VCG Decoletaje, 90 años en el mecanizado de piezas

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:16 h (CET) Fundada en 1932, su evolución ha estado marcada por la especialización y la inmersión tecnológica La empresa VCG Decoletaje celebra este ejercicio los 90 años de actividad en la industria del mecanizado. La extensa trayectoria de esta firma decana demuestra su capacidad para adaptarse a los tiempos hasta convertirse en una referencia destacada en su sector por su alta precisión y flexibilidad en la producción. Hoy es especialista en el decoletaje y mecanizado de piezas en series cortas y medias, trabaja con diversidad de sectores y clientes, y exporta al mercado internacional más del 15% de su producción.

Desde su fundación en 1932 por Cándido y Emeteria Gastelurrutia, el taller de VCG ha estado siempre dedicado al mecanizado y bajo la dirección de cuatro generaciones de esta misma familia, descendientes de los fundadores. Sin embargo, el trabajo de precisión que hoy se realiza con maquinaria de última generación, poco tiene que ver con el que se realizaba en las primeras décadas. La evolución que ha experimentado el sector ha requerido de una progresiva especialización y una inmersión tecnológica, que VCG ha llevado a cabo con éxito.

Además de esto, hay otras cualidades que le han permitido completar un trayecto que suma nueve décadas, y que, en palabras de Pello Beistegui, que desde 1997 lleva la gerencia, se concretan en el compromiso por parte de todo el equipo y la vocación de continuidad por parte de la propiedad.

“La trayectoria de VCG se resume en cuatro valores que nos han traído hasta aquí: compromiso, honestidad, trabajo en equipo y buen trato a nuestros clientes”. Con este espíritu la empresa ha podido superar los sucesivos problemas a los que ha hecho frente en todo este tiempo.

Otra de las claves ha sido la cultura de apertura al cambio, especialmente del departamento de producción, que ha impulsado el cambio tecnológico y la transformación de los procesos de trabajo. Durante los diez últimos años se han comprado más de quince tornos de última generación, se trabaja en serie corta-media a tres turnos, se programa mediante CAD-CAM, se capturan los datos de fabricación en tiempo real, etc.

Para apoyar a este departamento de producción se ha desarrollado un potente equipo de calidad de siete personas que destacan por sus capacidades técnicas, pero, sobre todo, por su implicación con la mejora continua. Cuentan con medios de control complejos y precisos como tridimensionales, perfilómetro, etc. en consonancia con las complejas piezas que se fabrican con los tornos actuales.

Esta evolución ha traído un crecimiento que ha ido acompañado de la profesionalización y especialización en todos los ámbitos de la empresa. En la formación del equipo de 60 personas que hoy integran la plantilla se ha hecho un esfuerzo importante por incorporar perfiles con amplia experiencia profesional: graduados universitarios, trabajadores con formación profesional… También se han establecido acuerdos con escuelas de formación profesional para acoger alumnos en formación dual.

En esta misma línea destaca el proyecto de digitalización que ha llevado a cabo el pasado año y que permite monitorizar la producción en tiempo real, así como disponer de herramientas avanzadas para la planificación de la producción. También la ampliación de las instalaciones y otras mejoras con las que VCG Decoletaje mira al futuro con la perspectiva de crecimiento.

Fuente: Spb_ servicios periodísticos

