que implican un programa más moderado y más distanciado de la ola izquierdista latinoamericana. La única manera que hay para vacar a M.ALVA.D.A. y a su Congreso consiste en desarrollar grandes marchas y movilizaciones de masas a lo largo y ancho de todo el país. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los audios golpistas de la presidenta del Congreso peruano Quien debe ser vacada es la golpista M.ALVA.D.A. (Maricarmen ALVA De Ap) El PSOE no remonta en Andalucía La gestión de EGMASA está siendo investigada y Espadas tiene todas las cartas para salir trasquilado y muy debilitado en estas elecciones del 19J La educación: un juego de marionetas Cultura, tradición, objetividad y ética vagan por los ministerios como ánimas perdidas en el más allá El Madrid otanista entre Rabat y Moscú Confiar nuestra seguridad en la frontera sur a la “protección estadounidense” es el mejor camino hacia el desastre Ya no hay políticos como los de antes Solo piensan en sus propios beneficios y en dividir al pueblo para vencer, y gracias a sus actitudes, lo que predomina en las calles es el odio