La Subida Arinsal a un mes vista El Campeonato de Francia de Montaña 2ª División apunta a la cita andorrana tras llevar disputadas dos de sus ochos citas Redacción

martes, 24 de mayo de 2022, 11:43 h (CET) Tras dos fines de semana consecutivos de competición, el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División cuenta con un magnífico plantel de pilotos y unos resultados que prometen una excelente temporada. En Andorra este campeonato llegará a la mitad de su calendario con la disputa de la Subida Arinsal, el fin de semana del 18 y 19 de junio, cuarta de las ocho citas previstas.

El ritmo de recepción de inscripciones es muy bueno y ya han confirmado su participación los dos grandes favoritos del campeonato francés en la categoría A, Dimitri Pereira y Emeline Bréda, así como uno de los grandes de la categoría B, Nicolas Granier. También están confirmados Michel Lamiscarre y el Jove Pilot ACA Raül Ferré. El período para presentar las solicitudes de inscripción seguirá abierto hasta el 9 de junio en www.pujadaandorra.com



En la prueba del debut del campeonato, Teurses Thereval – Agneaux (ASA du Bocage) saltó la sorpresa al vencer en la categoría A (vehículos Sport) la piloto Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), casi 1 segundo más rápido que Dimitri Pereira (Norma M20 FC). No es que la rapidez de Emeline fuera una sorpresa –acabó en 2ª posición en Ordino-Arcalís 2017 y en los últimos tiempos ha protagonizado grandes actuaciones–, con lo que no se contaba es que pudiera situarse líder del campeonato francés a la primera de cambio con su eficaz Fórmula 3. En la categoría B (vehículos de Producción) a punto estuvo de ganar otra mujer. Venció Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ) 7 décimas más rápido que Sarah Bernard-Louvet, excelente con su Seat León Supercopa Mk3.



La segunda carrera del calendario, la célebre cuesta de La Pommeraye (Pommeraye Sport Auto) disputada el pasado fin de semana, vio la reacción de Dimitri Pereira (Norma M20 FC), que terminó en el cúmulo de subidas por delante de Sylvain Dodille (Norma M20 F) y de Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes). En cuanto a los coches de la categoría B, el primero fue Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR) seguido de Nicolas Granier (Cupra León Supercopa Mk3) y Sarah Bernard-Louvet (Seat León Supercopa Mk3).



Tras estas dos pruebas celebradas en el norte del país, el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División viajará al sur, del 3 al 5 de junio a Quillan – Col du Portel (ASA Corbières) y del 17 al 19 de junio a la Pujada Arinsal – Andorra, con organización de ACA Esportiva.

Podrán participar en la Subida Arinsal 2022 los vehículos de las categorías Sport (Serie A, abiertos) y Producción (Serie B, cerrados), según la reglamentación del campeonato francés. Cualquier máquina que no cumpla con la normativa podrá competir en la ‘Serie Nacional’ creada especialmente por el Automòbil Club d’Andorra para que monoplazas, biplazas, GT, turismos o vehículos clásicos de cualquier tipo puedan participar con clasificaciones y premios específicos para ellos.

