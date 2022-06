«Siempre me ha fascinado todo lo relacionado con la existencia de vida en el universo»

No debe de haber muchos casos de un odontólogo con una bilogía de ciencia ficción en su haber, pero si hay algo de lo que puede presumir A. J. Ráez (Toledo, 1991) es de la ilusión que siente por el oficio de las letras. Especialmente orgulloso de los personajes a los que da vida en esta bilogía de 2049/2050, reconoce que no puede cerrarle las puertas a más entregas en el futuro, si bien por el momento no están proyectadas.

¿Qué lleva a un odontólogo a escribir ciencia ficción? Diría que lo mismo que a un abogado, un matemático, un camarero…:la pasión. Una ilusión tremenda por crear una historia, plasmarla con mimo sobre el papel y que los lectores puedan disfrutar con ella cada vez que abran el libro.

En mi caso concreto, yo siempre he sido una persona muy soñadora. La ciencia ficción me permite idear nuevos mundos, nuevas realidades en las que dar vida a mis personajes y fascinarme con cada una de sus trepidantes aventuras.

¿Cómo surgió la idea para esta bilogía? El comienzo de esta historia data 6 años atrás, durante mi estancia de un par de años en la ciudad de Barcelona para estudiar un máster de endodoncia. Durante los trayectos en metro desde mi casa hasta la universidad empecé a esbozar la línea argumental de una historia que, un lustro después y con muchísimo esfuerzo y trabajo, terminó dando como resultado la bilogía 2049/2050. Sin embargo, para ser justos, la realidad es que esta historia se remonta más atrás en el tiempo.

Desde que tengo uso de razón me ha fascinado todo lo relacionado con la existencia de vida en el universo fuera de nuestro planeta…La famosa paradoja de Fermi siempre me ha hecho reflexionar mucho. Escribir estos dos libros es, de algún modo, mi forma de rendir homenaje a estas grandes ideas que siempre han acompañado a la humanidad.

¿Qué dirías que tienen tus novelas que el lector pueda encontrar especialmente atractivo? En ambas novelas encontrará unas historias entretenidas con las que podrá disfrutar de todos aquellos momentos de lectura. Valores tan importantes como la amistad, el amor, el sacrificio y el trabajo en equipo se desarrollan a lo largo de las páginas junto a breves y amenas explicaciones de carácter científico.

Pero si hay algo de lo que me siento especialmente orgulloso, es de los personajes. Tanto los principales como un buen número de secundarios establecen importantes conexiones entre ellos, apoyadas por abundantes diálogos, que permiten al lector sumergirse de lleno en la acción y sentirse parte de la trama de 2049/2050.

No hay muchas novelas de este género ambientadas en España, y concretamente en la sierra de Madrid, ¿qué te hizo decantarte por esta ubicación? En este punto pienso que es importante reivindicar nuestro país, nuestra tierra, como punto principal para el desarrollo de una historia de ciencia ficción como esta. Hollywood nos ha inculcado que EE.UU. es el lugar idóneo para la ciencia ficción, pero ¿que tienen ellos que no tengamos nosotros? España es un país excelente para ambientar cualquier género literario.

Ya dentro de España, la sierra de Madrid (y más concretamente San Lorenzo de El Escorial) es una zona a la que le tengo un cariño inmenso. Mis padres, al igual que casi toda mi familia, son de esa zona y guardo recuerdos muy felices de mi infancia allí… recorriendo sus calles, jugando en los parques, visitando la maravilla que es el monasterio y reuniéndonos todos en la casa de mis abuelos.

¿Planeas aumentar la serie en el futuro? La respuesta corta sería que no, que la historia narrada en 2049/2050 está concluida de una forma que me ha dejado muy satisfecho. Pese a ello, la negativa a continuar la serie no es rotunda. A corto-medio plazo tengo varios proyectos literarios en marcha que requieren de toda mi atención, pero más adelante quién sabe… Le tengo demasiado cariño a este mundo y sus personajes para no estar abierto a una posible ampliación futura.

Como curiosidad, quiero contaros que en el caso de que algún día amplíe la serie, ya tengo ideas de cómo sería…. De hecho, tengo escrito un pequeño borrador de una hipotética precuela que, a buen seguro, sorprendería a más de un lector.

¿Tienes alguna manía especial a la hora de escribir? ¡Sí! Tengo dos manías bastante importantes. La primera es que me cuesta horrores escribir sin estar acompañado de una buena taza de café… Me encanta esta bebida.

La segunda es que, cuando escribo con el ordenador fuera de casa, a menudo en cafeterías con un ambiente propicio para el trabajo, siempre tengo que estar pegado a una pared para que nadie pueda ver mi pantalla. Soy muy celoso de mis escritos hasta el momento de publicarlos.

¿Qué referentes tienes como escritor? Tengo referentes muy importantes tanto del mundo literario como del cinematográfico. En ambos mundos he encontrado grandes dosis de inspiración.

Comenzando por ese mundo literario, los clásicos son los que más me han marcado. Como todos los amantes de la ciencia ficción, Isaac Asimov y Julio Verne, autores imprescindibles. Otro autor que quiero destacar es H. G. Wells… ¿Quién no conoce las grandes obras de este genio?

En la ciencia ficción actual, Cixin Liu sería un buen ejemplo de una imaginación prodigiosa. Saliendo de este género, me encantan las oscuras historias de Stephen King, las espectaculares descripciones de Carlos Ruiz Zafón y los mundos imaginados por George R. R. Martin y J. K. Rowling.

Del mundillo del cine me quedo con directores que, bajo mi punto de vista, han hecho trabajos extraordinarios. Podríamos destacar a Cristopher Nolan y sus viajes interestelares (Interstellar), Guillermo del Toro y las robustas armaduras de sus Jaegers (Pacific Rim) y Ridley Scott y sus obras legendarias (Alien y Blade Runner).

Has escogido autopublicar tu bilogía, ¿recomiendas este camino? La autopublicación ha permitido que muchos autores podamos presentar nuestras novelas al mundo. Bajo mi criterio, es un método muy bueno que te permite tener el control total de tu obra (edición, portadas, ventas…) y sacarlo tú mismo al mercado a través de grandes empresas (en mi caso, Amazon).

La parte negativa de la autopublicación es que recorres el camino solo, sin el apoyo de una gran editorial que invierta y apueste por ti. En el mundo literario hay una competencia feroz y puede resultar complicado para un autopublicado obtener visibilidad y llegar al gran público.