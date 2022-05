Préstamo puente sobre activos inmobiliarios a sociedades mercantiles o patrimoniales Emprendedores de Hoy

domingo, 22 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Durante años, muchas organizaciones han accedido a préstamos en la banca convencional para poder financiarse, reestructurar su deuda e incluso mejorar su liquidez en un momento complicado. No obstante, con el paso de los años, obtener un crédito es un proceso cada vez más difícil y lento, por lo que genera que las compañías tengan problemas como la acumulación de deudas o la pérdida de inversiones.

Ante esta situación, Leah Capital AM se ha presentado como una solución efectiva, rápida y segura de obtener financiación para activos inmobiliarios, sociedades mercantiles o patrimoniales que requieran mayor liquidez mediante un préstamo puente.

Una de las mejores alternativas para el desarrollo inmobiliario En la industria inmobiliaria, el préstamo puente figura como una de las soluciones de mayor valor para el desarrollo de este sector, ya que es la fuente de financiamiento destinado a promotores para llevar a cabo nuevos proyectos.

Tras la crisis inmobiliaria del 2008, las entidades bancarias dejaron de aportar liquidez a la adquisición del suelo, así como también a otros aspectos asociados al inicio de una obra nueva. Esta situación generó el surgimiento de métodos de financiación alternativa que permitiría al sector inmobiliario continuar en desarrollo. Una muestra de ello es el préstamo puente.

Este tipo de créditos representan, en la actualidad, un canal para obtener liquidez y lograr así el desarrollo de promociones sin inconvenientes, mientras el promotor espera la aprobación de un nuevo préstamo a largo plazo.

Esencialmente, su función es cubrir el déficit de crédito, lo que ha permitido consolidarse como una alternativa efectiva y rápida que cada vez gana más protagonismo en la industria inmobiliaria y otros sectores que requieren ingresar dinero a sus balances para reestructurar su funcionamiento.

Leah Capital AM, empresa experta en soluciones de financiación alternativa En el 2015, tan solo seis años después de la crisis, con la reestructuración bancaria y sus limitaciones de financiación en el mercado inmobiliario, Leah Capital AM se presenta como una de las plataformas de financiación alternativa enfocada en liderar el sector inmobiliario, proporcionando para ello, numerosas ventajas de accesibilidad a diferentes tipos de préstamos corporativos.

Uno de sus servicios más destacados es el préstamo puente destinado a activos residenciales, retail, hotelero, logístico, entre otros sectores, y que se encuentra disponible para todo el territorio nacional.

Como expertos en el sector de la financiación alternativa, Leah Capital AM se ha enfocado en simplificar el proceso de acceso a un préstamo puente, eliminando la larga espera y múltiples requisitos que solicita la banca tradicional. Además, brinda a las empresas de cualquier sector, la oportunidad de obtener liquidez de una forma rápida, segura y sencilla.

Su metodología de trabajo basada en la agilidad, transparencia y profesionalidad ha llevado a Leah Capital AM a posicionarse como un player esencial en el mercado, contribuyendo a reactivar la economía de manera progresiva en todo el territorio europeo.



