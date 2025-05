Renueva tu hogar y tu tecnología esta primavera para disfrutar más cada día

Madrid – mayo 2025 - La primavera es la época ideal para renovar y mejorar nuestros espacios. Con un enfoque en la energía renovada y los nuevos comienzos, el ecosistema cuidadosamente diseñado de TCL ofrece soluciones prácticas que simplifican y revitalizan tanto el hogar como la tecnología personal.

TCL Mobile y NXTPAPER: Pantallas inteligentes y conectividad sin interrupciones Con días más largos y luminosos, es clave cuidar nuestros ojos mientras usamos dispositivos. El tiempo prolongado frente a pantallas —ya sea por estudio, trabajo remoto o maratones de series— puede provocar fatiga visual. Las tabletas TCL NXTPAPER 11 Plus y los smartphones TCL 60 SE NXTPAPER 5G están diseñados precisamente para estas situaciones, gracias a su revolucionaria tecnología NXTPAPER, que reduce significativamente la luz azul dañina, filtra los rayos UV y minimiza los reflejos, ofreciendo una experiencia visual similar al papel.

Los estudiantes pueden estudiar cómodamente al aire libre, los profesionales que teletrabajan, pueden mantener su productividad, y los amantes del entretenimiento pueden disfrutar de sus contenidos favoritos sin molestias. Además, la NXTPAPER 11 Plus incluye un stylus intuitivo que hace que tomar notas o realizar tareas creativas durante la primavera sea más natural y placentero.

La primavera también significa más actividades al aire libre, y una buena conectividad se vuelve esencial. Los nuevos smartphones 5G de TCL, como el TCL 60 SE NXTPAPER 5G y el TCL 60R 5G, garantizan conexión fluida vayas donde vayas. Gracias a su potente rendimiento para multitareas y streaming de alta calidad, te mantendrán siempre conectado sin interrupciones.

Para el hogar, el dongle TCL LINKPORT IK511 5G ofrece conexión inmediata y sencilla mediante plug-and-play. Por su parte, el router inteligente LINKHUB HH516, optimizado por inteligencia artificial, mejora el rendimiento en streaming, videojuegos y videollamadas, garantizando una experiencia estable y sin cortes durante toda la temporada.

Además, TCL ofrece una gama de smartphones sin 5G, como el TCL 60 SE y el TCL 605 (disponibles con 128GB y 256GB de almacenamiento), que brindan rendimiento confiable, gran autonomía, cámaras de calidad y espacio suficiente para todas tus necesidades diarias.

TVs y monitores TCL: calidad premium para cine en casa y videojuegos Esta primavera, los televisores de la Serie C de TCL permiten renovar tu experiencia de entretenimiento familiar, sesiones de videojuegos o series interminables, combinando imagen y sonido de alta calidad a un precio accesible.

El modelo C6K incorpora tecnología Mini LED con hasta 512 zonas de atenuación local, ofreciendo mayor brillo, contraste profundo y una tasa de refresco de 144Hz para imágenes fluidas en deportes y videojuegos. Sus funciones Game Master Pro y FreeSync Premium Pro aseguran una experiencia de juego más responsiva y sin interrupciones.

En sonido, el C6K tampoco se queda atrás: su sistema de audio Onkyo 2.1 integrado y la tecnología Dolby Atmos logran una experiencia envolvente para películas, series o música.

Quienes busquen un nivel superior encontrarán en el modelo C7K una experiencia cinematográfica inigualable, disponible en tamaños de hasta 115 pulgadas. Cuenta con hasta 2880 zonas de atenuación, panel CrystGlow HVA para menor reflejo y mejor contraste incluso en habitaciones luminosas, refresco nativo de 144Hz y tecnología HDR Premium 3000 que eleva cada imagen con colores vivos y profundidad realista. Algunas versiones incorporan sonido de Bang & Olufsen, transformando cualquier sala en un auténtico cine en casa.

Monitores para gaming y productividad Si llevas meses perfeccionando tus habilidades en videojuegos, es hora de actualizar tu equipo. El monitor TCL 25G64 Mini LED ofrece nivel profesional con 300Hz de refresco y 1ms de respuesta, ideal para jugadores de FPS. Con soporte FreeSync™ y G-SYNC™, el retraso y el parpadeo desaparecen para que no pierdas ni un segundo de acción.

Por otro lado, el monitor TCL 27G64 está diseñado para quienes buscan una experiencia visual superior tanto en trabajo como en ocio. Con resolución QHD, 180Hz, brillo HDR600 y tecnología Quantum Dot, combina nitidez y color vibrante. Además, incorpora tecnología de reducción de luz azul para cuidar tu vista durante largas sesiones.

Completa tu espacio con el proyector TCL PlayCube, ideal para proyecciones en interior o exterior. Gracias a su diseño portátil, batería integrada y sistema Google TV, disfrutar de contenido en el jardín o la cocina nunca fue tan fácil.

Electrodomésticos TCL: aire limpio, alimentos frescos y colada eficiente La primavera trae consigo polen, polvo y cambios de temperatura. Los aires acondicionados FreshIN 3.0 y BreezeIN 2.0 de TCL están diseñados para mantener tu hogar más saludable y confortable.

El FreshIN 3.0 cuenta con un sistema de filtración de cuatro capas que captura polvo, alérgenos, bacterias y virus. Gracias a la tecnología inteligente T-AI, reduce el consumo energético hasta en un 37% y ajusta automáticamente su potencia según las condiciones del entorno, operando a tan solo 16 decibelios. Todo se puede controlar desde la app TCL HOME, facilitando el ahorro energético y la comodidad.