Se confirma el aumento de la contratación indefinida (325,8% interanual) y la reducción de la temporal, según Adecco También avisa del efecto "indeseado" de la reforma laboral con el aumento de la rotación en contratos fijos discontinuos

miércoles, 25 de mayo de 2022, 12:40 h (CET)

miércoles, 25 de mayo de 2022, 12:40 h (CET) El director del Adecco Group Institute, Javier Blasco, avisó este miércoles de que la ratio de rotación de contratos en los fijos discontinuos ya es mayor que la correspondiente a los contratos temporales, “lo que parece ser un efecto indeseado, pero no imprevisto, de la reforma laboral”.

Blasco se expresó de este modo con motivo de la publicación del ‘I Observatorio trimestral del mercado de trabajo’ de 2022, realizado por el Adecco Group Institute, en el que se pone de relieve que la ratio de rotación para los contratos indefinidos fue de un 5,09%, 1,66 puntos más alta que el mes anterior.

De su lado, la ratio para fijos discontinuos fue en abril de un 32,38%, es decir, un incremento de 10,79 puntos intermensuales, mientras que en los contratos temporales fue de un 15,64%, disminuyendo 14,4 puntos con respecto a marzo.

Para Blasco, “es un hecho que la nueva ley está transformando ya el mercado, pero hay bastante consenso en que la lectura de que la generalización del contrato indefinido -ordinario y, sobre todo, fijo discontinuo- producirá estabilidad y acabará con la precariedad, es un análisis sobre el que parece tendrán que pasar meses para ver el resultado final”. Eso sí, precisó que “la contratación indefinida ha crecido de manera exponencial, al pasar del 10% en diciembre de 2021 a cerca del 50% en los meses de abril y mayo de 2022”.

En este sentido, el informe de Adecco pone en valor que “se confirma” el aumento de la contratación indefinida (325,8% interanual) y la reducción de la temporal (-37,0% interanual). La mayor subida se produce en los contratos fijos discontinuos (207.288), que se incrementan en un 158,98% con respecto al mes anterior y los indefinidos (512.967) lo hacen un 58,28%, mientras que los temporales (751.447) disminuyen un 35,11%.

En conjunto, los contratos indefinidos representan el 77,92% del total. En el sector privado la tasa de temporalidad es del 22,08%, mientras que para el sector público es del 32,49%.

CONTRATOS INICIALES

Al segmentar los contratos iniciales según tramos de edad, son los de 55 a 59 años los que se reducen en mayor medida (-19,06%) con respecto al mes anterior, y únicamente aumentan para los jóvenes de 16 a 19 años (+0,57%). Asimismo, los contratos iniciales se han reducido para los hombres (-5,58%) y han aumentado para las mujeres (+3,67%).

Respecto de la duración media de los contratos iniciales, ha caído un 22,12% en el mes de abril hasta situarse en los 47 días (frente a los 60 del mes de marzo).

Por otro lado, los contratos de obra o servicio, ya en vía de desaparición, han disminuido un 88,64% con respecto al mes anterior. Sin embargo, los contratos por circunstancias de la producción (que pretenden en parte sustituir a los anteriores eventuales, y en parte cubrir parte del vacío producido por los de obra) han caído sólo un 8,04%, mientras que los de sustitución (anteriormente interinidad) han disminuido un 23,38%. Además, los de circunstancias de la producción constituyen la mayor parte de los contratos temporales (43,9%).

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO

Por otro lado, Adecco valora que el empleo se está recuperando de forma más acentuada que el Producto Interior Bruto (PIB), aunque depende de los sectores, siendo la hostelería la actividad que más ha crecido en abril.

Adecco recuerda que la tasa de paro de abril se situó en el 13,65% y avisa de las dificultades que van a tener las personas que siguen en ERTE para reincorporarse al mercado laboral, una cuestión sobre la que el informe explica que ya ha advertido el propio Banco de España.

Asimismo, destaca que, en el primer trimestre de 2022, el número de horas efectivas trabajadas por todos los ocupados ha aumentado un 5,06% con respecto al trimestre anterior y un 9,35% en comparación con 2021. “Algunas opiniones argumentan que en gran parte este incremento se debe al efecto ampliación de jornada que se ha producido en el colectivo de personas en ERTE de reducción de jornada”, matiza el estudio.

