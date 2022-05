Carlota Ciganda, gran atractivo del Estrella Damm Ladies Open presented by Cataluña 2022 ​La jugadora navarra ha confirmado su participación en el torneo perteneciente al Ladies European Tour, que se disputará del 7 al 10 de julio en el Club de Golf Terramar Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de mayo de 2022, 12:29 h (CET) Carlota Ciganda, el máximo exponente del golf femenino español, ha ratificado su presencia en el Estrella Damm Ladies Open presented by Catalunya 2022, torneo del Ladies European Tour que se disputará del 7 al 10 de julio en el Club de Golf Terramar, en la localidad barcelonesa de Sitges. De esta manera, la jugadora navarra se erige en una de las principales bazas del golf español para adjudicarse la quinta edición de un torneo que se ha convertido en una de las citas ineludibles del calendario para las mejores golfistas del continente.

Y es que Carlota Ciganda no sólo es la mejor golfista española mejor clasificada en el ranking mundial Rolex, también conoce a la perfección el magnífico recorrido del Club de Golf Terramar y, sobre todo, sabe muy bien lo que es ganar este torneo, ya que se hizo con la victoria en la edición de 2019 y estuvo muy cerca en 2017.

“El Estrella Damm Ladies Open es uno de los torneos de la temporada que intento no perderme. Siempre es gratificante jugar en España y contar con el apoyo del público, pero además, el ambiente que se vive en Sitges esa semana es realmente especial”, ha declarado Carlota Ciganda. “Éste será mi segundo torneo de la temporada en el Ladies European Tour después del que jugué en Arabia Saudí y en el que quedé quinta. Espero tener una buena semana y poder estar arriba el domingo. Jugar en casa y ante tu gente siempre es un aliciente más para intentar hacer un buen torneo”, concluyó.

Carlota Ciganda ha estado presente en tres de las cuatro ediciones disputadas del Estrella Damm Ladies Open presented by Catalunya y los resultados cosechados la sitúan sin lugar a dudas en una de las favoritas al triunfo: en 2017 rozó el triunfo al disputar un playoff de desempate que se llevó la inglesa Florentyna Parker; en 2018 fue octava con la holandesa Anne Van Dam como ganadora; y en 2019 fue ella la que se hizo con la victoria. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.