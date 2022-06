¿Qué significa ‘whipsaw’ en el ámbito de las acciones? Describe un valor que hace un gran movimiento en una dirección y luego, rápidamente, se mueve en la dirección opuesta Redacción

viernes, 3 de junio de 2022, 08:58 h (CET) Cuando se invierte en el mercado de valores, es importante conocer toda la terminología que se utiliza. Uno de los términos que puedes haber oído antes es "whipsaw" o "bid ask". ¿Pero qué significa? Un "whipsaw" es cuando un valor hace un gran movimiento en una dirección y luego invierte el curso, moviéndose rápidamente en la dirección opuesta. Esto puede ser una señal de volatilidad en el mercado y a menudo puede llevar a grandes pérdidas para los inversores. En esta entrada del blog, analizaremos qué son los whipsaws y cómo pueden afectar a sus inversiones.

¿Qué es el 'whipsaw'?

Un "whipsaw" es un término utilizado para describir un valor que hace un gran movimiento en una dirección y luego invierte rápidamente el curso, moviéndose en la dirección opuesta. Esto puede deberse a varios factores, como las noticias o los cambios en el sentimiento del mercado. Los "whipsaws" suelen producirse en periodos de alta volatilidad, cuando los mercados suben y bajan rápidamente.

Ejemplo del mundo real

Supongamos que estás observando las acciones de la empresa XYZ o ves la recomendación actual de un forex broker. Ha estado subiendo de forma constante durante los últimos días y decides comprar acciones a 50 dólares cada una. Pero, entonces, aparece la noticia de que la empresa está siendo investigada por el gobierno por fraude. El precio de las acciones se desploma con la noticia y te encuentras con una pérdida de 20 dólares por acción. Este es un ejemplo de un "whipsaw". El precio de las acciones hizo un gran movimiento en una dirección (hacia arriba) y luego invirtió rápidamente el curso (hacia abajo), haciendo que los inversores perdieran dinero.

Aunque las oscilaciones pueden ser frustrantes, es importante recordar que a menudo son acontecimientos temporales. Los mercados acabarán recuperándose y, si tienes paciencia, podrás comprar o vender a buen precio. Pero siempre es importante ser consciente de la posibilidad de que se produzcan estos acontecimientos y tener una estrategia para afrontarlos.

¿Cómo pueden afectar las fluctuaciones a tus inversiones?

Las fluctuaciones pueden tener un gran impacto en tus inversiones, especialmente si no estás preparado para ellas. Si te aferras a un valor cuando se produce un ‘whipsaw’, podrías ver cómo tu inversión pierde valor muy rápidamente. Y si tratas de comprar o vender un valor durante una crisis, puede ser difícil conseguir un buen precio. Por eso es importante ser consciente de la posibilidad de que se produzcan fluctuaciones en el mercado y tener un plan para afrontarlas.

Los ‘whipsaws’ suelen provocar grandes pérdidas a los inversores, por lo que es importante estar preparado para ellos. Si te aferras a un valor cuando se produce un ‘whipsaw’, podrías ver cómo tu inversión pierde valor rápidamente. Y si intentas comprar o vender durante un ‘whipsaw’, puede ser difícil conseguir un buen precio. Por ello, es fundamental ser consciente de la posibilidad de que se produzcan fluctuaciones, así como tener un plan para hacerles frente.

¿Cuál es la estrategia para hacer frente a los "whipsaws"?

Ahora que sabes qué son los ‘whipsaws’ y cómo pueden afectar a tus inversiones, es el momento de desarrollar una estrategia para hacerles frente. No existe una solución única, pero hay algunas cosas que puedes hacer para protegerte de los daños potenciales de los ‘whipsaws’.



En primer lugar, intenta mantener la diversificación de tu cartera. Esto te ayudará a reducir el riesgo global de tus inversiones y hará que sea menos probable que un solo cambio brusco tenga un gran impacto en tu cartera. En segundo lugar, no te dejes llevar por el pánico si se produce un descalabro.

