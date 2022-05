Método Cooper, una patente española que extermina el Covid y sus variantes Se ha demostrado que es eficaz contra virus, hongos, y el 99,9% de las bacterias Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 27 de mayo de 2022, 08:21 h (CET)

Método Copper es una innovadora tecnología patentada por Viorica S&D con modelo de utilidad que abarca cientos de recubrimientos de superficies, exterminando el Covid-19 y todas sus variantes, bacterias, patógenos y hongos de forma continua y permanente en tan solo unos minutos. “Sería un gran avance de cara a la prevención de nuevas situaciones como las que aparecieron en 2020” explican.

La solución que proponen consiste en recubrir con una lámina de Cobre Cu las superficies en contacto con las manos de la población, de forma que se autoesterilizaría gracias a las propiedades naturales.

El cobre antimicrobiano es el único material aprobado por la EPA (la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.) en 2008 que inactiva continuamente los microorganismos que se depositan sobre su superficie.

Se ha demostrado que es eficaz contra virus, hongos, y el 99,9% de las bacterias.

Su aplicación: una ventaja para todos los sectores

“Es útil, por ejemplo, en recubrimientos de las puertas, pasamanos, los carros de supermercados, cajeros automáticos, manteles individuales, smartphones y tablets y un sinfín de superficies del día a día, incluyendo no solo el sector hostelero o industrial, sino también el educativos o sanitarios. ” explican los promotores de la patente.

Las empresas se tienen que reinventar ante este nuevo mundo de pandemias y preparar a la población con productos de protección eficaz y continua. De esta manera se podrá exterminar de las superficies el Covid-19 y los demás VIRUS y cepas que vendrán en el futuro.

La solución de esta patente, a base de láminas de cobre, es continua y efectiva de forma indefinida y, además, no necesita mantenimiento porque ni se rompe ni se desgasta.

La patente busca empresa para licenciarla

Gracias a las propiedades antivíricas y antibacterianas de Cobre Cu, Método Copper ha decidido poner en marcha la búsqueda de una empresa emprendedora de capital riesgo, business angels o inversor privado, o empresa de carpinterías metálicas que esté interesada en sacar a la luz, licenciar y explotar de forma autónoma y exclusiva esta línea de negocio en España.

Esto, además, abriría las posibilidades de explotar los diversos productos en Europa y en el resto del mundo. www.metodocopper.com Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.