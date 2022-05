La Federación FAUNA advierte del peligro de extinción de especies en todo el mundo Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 13:57 h (CET) Ha llegado el momento de actuar en favor de la biodiversidad, por lo que las Naciones Unidas, apoyadas por otras Organizaciones y/o Federaciones, como la Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA), ha proclamado el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica para aumentar la comprensión y la conciencia de los problemas de la biodiversidad Cuando la biodiversidad tiene un problema, la humanidad tiene un problema.

22 acciones, para este 2022, son la propuesta que ofrece las Naciones Unidas para cuidar la Biodiversidad. La Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA) se suma a esta propuesta para inspirar a las personas en el cuidado del planeta.

El pasado 22 de mayo se celebró el Día de la Biodiversidad bajo el lema: “Construyendo un futuro compartido para todas las formas de vida”. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la diversidad biológica suele entenderse en términos de la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos, pero también incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie —por ejemplo, entre variedades de cultivos y razas de ganado— y la variedad de ecosistemas (lagos, bosques, desiertos, paisajes agrícolas) que albergan múltiples tipos de interacciones entre sus miembros (humanos, plantas, animales).

La biodiversidad sigue siendo la respuesta a varios desafíos del desarrollo sostenible. Desde soluciones basadas en la naturaleza hasta el clima, los problemas de salud, la seguridad alimentaria y del agua y los medios de vida sostenibles, la biodiversidad es la base sobre la cual se reconstruir mejor.

“A pesar de todos los avances tecnológicos, se depende completamente de ecosistemas saludables y vibrantes para el agua, alimentos, medicinas, ropa, combustible, refugio y energía” explican los portavoces de Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA).

La deforestación y la desertificación, causadas por las actividades humanas y el cambio climático, plantean grandes desafíos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los medios de subsistencia de millones de personas. Los bosques son de vital importancia para sustentar la vida en la Tierra y juegan un papel importante en la lucha contra el cambio climático.

La salud del planeta también juega un papel importante en la aparición de enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que son transmisibles entre animales y humanos. A medida que se invaden ecosistemas frágiles, los seres humanos se ponen en un contacto cada vez mayor con la vida silvestre, lo que permite que los patógenos de la vida silvestre se propaguen al ganado y a los humanos, lo que aumenta el riesgo de aparición y amplificación de enfermedades.

Todo el mundo puede criar en casa una especie en peligro de extinción y ayudarla a sobrevivir el próximo siglo. Miles de especies están al borde de la extinción. Muchos animales ya no pueden sobrevivir en la naturaleza. Los zoológicos se esfuerzan por conservar los animales mediante la cría en cautividad, pero sus capacidades y recursos son limitados. Muchos criadores privados tienen espacio, tiempo, pasión y conocimientos. El impulsor de este modelo de conservación en Alemania, el proyecto Citizen Conservation, que recibió el premio “Pilotos de cultura y creatividad 2019” del Gobierno Federal, une a conservacionistas privados y profesionales en la lucha contra la extinción. FAUNA cree firmemente en esta estrategia, y además se suma a las 22 acciones propuestas por la ONU, que están alineadas con el Marco Global de Biodiversidad posterior a 2020, para inspirar a las personas en el cuidado del planeta:

Limpiar el entorno más cercano: Eliminar los residuos o plásticos que contaminan los parques, bosques o los vecindarios que afectan a las personas que viven allí. Restaurar un área, abandonada o mal mantenida, plantando árboles, arbustos u otras plantas, creando un hábitat para la vida silvestre alrededor de las casas, escuelas etc. Fotografiar la naturaleza sin dañarla y sin recolectar muestras. Ayudar a los animales, grandes y pequeños, apoyando a los refugios de vida silvestre y centros de rehabilitación ofreciendo tiempo o apoyo financiero. Prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas, asegurando de que las fuentes de agua de alrededor estén limpias eliminando los desechos más próximos. Plantar árboles, arbustos y plantas. Al plantar árboles, arbustos y plantas se aumenta el hábitat y las fuentes de alimento para la fauna local. Consumir responsablemente, priorizando en la compra de productos /alimentos que se producen localmente sin dañar el medio ambiente; Productos que sean compostables, reciclados o reutilizados. Ahorro de energía, apagando las luces y los electrodomésticos que no se utilicen. Compartir, bienes o productos a organizaciones benéficas para que puedan usarlo las personas con menos recursos. Comprar productos amigables con la biodiversidad, informándose sobre los métodos de producción/origen de los alimentos cotidianos y productos que son considerados un impacto en la biodiversidad. Eliminar los efectos nocivos para la salud, como el tabaco, que no solo afecta a la salud de la persona, sino que produce contaminación atmosférica, deforestación, genera residuos e incendios forestales. Disfrutar de la biodiversidad urbana, alejándose de la vida ajetreada y poder disfrutar de la montaña, campo o parque. Apoyar a las empresas comprometidas con los estándares éticos, que respeten y promuevan los derechos de los pueblos indígenas y locales comunidades. Cambiar un hábito que es negativo para la biodiversidad, eliminando los pesticidas, reducir el consumo de carne industrial etc. Concienciar a las empresas para garantizar que sus prácticas/ productos /servicios favorezcan al medio ambiente sin perjudicar su ecosistema. Minimizar los residuos, cultivando la propia comida para reducir la huella de carbono. Aprender sobre la Bioseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la bioseguridad es un enfoque estratégico e integrado para analizar y gestionar los riesgos relevantes para la vida y la salud humana, animal y vegetal y los riesgos asociados para el medio ambiente” Apoyar a las empresas amigables con la biodiversidad, comprando productos de temporada en el mercado de agricultores orgánicos de cada localidad. Apoyar a las organizaciones ambientales, a ONG’S y otras organizaciones que trabajan para preservar/restaurar el medio ambiente y/o ayudar a las personas a través donaciones, voluntariado y participando en sus actividades. Sensibilización sobre la biodiversidad, compartiendo los conocimiento y concienciación con familiares, amigos, vecinos, comunidad, etc. Empoderamiento. Muchas veces las decisiones que se toman afectan a otros. La perspectiva de cada uno puede darnos una mejor visión de la situación y las posibles consecuencias de su decisión. Celebrar el Día de la Biodiversidad, participando y/u organizando actividades para fomentar el cuidado del planeta. Sobre FAUNA

Federación FAUNA es una organización sin ánimo de lucro de ciencia, naturaleza y conservación medioambiental entre particulares, aficionados y profesionales.

La defensa y protección de los intereses, beneficios científicos y medioambientales de la tenencia y cría doméstica de animales de cualquier rango o especie, actividades profesionales de cría, mantenimiento biológico o deportivas entre profesionales y particulares.

"Somos, en definitiva, un punto de encuentro entre la comunidad científica, la afición y la sociedad."

https://federacionfauna.es/

