Una reina de una saga de Reyes

Había ido a pasar el fin de semana de trabajo para varias entrevistas y aunque tenía la agenda demasiado apretada, bien podría disfrutar de la noche madrileña. Después de concertar una cita con antiguos compañeros y amigos de la ciudad y un largo debate se acordó ir Barbara Ann Copas, que se encuentra en la calle Santa Teresa, 8.

La verdad que me venía muy bien pues cogiendo el metro de Alonso Martínez, muy cerca del hotel en donde me hospedaba de la cadena NH, me dejaba en la puerta. Serían las diez de la noche y ahí estábamos y me sorprendió ver a los camareros y camareras bailando sobre la barra, un ambiente muy juvenil y una música que llamaba al movimiento dislocado y desatado que se llama bailar.

Por un momento, entre el gentío me llamó la atención la figura de una mujer especialmente hermosa, lo cual no fue causa de no pocas burlas, me pareció ver a Gabriela Reyes, una de las hijas del gran Pedro Reyes y que había triunfado en Argentina, en la televisión con su serie “Ida y vuelta” una de las más aclamadas a la par que otras series como Los Simuladores, Todos contra Juan o la misma El hombre de tu vida que seguía asiduamente en mi estancia en Argentina y poco después, estuvo presentando unos programas sobre gastronomía Gourmet para los espectadores argentinos. Nada más llegar a España, enseguida la factoría de Telecinco la fichó, como no podía ser menos.

Me acerqué a ella y efectivamente era ella. Estaba con sus amigos y ella se quedó con mi número y se comprometió a llamarme. Bueno era comprensible. A las nueve y en mitad de mi desayuno una llamada centró mi atención era Gabriela. Nos emplazamos para la hora de la comida. Ella se acercaría al hotel y durante la comida se prepararía la entrevista.

Ella entró y fue el centro de atención de todo el salón por su belleza, sólo superada por su inteligencia, tenacidad, constancia y visión de futuro, además de esa bondad que irradiaba su padre Pedro Reyes (https://www.youtube.com/watch?v=pfojZNyc5Yw ) en las distancias cortas.

Una licenciada en Periodismo y Comunicación Social en la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) con vocación artística y de gran talento heredado de su padre. Un torbellino, tanto en la alegría de vivir como en el tesón que imprime en todos sus proyectos.

En la actualidad está realizando un programa en la cadena UCL, (Un Canal Latinoamericano https://www.ucltelevision.com/programacion/ ), una importante cadena que llega a 40 millones de personas en Latinoamérica y como especialista de operaciones en Coinsource, empresa líder mundial en cajeros Bitcoin.

Pedimos y después de brindar comenzamos una buena “charla” y mejor entrevista.

1- Gabriela he seguido toda tu trayectoria hasta 2016 ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Sigues en el mundo audiovisual y la televisión?

Como te contaba, hice la universidad en Buenos Aires y cuando regresé a España, empecé a enfocarme en el campo de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Sin embargo, nunca he podido abandonar el plano artístico y el periodismo, y creo que, a día de hoy, he encontrado un equilibrio en el nuevo proyecto televisivo que, junto a mi equipo, estamos haciendo: Lively World. Además de ser parte de la producción y guionización, soy presentadora en Lively World, el nuevo programa de UCL Latam que se estrenará en el mes de julio de este año y que trata sobre las últimas novedades y noticias sobre los nuevos avances tecnológicos y las criptomonedas, de hecho, va a ser el primer programa dedicado a la tecnología descentralizada en Latinoamérica.

2- ¿Qué satisfacción personal te ha supuesto tus éxitos en la TV? Hay gente a la que le gusta salir en televisión y a otras a las que no le gusta exponerse ante cámara. Personalmente, desde pequeña siempre tomé clases de teatro con mi madre, Lilian Disco, quien fue manager de mi padre durante 25 años y además siendo mi padre humorista y actor, te podrás imaginar el “ambiente” artístico siempre estuvo presente en mi vida. A medida que fue pasando el tiempo y que comencé los estudios de periodismo y comunicación social, participar en televisión suponía un reto, un reto el cual me resultaba atractivo y apasionante, y que me provoca pensar “tengo que hacerlo mejor la próxima vez, tengo que esforzarme más” , por lo que el éxito para mí, ha sido la seguridad que me ha brindado al demostrarme que soy capaz de realizar mi objetivo ( es decir, encontrar la pasión en lo laboral) y siempre con la búsqueda de esforzarse y mejorar.

