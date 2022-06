​El telescopio espacial Webb enviará las primeras imágenes del Universo infrarrojo en julio Además de las imágenes, capturará datos espectroscópicos: información detallada que los astrónomos pueden leer en la luz Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de junio de 2022, 11:54 h (CET) La Agencia Espacial Europea (ESA) ha anunciado que el telescopio Webb emitirá sus primeras imágenes en color del Universo en infrarrojos y datos espectroscópicos el 12 de julio tras haberse sometido a un periodo de preparación de seis meses para calibrar sus instrumentos y alinear sus espejos. Según informó la ESA, el telescopio Webb, el observatorio más grande y complejo jamás lanzado al espacio, ya está preparado para iniciar su misión científica y desplegar el universo infrarrojo.

De hecho, el científico del proyecto Webb de la ESA, Chris Evans, aseguró que “esta primera emisión será un momento extraordinario para la misión, ya que nos ofrecerá una primera impresión de cómo el Webb transformará nuestra visión del Universo. Esperamos poder trabajar con socios de toda Europa para compartir la experiencia que supone ver estas primeras imágenes y espectros”.



El telescopio espacial James Webb despegó en el cohete Ariane 5 desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa el pasado 25 de diciembre en una misión emprendida para desvelar los secretos del Universo. Webb, una asociación entre la ESA, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), se diseñó para responder cuestiones todavía pendientes sobre el Universo y realizar descubrimientos revolucionarios en todos los campos de la astronomía.

Las principales contribuciones de la ESA a la misión son: el instrumento NIRSpec, el conjunto de banco óptico del instrumento MIRI, la prestación de los servicios de lanzamiento y el personal de asistencia en las operaciones de la misión. A cambio de estas contribuciones, los científicos europeos obtendrán una participación mínima del 15% del tiempo total de observación, como el telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA.

PRIMERAS IMÁGENES

El científico del programa Webb de la sede de la NASA en Washington, Eric Smith, aseguró que “la emisión de las primeras imágenes a todo color del Webb ofrecerá un momento único para que todos nos detengamos y nos maravillemos ante unas imágenes nunca antes contempladas por la humanidad. A pesar de que estas imágenes serán la culminación de décadas de dedicación, talento y sueños, estas serán solo el comienzo”.

Adoptar la decisión de cuáles serían las primeras imágenes que tomaría el telescopio Webb constituyó un proyecto de más de cinco años, llevado a cabo por una asociación internacional creada entre la NASA, la ESA, la CSA y el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI, por sus siglas en inglés) en Baltimore (Estados Unidos), sede de las operaciones científicas de la misión del Webb.

En este sentido, el científico del proyecto Webb en STScI, el astrónomo Klaus Pontoppidan, señaló que “nuestros objetivos para las primeras imágenes y datos del Webb son tanto mostrar los potentes instrumentos del telescopio como una vista previa de la misión científica que se avecina. No cabe ninguna duda de que nos sorprenderán a todos, tanto a astrónomos como al público en general”.

DATOS INFRARROJOS

Por su parte, el principal desarrollador de imágenes científicas de STScI, Joseph DePasquale, indicó que “no cabe duda de que esperamos ver muchas cosas. No obstante, dada la naturaleza de este nuevo telescopio y la alta resolución de los nuevos datos infrarrojos, simplemente no lo sabremos hasta que lo veamos”.

Las primeras imágenes de alineación ya han mostrado la definición sin precedentes de la visión infrarroja del Webb. Sin embargo, estas nuevas imágenes serán las primeras a todo color y las primeras que muestren todas las capacidades científicas del Webb. Además de las imágenes, Webb capturará datos espectroscópicos: información detallada que los astrónomos pueden leer en la luz.

