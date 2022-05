Nancy Pelosi prohíbe la paz Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 18 de mayo de 2022, 09:15 h (CET) "Patria Grande", medio de comunicación mexicano:” Una de las demócratas que le encanta la guerra. Que incluso tiene acciones en empresas armamentistas y que se ha hecho multimillonaria con esto, es la actual líder del congreso Nancy Pelosi. Incluso cuando estaba Donald Trunp como presidente, Nancy Pelosi le prohibió a Trump retirarse de Afganistán, eso es algo increíble pero así fue.

Y ahora está sucediendo lo mismo en Ucrania, porque la líder del congreso prohibió a Ucrania llegar a un acuerdo del cese el fuego con Rusia. Y lo que exige es que siga la guerra, siga el envío de armas, sigan aumentando las sanciones contra Rusia y todo, obviamente, con el fin de obtener más y más ganancias a las empresas armamentistas de las cuales ella es la principal accionista, de eso es de lo que se trata. Tiene que quedar muy claro y lo cierto es que a Joe Biden también le encanta la guerra fuera de sus fronteras y por esa razón no se echó para atrás.

Es muy probable que el próximo presidente, Donald Trump, cuando vuelva busque acuerdos de paz. El problema está en que Biden estará hasta el 2025, Ucrania acabará destruida y Rusia no se va a retirar así porque sí. A pesar de que les embarguen el gas, le caigan las sanciones, eso nunca ha terminado la guerra. Al contrario, sirven para seguir eternizándola. Y en el caso de Ucrania, destruir su territorio mientras los estadounidenses saquean sus recursos porque eso es lo que les interesa”

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Familia real versus familia del rey Las hermanas de Felipe VI, y los hijos de estas, no forman parte de la familia real de España ¿Cambio de la Administración Biden respecto a Cuba? Asistimos al inicio de una época de deshielo en las relaciones de ambos países El aborto, el proceso menstrual... las incoherencias Escribir leyes forzadas por ideologías, trae como consecuencia el “cultivo permanente” de injusticias sociales Negociaciones entre rivales históricas (India y Pakistán) en la Cumbre de Shanghái sobre Afganistán Afganistán está una vez más expuesto al campo de juego de vecinos codiciosos e hipócritas Ana Botín versus Putin Pablo Alejandre Calviño, Badajoz