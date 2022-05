Los nuevos productos Collagen Booster de Bruno Vassari están online a la venta en Llarcó Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Cuidar la piel con productos de calidad resulta fundamental, pues esta cumple con funciones estéticas y vitales muy importantes en la vida de una persona.

Para lograr este objetivo, es muy recomendable usar productos como los de la línea de Bruno Vassari Collagen Booster que están disponibles en la tienda online Llarcó, distribuidor autorizado de estos productos.

Todos los artículos de la línea Collagen Booster son altamente eficientes y estimulan la síntesis de colágeno para obtener una piel más firme y una disminución de las arrugas. Además, estos productos cuentan con vitamina C, que logra reforzar la función protectora contra los factores externos y devuelve un tono terso a la piel.

La crema regeneradora de Bruno Vassari línea Collagen Booster disponible online en Llarcó Lactis Advanced Cream es uno de los productos más destacados de esta línea cosmecéutica de la marca catalana Bruno Vassari. Es rica en activos prebióticos y probióticos que ayudan a mantener el equilibrio de la flora cutánea de la piel y favorecen la reactivación de la renovación celular. De esta manera, se fortalece la barrera natural de la piel mientras se logra una hidratación profunda.

Esta crema contiene ácido hialurónico, que tiene una gran capacidad de retener agua y contribuye a reconstituir las fibras que sostienen los tejidos de la piel. Además, cuenta con el activo prebiótico kombuchka, que se obtiene del té negro y sirve para dar un efecto refrescante y mejorar tanto la suavidad como la luminosidad de la piel.

Otro producto de la misma línea también disponible en la tienda online Llarcó es la Power C Peptide Cream, una crema antioxidante rica en vitamina C. Sirve para combatir los efectos del envejecimiento y es ideal para pieles fatigadas y deshidratadas. Su acción alisa y asegura una superficie cutánea firme.

Una piel hidratada y saludable con los productos Collagen Booster El uso de las cremas se puede combinar con otros productos Collagen Booster como el Enzyme Cleansing Powder, que es un polvo de limpieza con efecto exfoliante. Este artículo contiene enzimas que eliminan células muertas y estimulan la regeneración celular. A su vez, el C+C Sinergy Serum es un sérum antiedad que está formulado con vitamina C y actúa estimulando la síntesis de colágeno.

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y es uno de los componentes principales de los tendones, los ligamentos, los músculos y la piel. Su función principal es la de proporcionar estructura, por eso resulta importante estimular su producción mediante la aplicación de estos productos cosmecéuticos.

A través de la tienda online Llarcó, es posible acceder a todos los artículos que integran Bruno Vassari línea Collagen Booster y así disfrutar de una piel más hidratada, sana y de mejor aspecto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.