3- ¿Con qué problemas te has enfrentado? Este último año y medio para mí, ha sido maravilloso, sin embargo, si miro hacia atrás puedo ver algunos baches, sobre todo en los momentos en los que uno pierde sus objetivos o las cosas se tornan difíciles, sin embargo, lo importante es superarlo y re encontrarte. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia y mis planes se vinieron abajo, encontré en la tecnología descentralizada y las criptomonedas una nueva pasión y que a día de hoy, he podido fusionar con el ámbito periodístico a través de Lively World.

4- Como mujer empoderada ¿Cuál es tu análisis de la situación que estamos viviendo respecto a la igualdad? Creo que hay dos caras como en una moneda, por un lado; en algunos países de Europa, como en España, están emitiendo leyes a favor de la igualdad y que en general, está habiendo un despertar social y una mayor concientización sobre el feminismo y lo que significa. Sin embargo, en otros países como en medio oriente o Latinoamérica la justicia parece dar pasos hacia atrás, por ejemplo en Argentina, la lucha feminista se ha incrementado mucho en los últimos años y aunque han conseguido logros, la justicia apenas protege a la víctima y cuando lo hacen, es demasiado tarde. Por lo que creo que las redes sociales e internet son un factor fundamental para estar más informados y no normalizar las injusticias que uno puede vivir en su propia jaula



Con todo lo que está sucediendo en el mundo, y la violencia que se está viviendo en algunos países, es importante que recordemos y luchemos por los derechos que nos merecemos, que es un mundo pacifico para todos y todas, aunque con los índices de pobreza, corrupción y la desinformación existente, es una lucha difícil.

5- ¿Qué proyectos, qué retos quieres superar en un futuro reciente? Como especialista en operaciones en una empresa de cajeros Bitcoin, puedo decir que cada vez nos acercamos más a lo digital, y que Coinsource es una empresa pionera y exitosa en este ámbito, (es la red de cajeros bitcoin más grande del mundo) por lo que espero que podamos superar muchos retos.

Por otro lado, estamos trabajando mucho con el programa “Lively World”, haciendo entrevistas a influencers y profesionales del sector, viajes, damos información y noticias sobre actualidad, proyectos y curiosidades del mundo de las criptomonedas, metaverso, NFT´s y todo lo relacionado con la tecnología blockchain, por lo que mejorarlo día a día junto al equipo de LivelyVerse es uno de mis grandes objetivos.

6- ¿De qué sirve la popularidad cuando se pretende hacer llegar un mensaje social? Te lo pregunto porque sé que eres una mujer muy involucrada en el tema social…. En nuestro caso, “Lively World” será emitido en televisión, eso quiere decir que nos acerca a un público más general y que muchos de ellos, no tienen ningún conocimiento sobre esta tecnología. Latinoamérica está siendo un continente emergente en la adopción de criptomonedas, puesto a que muchas familias, prefieren adquirir activos digitales que mantener su moneda fiduciaria, la cual, se devalúa día a día, sin embargo, hay muy poca educación con respecto a este nuevo sistema financiero que cada vez se acerca más a nuestra cotidianeidad.

En este sentido, la popularidad del programa servirá para poder educar e informar a la gente corriente sobre nociones básicas y noticias de la tecnología blockchain, lo cual creo que hace mucha falta, ya que se nos avecina un mundo totalmente novedoso y complicado en los próximos años y será fundamental tomar conciencia sobre la tecnología que podría llegar a cambiar el rumbo de cómo hacemos hoy las cosas, no solo en el ámbito financiero, sino en otros sectores, ya que la blockchain se aplica a otros ámbitos como la sanidad, las cadenas logísticas, el sector inmobiliario y muchos más, puesto optimizando su funcionamiento y eliminando la necesidad de intermediarios.

