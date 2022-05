El Betis FS tuvo en su mano salir del descenso (3-3) Victor Diaz

miércoles, 25 de mayo de 2022, 21:16 h (CET) Partido vibrante en San Pablo entre el Betis FS y el Movistar Inter, en el que los jugadores de Ramón Martínez han dado la cara ante el gran histórico del fútbol sala mundial, y siguen recortando la diferencia con el Fútbol Emotion Zaragoza en aras de la permanencia, aunque hoy se han quedado a escasos 85 segundos de salir de los puestos que mandan a Segunda.

Los béticos, con su combinación de veteranía y juventud, han ido ganando el choque hasta que, a falta de 1:15 para que finalizara éste, el interista Borja puso el definitivo 3-3 que, no obstante, no hace perder la esperanza al Betis de permanecer en Primera, por su mejora y la mayor bonanza de su calendario en comparación con el de su rival directo maño.

Gran primer tiempo El Betis comenzó presionando muy fuerte al equipo de Tino Pérez, incomodándole y haciéndole desagradable el transcurrir del partido. A los cinco minutos Jackson, con un trallazo desde la izquierda tras saque de banda, puso el 1-0; y tres más tarde Lin aprovechó la pérdida de balón de un jugador rival para hacer el 2-0 con una magistral vaselina sobre el veterano Jesús Herrero.

La primera parte de los sevillanos ha sido poco menos que impecable, aunque el único error visible le costó encajar el primer gol de los madrileños. Lo hizo Pol Pacheco (min 19) a puerta vacía tras aprovechar una gran asistencia de un ex bético como Raúl Gómez, que luchó un balón que casi se perdía pero que con cuya acción sacó petróleo ante un aquí dormido Betis.

Tino Pérez -y quién sabe si incluso el histórico patrón, José María García- puso las pilas a los suyos en el descanso, y el Movistar Inter volvió a cancha con otra cara, favorecido también por la prontitud con la que el Betis se cargó de faltas en la segunda mitad.

Boyis, de tiro libre y con rebote incluido, marcó el 2-2 apenas dos minutos después de la reanudación; pero el Betis ni mucho menos se vino abajo y, tras una gran jugada de Cleber, Juanan marcó el 3-2 (min 26), que devolvía la delantera en el marcador a su equipo y las esperanzas a las gradas de San Pablo.

"Modo resistencia" en verdiblanco Pero aquí comenzó el "modo resistencia" del equipo de Ramón Martínez. Raúl Gómez envió un balón al palo y, después, empezó a aparecer "San Nicolás" Sarmiento. El portero argentino, recordemos, campeón y subcampeón del mundo con su país, se erigió en un valladar ante las llegadas, cada vez más numerosas, del equipo interista.

La situación se complicaba cada vez más porque, a poco menos de siete minutos para la conclusión, el Betis cometió su quinta falta, lo que sin duda le lastraba a priori en defensa, aunque la sexta jamás llegó.

El Betis, ya con el Movistar Inter atacando de cinco con Cecilio como portero jugador, resistió hasta que el cronómetro señalaba que faltaba 1:15 tan solo. Justo después de perdonar Pablo Otero de campo a campo, en la jugada siguiente Borja marcaba en el segundo palo el definitivo empate a tres. Y todavía los béticos pudieron ganar pero Lin, a escasamente diez segundos del final, desaprovechó, a bocajarro ante Jesús Herrero, un regalo de la defensa interista.

Finalmente entre los asistentes a San Pablo quedó un sabor agridulce, porque si bien se "escaparon" dos de los tres puntos que se podían haber ganado, el punto obtenido deja a su equipo a tan solo uno del Fútbol Emotion Zaragoza a falta de medirse a dos equipos ya salvados como el Xota y el Manzanares -los maños reciben al Jimbee Cartagena, que se juega la segunda plaza precisamente con el Movistar Inter, y viajarán en el desenlace a otra cancha puntera como la del Palma-. Esperanzas, pues, todas en la Sevilla verdiblanca.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento; Lin, Pablo Otero, Raúl, Juanan -cinco inicial-, Jackson, Joselito, Bocao, Rubén Cornejo, Cléber y Emilio Buendía. 3 - MOVISTAR INTER FS: Jesús Herrero, Cecilio, Boyis, Borja, Eric Martel -cinco inicial-, Tripodi, Raúl Gómez, Pol Pacheco, Raya, Machado e Igor Carioca. GOLES: 1-0: Jackson (min 5); 2-0: Lin (min 8); 2-1: Pol Pacheco (min 19); 2-2: Boyis (min 22); 3-2: Juanan (min 26); 3-3: Borja (min 39). ÁRBITROS: Antonio Navarro y Alberto Sarabia. Amonestaron solamente a jugadores del Betis FS, más concretamente a Jackson, Lin, Bocao y Cleber. INCIDENCIAS: Jornada 28ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón San Pablo (Sevilla), con algo más de mil espectadores en las gradas.

