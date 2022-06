Todo lo que no se vio en la última Final Four De la mano de Piti Hurtado, ‘Descifrando la Final Four’ ofrece a los aficionados al baloncesto una visión diferente de la lucha por el máximo título continental Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de junio de 2022, 12:09 h (CET) DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece a todos los aficionados al baloncesto una visión diferente de lo ocurrido hace solo unos días en la Final Four de la Turkish Airlines EuroLeague que se celebró en Belgrado. De la mano de Piti Hurtado, ‘Descifrando la Final Four’ se acerca al máximo a los cuatro equipos participantes, Real Madrid, Barcelona, Anadolu Efes y Olympiacos, para comprobar, incluso desde el hotel de concentración, cómo se vivieron las horas previas a la gran cita del baloncesto continental, en la que el conjunto turco acabó revalidando su corona de rey de Europa.

Sin duda, uno de los momentos clave se vivió el jueves, con la disputa del ‘Clásico’ entre Real Madrid y Barcelona, que acabaron llevándose los blancos por 86-83. Horas antes de ese duelo, los protagonistas atendían a Piti Hurtado. Así, en una distendida charla, Pablo Laso se sinceraba sobre las opciones de ser campeón de Europa: “Ser campeón de Europa es la leche. Ser campeón de Europa significa que has sido el mejor en Europa en una temporada en la que has tenido problemas seguro. Ninguno de los cuatro equipos hemos estado perfectos durante todo el año. Pregunta a Ataman, pregunta a Saras (Jasikevicius) o pregúntale a Bartzokas… Todos han tenido sus problemas, pero han conseguido que sus equipos lleguen a este nivel y que sus equipos puedan ser campeones de Europa”.

Las horas previas más tensas

También Saras Jasikevicius, entrenador del Barcelona, pudo charlar con Piti Hurtado antes del duelo contra los blancos. Para el preparador azulgrana, a pesar de estar habituados a este tipo de partidos, es normal ver a sus jugadores nerviosos: “Sí, se nota, ya lo sabemos. Llevamos un año y medio, casi dos años juntos y conocemos a las personas. Seguro que para los jóvenes son muchos nervios. Recuerdo mi primera Final Four que no pude dormir durante una semana. Hay que entenderles un poco a los chicos, hay que exigirles también, pero hay que entenderles”.

Nervios que también se palpaban en el ambiente en el Real Madrid, tal y como explica Sergio Llull en ‘Descifrando la Final Four’: “No creo que haya nadie más ansioso o, al menos, no lo han exteriorizado para que me dé cuenta, pero es lo normal. Imagino que habrá alguno más nervioso en su primera Final Four. Además, habrá otros jugadores que lo quieran hacer desde el principio y estará súper motivado, y eso hay que controlarlo a veces. Los jugadores que llevamos más tiempo intentamos encauzar todo eso, intentar jugar un buen partido y ganar”, explica el jugador menorquín.

Una vez terminada la lucha entre Real Madrid y Barcelona sobre la cancha, la estrella del Barça, Nikola Mirotic, visiblemente contrariado por no lograr el triunfo frente al Real Madrid, asumía la victoria del equipo ‘merengue’ y les felicitaba por su clasificación a la gran final de la Euroliga: “Han jugado mucho mejor que nosotros, han tenido más acierto. Enhorabuena al Real Madrid”.

La ilusión de la afición

Sin duda, los seguidores de los cuatro equipos fueron grandes protagonistas de la Final Four de Belgrado. Por ello, Piti Hurtado y el equipo de DAZN quiso estar cerca de ellos en la Fan Zone para comprobar cómo se iba caldeando a medida que se acercaban los partidos. Una emoción que también se vivió en la cabina de retransmisión, como pudieron comprobar en primera persona Fran Guillén y Berni Rodríguez, encargados, junto al propio Piti Hurtado, de trasladar a todos los usuarios de DAZN la emoción de la lucha por el cetro europeo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una cima mítica y cinco oportunidades El Equipo Kern Pharma se estrena en la Adriatica Ionica Race Todo lo que no se vio en la última Final Four De la mano de Piti Hurtado, ‘Descifrando la Final Four’ ofrece a los aficionados al baloncesto una visión diferente de la lucha por el máximo título continental El running se consolida como uno de los deportes más igualitarios: el 44 % de los runners en España son mujeres En Canarias el 59 % de las corredoras son mujeres. Lo mismo ocurre en territorios como Extremadura, con un 56 %, o Asturias, con un 55 % ​Ajedrecistas ciegos preparan el mundial en la localidad asturiana de Trevías El ajedrez es un deporte de larga tradición entre las personas con discapacidad visual Carlota Ciganda, gran atractivo del Estrella Damm Ladies Open presented by Cataluña 2022 ​La jugadora navarra ha confirmado su participación en el torneo perteneciente al Ladies European Tour, que se disputará del 7 al 10 de julio en el Club de Golf Terramar