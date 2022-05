El Instituto Cláritas insiste en la importancia de recibir una terapia online de calidad de la mano de profesionales Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 11:54 h (CET)

Desde el año 2021, existe un auge de tratamientos psicológicos, talleres y formaciones virtuales. A través de diversas plataformas, personas sin la debida preparación académica, autorización o registro colegial se dedican a vender recursos terapéuticos bajo la modalidad low cost.

Para abordar esta problemática, se ha consultado a varias entidades de referencia. Desde el Instituto Cláritas, especializado en servicios multicanales de apoyo psicológico, señalan que la terapia online no es un asunto que pueda confiarse a cualquier persona que aparezca en internet. Una terapia de pareja en Madrid o cualquier otro procedimiento debe ser tratado por profesionales.

El auge de la terapia online Los expertos del Instituto Cláritas explican que el auge de la terapia online se aceleró durante la pandemia. Ante las restricciones de movilidad, la gente se volcó en internet para satisfacer sus necesidades de todo tipo. Esto incluyó los servicios médicos y psicológicos. En el caso de estos últimos, muchas veces bajo falsas promesas de efectividad.

La Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG) ha alertado de la amplia oferta actual de tratamientos cortos, genéricos y despersonalizados y de la proliferación de cápsulas para terapias grupales, desde 2 hasta 4 horas de duración. Muchas de ellas, con precios considerables y con resultados dudosos.

Para los psicólogos colegiados, estas prácticas amenazan con desvirtuar el ejercicio de la profesión. Las críticas que están recibiendo algunos de estos servicios virtuales por su falta de rigor y seriedad pueden llegar a afectar a todo un gremio. Para el equipo del Instituto Cláritas, la solución parte del mismo público, que debe aprender a diferenciar los servicios serios de las ofertas dudosas.

Servicios adaptados a una nueva realidad El Instituto Cláritas señala que, tras la pandemia, las terapias online son una realidad plenamente extendida. En virtud de este nuevo panorama, han diseñado métodos de asistencia que mantienen la calidad del servicio y la efectividad de sus resultados. Este instituto psicológico ofrece programas de atención integral, respaldados por profesionales experimentados y debidamente colegiados.

Mediante este personal, se ha mantenido una atención de terapia online para personas de todo el mundo con la opción de realizar sesiones presenciales en Madrid. Con sus tratamientos, el Instituto Cláritas ha garantizado para sus pacientes resultados duraderos y en el menor tiempo posible. Además, les brinda herramientas para enfrentar retos futuros.

Lo esencial es que las personas sepan diferenciar entre un servicio virtual prestado por un equipo profesional y una oferta engañosa. No cualquiera puede ofrecer una atención sistémica humanística, psicoanalítica o abordar a las personas desde lo cognitivo-conductual. Muchos tampoco pueden disponer de un equipo de profesionales que revise cada tratamiento personalizado para garantizar su efectividad, algo que solo puede ser ofrecido por profesionales como los que trabajan en el Instituto Cláritas.



