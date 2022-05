Se celebra la gala de entrega de los Premios Top Women in Sports Se premió, entre otras deportistas, a Alexia Putellas y la karateca Sandra Sánchez. Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 20 de mayo de 2022, 10:04 h (CET) 20minutos y Women's Sports Institute celebraron ayer la Gala de Entrega de Premios Top Women in Sports, en el marco de la presentación del primer Ranking del deporte femenino español, que reconoce el talento y la actuación de las mujeres en el mundo del deporte. El evento contó con la colaboración de Mujer.es, vertical del grupo Henneo.

Encarna Samitier, directora de 20minutos, en su intervención destacó que este ranking “es una lista valiosísima que simboliza y hace patente la carrera de fondo que es el deporte femenino”. Puso de manifiesto que la causa de la igualdad, ahora y siempre, está en el ADN de grupo Henneo y dio la enhorabuena y las gracias a todas las mujeres presentes en el ranking “por ser referentes en la carrera de toda la sociedad hacia la igualdad real”.

Por su parte, Laura Múgica, co fundadora de Women’s Sport Institute, resaltó en su discurso que las 100 mujeres representadas “han vencido obstáculos, desplegado creatividad, valentía y ambición. Todas y cada una de ellas son referente imprescindible para las nuevas generaciones”.

José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, clausuró el acto subrayando en su intervención la importancia de estos premios, “que contribuyen a incrementar la visibilidad de la mujer, algo muy importante por lo que tenemos que luchar todos y todas los que creemos en esta noble causa de feminizar el deporte en España”. Reconoció la importante labor de todas las integrantes del ranking, “por representar la fuerza de todo un colectivo que ha luchado y sigue luchando por obtener más oportunidades, mayor reconocimiento y mejores espacios”.

Listado completo de ganadoras

Se premiaron a diferentes mujeres de seis categorías diferentes: Premio especial: Élida Alfaro, gimnasta, profesora e investigadora española y Benilde Vázquez, investigadora y pedagoga española pionera en la investigación sobre mujer y deporte; Premio especial comunicación: Beatriz Carretero, directora, productora y guionista; Deportista revelación: Lydia Sempere, piloto de automovilismo; Deportista Paralímpica: Adiaratou Iglesias, desportista de atletismo adaptado; Directiva: Isabel Iturbe, presidenta Bilbao Basket; Cuerpo técnico: Anna Montañana, entrenadora ACB; Periodista deportiva: Eleonora Giovio, redactora de deportes de El País y Angie Rigueiro, presentadora de deportes en Antena 3; Premio figura del deporte: Alexia Putellas, futbolista del FC Barcelona y de la selección española y Sandra Sánchez karateca.

El evento, patrocinado por CaixaBank, Hyundai y Comunidad de Madrid y presentada por la periodista Irene Junquera, se celebró en el Cine Capitol de Madrid y contó con las actuaciones de Paloma Pujol, campeona del mundo de Footbag, y la cantante Valeria Castro. Cabreiroá fue el agua oficial del acto, que contó con la presencia de Alberto Tomé, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes, directora general de igualdad de la Comunidad de Madrid; Mar Espinar, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; Elisa Aguilar directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto; María Francisca Perelló, directora general de la fundación Rafa Nadal y Lola Romero, directora general del Atlético de Madrid Femenino, entre otros. Por parte del grupo Henneo asistieron: Paloma de Yarza, presidenta de Heraldo de Aragón; Miguel Ángel Liso, director de medios de Henneo e Ignacio Martínez de Albornoz, director del área de negocio de prensa de Henneo, entre otros.

