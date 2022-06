40 aniversario de los símbolos de Murcia Los cuatro castillos que acoge la bandera representan el carácter fronterizo del reino de Murcia María del Carmen Portugal Bueno

miércoles, 1 de junio de 2022, 12:18 h (CET) El estatuto de autonomía de la Región de Murcia recoge sus símbolos oficiales: bandera, escudo e himno. La bandera regional de Murcia es descrita en el artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1982, como rectangular con «cuatro castillos almenados en oro, en el ángulo superior izquierdo distribuidos de dos en dos, y siete coronas reales en el ángulo inferior derecho, dispuestas en cuatro filas, con uno tres, dos y un elemento, respectivamente; todo ello sobre fondo rojo carmesí o cartagena». En referencia a su uso, es necesario consultar la Ley 4/4983.

Fue en el año 1978 cuando se creó la comisión encargada del estudio de la enseña regional, cuyo diseño definitivo fue aprobado en marzo de 1979. Los cuatro castillos que acoge la bandera representan el carácter fronterizo del reino de Murcia. Concretamente, durante la Edad Media, mantenía fronteras con el reino de Granada, la Corona de Aragón, la Corona de Castilla y con el norte de África.

En cuanto a las siete coronas, estas hacen referencia al emblema principal de la capital murciana. Fue en el año 1281, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, cuando consigue cinco coronas. La sexta corona es concedida en 1361 por Pedro I de Castilla y la séptima por Felipe V en 1709.

El escudo también se menciona en el artículo cuarto del estatuto de autonomía en similitud con la bandera y añadiendo la corona real. Sin embargo, su modelo oficial no se aprobó hasta un año después con el Decreto 34/1983 al igual que su uso. El escudo es identificado como «raso, de perfil español». En referencia a sus colores, y al igual que la bandera, son el gules (rojo) Cartagena para el fondo y el oro (amarillo) para el borde, los castillos y las coronas. La corona real también se representa en oro y las perlas de la misma en plata (blanco).

En referencia al himno, en la norma de 1982 solamente se indica que la Región de Murcia tendrá el suyo propio y que será aprobado por ley de la Asamblea Regional. A fecha de hoy no se ha desarrollado.

