Una plataforma 3D de la Comisión Europea sondea la opinión de los jóvenes europeos Se ha desarrollado para atender cualquier mensaje en todos los idiomas oficiales de la UE Redacción

martes, 24 de mayo de 2022, 12:54 h (CET) La Comisión Europea ha lanzado la nueva plataforma digital 3D “Voice your vision” (Dale voz a tu visión) como componente central del Año Europeo de la Juventud: una plataforma interactiva en la que los jóvenes europeos pueden grabar su mensaje personal y único. «Dale voz a tu visión» persigue capacitar a los jóvenes europeos, de cualquier origen y rincón del continente, para que expresen su propia visión del futuro, desde cuestiones relacionadas con el empleo, la inclusión, la paz y la seguridad hasta el cambio climático, la educación o la salud mental, entre otras.

A raíz de la pandemia global y de la actual guerra de agresión contra Ucrania, las voces de los jóvenes son cada vez más relevantes. Con este fin, «Dale voz a tu visión» funciona como un espacio de voces interactivas de vanguardia que ofrece literalmente a las personas la oportunidad de pronunciarsey grabar su propio mensaje personalizado y compartir así sus opiniones e ideas sobre los temas que consideran más relevantes.

La plataforma se ha desarrollado para atender cualquier mensaje, en todos los idiomas oficiales de la UE (más noruego, turco, serbio, macedonio del norte e islandés). Una vez añadida, cada voz genera su propia onda 3D única que interactúa con cualquier otra grabación en la plataforma, y permite a todos escuchar cualquier voz, en cualquier idioma, en cualquier dispositivo y en cualquier momento.

En palabras de la comisaria de la Juventud de la UE Mariya Gabriel: «"Dale voz a tu visión" está personificada a través de un espíritu joven, significativo, dinámico y abierto de co-creación definido a lo largo del Año de la Juventud. Un espíritu que también sirve como facilitador oportuno para que la juventud europea se presente, hable y comparta sus preocupaciones e ideas sobre el futuro. "Dale voz a tu visión" no podría haber llegado en un momento más relevante para todos los jóvenes, no solo como ciudadanos europeos, sino también como miembros de una sociedad que ahora, más que nunca, nos está poniendo a prueba».

Sobre la importancia del Año Europeo de la Juventud 2022, la comisaria Gabriel añadió: «Pedimos a todos los jóvenes que se impliquen y participen ahora. Sus voces son un componente vital del viaje de Europa hacia el crecimiento, el conocimiento, la innovación, las oportunidades y soluciones mejores y más relevantes orientadas a la juventud. Escucharemos atentamente y nos aseguraremos de que las políticas juveniles puedan desarrollarse en espacios más abiertos y colaborativos y de que se escuchen y aborden todas las voces este año y sucesivas». “Como parte clave de la campaña del Año Europeo de la Juventud, los Estados miembros están contribuyendo a nivel nacional y local para promover el compromiso de los jóvenes en muchas actividades diferentes.

En España, el Portal del Año Europeo de la Juventud ya tiene registradas cerca de 150 actividades, siendo nuestro país uno de los que alcanza una de las mayores tasas de actividad entre los países europeos. De acuerdo con María Teresa Pérez Díaz, directora del INJUVE y coordinadora nacional del Año Europeo de la Juventud, se prevé que España sea uno de los países europeos con mayor número de actividades registradas aunque para su correcta difusión se deberá seguir trabajando estrechamente con las comunidades autónomas, las entidades locales y, sobre todo, con los jóvenes.

Hito singular será la actividad “Nueva Cultura Joven” que se celebrará en el centro del CEULAJ en Mollina (Málaga), del 23 al 26 de junio. Esta actividad será referente en materia de inclusión europea, pues será la primera actividad financiada por programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad que cuente entre sus participantes a más de un 50% de jóvenes en riesgo de exclusión social. La nueva plataforma "Dale voz a tu visión" hará la transición a estas actividades y también se desempeñará como una característica central del Legado del Año Europeo de la Juventud, más allá de 2022, con las voces de los jóvenes actuando como impulsoras del cambio y codesarrolladoras de políticas futuras.

Acerca del Año Europeo de la Juventud 2022

El Año Europeo de la Juventud 2022 ha sido lanzado por la Comisión Europea como «un año dedicado a valorar a aquellos que han renunciado a tantas cosas por los demás», tal y como anunció la presidenta Von der Leyen en el discurso sobre el estado de la Unión en 2021. Por lo tanto, se trata de un año dedicado íntegramente a la juventud, con el objetivo de empoderarla, animarla y enriquecerla con nuevas oportunidades y formas de participar y asumir un papel de ciudadanía activa en la sociedad.

Como objetivo general, el Año Europeo de la Juventud tiene el propósito de animar a todos los jóvenes a pronunciarse y participar compartiendo su visión sobre los temas clave del año[1], así como sus esperanzas para el futuro de Europa. Además, el Año tiene como objetivo proporcionar visibilidad y promover los valores europeos, al tiempo que difunde mensajes de solidaridad entre el público juvenil, así como apoyar a Ucrania en todo tipo de actividades.

