Negociaciones entre rivales históricas (India y Pakistán) en la Cumbre de Shanghái sobre Afganistán Afganistán está una vez más expuesto al campo de juego de vecinos codiciosos e hipócritas Abdul Naser Noorzad

miércoles, 18 de mayo de 2022, 09:46 h (CET) La rivalidad entre India y Pakistán por cuestiones de seguridad y fronterizas, las tensiones ideológicas y las rivalidades de seguridad por cuestiones agudas y clave han sido más frecuentes en Afganistán. Los dos países nunca han tenido relaciones amistosas desde la secesión en 1947, y siempre ha existido el temor de un conflicto militar directo.

Las cuatro guerras entre los dos países, en 1974, 1965, 1971 y 1999, tienen menos probabilidades de poner fin a las hostilidades entre ellos. Tras la caída del anterior gobierno afgano el 15 de agosto del año pasado, el papel de la India en Afganistán ha llegado a su punto más bajo y Pakistán está desempeñando un papel más destacado en los asuntos actuales de Afganistán. Estas situaciones han llevado a los dos países a negociar sobre Afganistán y poner fin a la crisis en este país asiático.

En la cumbre de sesión de Shanhai, India y Pakistán negocian sobre Afganistán en Delhi. Sin embargo, las conversaciones son parte de la lucha contra el terrorismo de la Organización de Cooperación de Shanghai, con representantes de otros miembros de la organización participando en las conversaciones de Delhi. ¿Son estas negociaciones, que tienen lugar tras la caída del gobierno de Imran Khan y bajo el nuevo gobierno de Shahbaz Sharif, un nuevo desarrollo en la política de los estados miembros de Shanghái de alinearse con Pakistán en Afganistán?

Mientras tanto, Pakistán se ha acercado más bajo el mandato del primer ministro Shahbaz Sharif con los Estados Unidos desde que se formó el nuevo gobierno, e incluso el comandante en jefe del ejército, el general Bajwa, condenó en los últimos días la invasión rusa de Ucrania por parte del primer ministro Imran Khan en línea con la política estadounidense.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Belal Bhutto, también se encuentro en Washington, y el tema de Afganistán está al frente de sus conversaciones con el Secretario de Estado de los Estados Unidos. Zalmai Khalilzad también vino a Pakistán en los últimos días para negociar con los paquistaníes sobre Afganistán. ¿Estos viajes y conversaciones sobre Afganistán conducen a lo que se llama un gobierno inclusivo?

Hasta ahora, durante los nueve meses de su gobierno, los talibanes han demostrado que no han prestado atención a la voluntad de los países e incluso a la voluntad de los paquistaníes de formar un gobierno integral. El anuncio del presupuesto 2022 por parte de ellos sin depender de fuentes extranjeras es otra señal de su indiferencia y desconfianza hacia los países extranjeros y no quieren aceptar términos ni condiciones de los extranjeros con respecto a su soberanía y gobierno. ¿Pueden Estados Unidos y Occidente, las Naciones Unidas e incluso países cercanos y que apoyan a los actuales gobernantes afganos de ayer en Shanghái, con la excepción de India, influir en ellos para que cambien sus políticas y acepten la formación de un gobierno inclusivo?

La respuesta a esta pregunta no es muy positiva. No tienen muchas herramientas para presionar a estos gobernantes. La única herramienta eficaz son las opciones militares y el apoyo a la guerra contra ellas, que ninguno de estos países pretende utilizar actualmente. Estados Unidos, Occidente y la OTAN han estado en guerra con ellos durante veinte años y no volverán a estar en ella.

Los rusos también están involucrados en Ucrania, y la República Islámica de Irán tiene una política multifacética y opaca que nunca ha tenido la oportunidad de infiltrarse y tener tanto éxito en Afganistán como en Pakistán. Sin embargo, la situación en Afganistán es muy complicada y el futuro de la política mundial del ratón y el gato, especialmente en Estados Unidos y Occidente, con los actuales gobernantes de Afganistán parece desesperado y sin esperanza.

La continuación de la política de monopolio y tiranía de los gobernantes que se consideran vencedores de la guerra con Estados Unidos y la OTAN, y las disparidades regionales e internacionales de países y actores rivales y hostiles sobre Afganistán, han dejado el futuro de la estabilidad en Afganistán en una neblina. La estabilidad de Afganistán, que aún no se ha formado, parece muy frágil e inestable en la continuación de esta situación.

Afganistán está una vez más expuesto al campo de juego de vecinos codiciosos e hipócritas, países regionales e internacionales rivales, y los actuales gobernantes de Afganistán solo pueden continuar gobernando a toda costa e incluso sin una interacción constructiva con el mundo, sin obtener el reconocimiento y el apoyo del mundo., y pensar y actuar sin sentirnos responsables del desempleo, la pobreza y el hambre de la gente y la necesidad de prosperidad y desarrollo en Afganistán.

Mientras tanto, los representantes de Pakistán, India, Rusia, China y otros miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) discutieron la situación de seguridad en Afganistán en una reunión el 16 de mayo. La reunión, organizada por India en Nueva Delhi, continúa durante otros cuatro días. Los representantes de los países de la región están programados para discutir la situación de seguridad y cómo combatir el terrorismo en Afganistán. Una delegación de tres miembros de Pakistán también asistió a la reunión, mientras que la seguridad y la situación humanitaria en Afganistán se ha deteriorado en los últimos nueve meses. China, Rusia, India, Pakistán, Kirguistán, Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai, y algunos países, incluido Afganistán, participan como observadores. India, actualmente, preside el Consejo Ejecutivo.

