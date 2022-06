Verano 2022: tendencias en manicuras, pedicuras, colores y nail art No faltará el nail art con flores, siendo las margaritas las protagonistas absolutas Redacción

jueves, 2 de junio de 2022, 09:38 h (CET) Esta temporada de verano vamos de un extremo a otro, de los tonos pastel en morado, naranja o azul a los más vivos, que siempre son tendencia en los meses que vienen: “A grandes rasgos, se llevarán los degradados y el color-block, los stickers para decorar nuestras uñas sin complicaciones o las puntas francesas en color, manicuras de pegatina y tonos neutros y naturales con detalles” – nos cuenta Briyi Bri, maquilladora de la firma Amelia Cosmetics. Referente a los tonos, apunta al color pantano (lila suave), el verde oliva, el pink intenso y el blanco, destacando cuatro de los colores de la marca para potenciar el bronceado en la playa o piscina: Love Red, Paradise y Just Pretty.

Los colores pastel son una de las grandes apuestas del verano, también para ORLY: “Los veremos en infinidad de nails art y en manicuras francesas, donde las puntas llevarán estos tonos pastel, apostando por cada una en un tono distinto o en degradado. Además, veremos muchas uñas con estilo abstracto y diseños geométricos, ya sea con las uñas de distintos colores o combinando varios colores en una misma. Las uñas con efecto natural son siempre un acierto y este verano también, ya sea con tonos nude o simplemente, con un brillo transparente” – puntualiza Jennifer Silverio, manicurista oficial de la firma.

Por supuesto, no faltarán tampoco los colores vivos y neón, así como el nail art con flores, siendo las margaritas las protagonistas absolutas.

Noticias relacionadas Verano 2022: tendencias en manicuras, pedicuras, colores y nail art No faltará el nail art con flores, siendo las margaritas las protagonistas absolutas Adlib Ibiza conmemora su 51 aniversario con una gran pasarela El once de junio, 14 diseñadores de esta marca presentarán sus propuestas rindiendo un homenaje a los inicios de la moda más libre Cuatro consejos para mejorar la iluminación de tu casa La luz en la decoración del hogar es capaz de modificar por completo la percepción visual que se tiene del entorno ​Reflejos y tonos capilares para dar la bienvenida al verano Tendencias para el cabello. Verano 2022 Casa Decor 2022 clausura sus puertas Un año más se convierte en el evento de diseño e interiorismo de referencia