7- ¿Te sientes conectada con esa niña interior que mantienes que te saca esa vitalidad y fuerza tan especial? La verdad que eso intento, intento mantener la esencia de mi persona, creo que la conexión con tu niño interno va por etapas, En este momento cuento con muchos objetivos que superar y muy poco tiempo libre, pero siempre disfrutando lo que hago, y creo que eso me permite mantenerme conectada con esa niña interior en las ocasiones que necesito recordarlo. Creo que es importante para mantener la creatividad y tu esencia personal.

8-¿Cuál ha sido tu experiencia más intensa? ¿Y la más divertida? Mi experiencia más intensa sin duda fue el fallecimiento de mi padre, estuve junto a él la noche que sucedió todo y durante muchos años llevé una gran melancolía dentro de mí, me acuerdo que tras ese suceso, volví a Argentina con mi hermana y fue un año muy duro. Me enfoqué mucho los estudios y canalicé mi energía en eso, fue el año que mejor notas obtuve en la universidad. Hoy en día creo, que gracias a mi familia y a el tiempo, he podido ser más fuerte y soy capaz de recordar solo los mejores momentos, los cuales fueron muchos y que son los que me llevaré siempre. Al cabo de un año, cuando termine el curso, me acuerdo que mi madre me ofreció dos opciones, o un psicólogo o un viaje y elegí Hawái.

El tiempo que pasé en Hawái fue de los más divertidos de mi vida, Me fui sola y pasé un tres meses como voluntaria en un hostel. Todos los días conocía gente nueva y la única preocupación era qué cascada o playa visitaríamos ese día.

Recuerdo una experiencia muy graciosa que me pasó un día en la isla de Kauai (Hawái) la cual fue donde se grabó la película “Jurassic Park”. Estaba en la playa con una amiga de Alaska y se nos acercaron unos chicos y chicas para pasar el rato con nosotras, ese mismo día nos invitaron a una boda de dos amigos de ellos, que tan solo se conocían de dos semanas, nos vestimos y fueron a buscarnos para llevaron a la celebración, la cual fue muy bonita y extraña a la vez, pero ahí estábamos, sin haberlo llegado a pensar esa misma mañana, que en la tarde nos encontraríamos ahí, celebrando una boda con unos extraños que habían pasado a ser nuestros amigos en un tan solo unas horas, y quizás eso era lo más divertido de Hawái, que nunca sabías que terminarías haciendo ese día.

9- Creo que están realizando un documental sobre la vida de tu padre, Pedro Reyes ¿Qué me puedes decir a ese respecto? Así es, y no sabes la felicidad que me da. Mi padre fue una persona maravillosa, que estaba llena de curiosidades y que admiraba muchísimo, siempre hacía que todo fuera muy mágico. Mi madre y mi padre me dieron una infancia la cual recuerdo como un cuento de hadas, como tiempos dorados, siempre fomentaron mi creatividad y mis valores. Creo que este documental va a permitir dar una mirada más profunda de cómo era él como persona además de artista, será una manera maravillosa de rememorar su recuerdo y todo lo que consiguió, siendo que empezó haciendo teatro en la calle, sin tener apenas dinero para comer y terminó siendo uno de los humoristas más reconocidos de España, rodando películas con varios directores reconocidos, y presentando en programas de televisión a artistas como Paul McCartney, Liza Minnelli, Phil Collins, Raphael o Rocío Jurado. Este documental, el cual ya está en proceso, se enfoca en una mirada más profunda de su persona, relatado por las personas que más lo conocimos y estuvimos con el a a lo largo de los años.

10- ¿Se madura más viviendo o actuando? Es verdad que viviendo es como más se crece en todos los sentidos, sin embargo todos actuamos en ciertos momentos, aunque no haya cámaras delante, como cuando fingimos estar felices, cuando fingimos ser de cierta manera para encajar en un entorno o cuando contamos una mentira, pero al final lo que más importa es encontrarse a sí mismo, y creo que ahí no hay que tener ninguna careta, siempre llega un momento en el que uno tiene que desnudarse ante sí mismo y ver la realidad de sus cosas y de su propio ser, por lo menos es así es como me doy cuenta de mis errores, cuando me acepto y concibo si hay algo en mí que debería cambiar para crecer como persona, y ahí estoy viviendo, sin actuaciones.

Por cierto, muchísimas gracias Luis por esta entrevista, ha sido todo un placer conocerte y el próximo brindis lo pago yo.