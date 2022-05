Los mejores generadores de esquemas de color Estas herramientas pueden ayudar a ahorrar mucho tiempo al diseñador Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 18 de mayo de 2022, 08:47 h (CET)

La creación de una paleta de colores es una de las tareas más difíciles, a la que se enfrentan tanto los diseñadores novatos que desarrollan un logotipo en Turbologo, como los verdaderos profesionales. Este proceso lleva mucho tiempo porque no siempre está claro cómo debe ser exactamente la combinación de colores.

El color en sí mismo no afecta a la calidad del diseño si se entiende como funcionalidad, pero puede mejorar significativamente la impresión que causa el diseño. Por lo tanto, es muy importante encontrar tonos perfectamente combinados que ayuden a crear una paleta de colores armoniosa.

Hoy en día se pueden encontrar muchas herramientas para la selección automática de esquemas de color en Internet, así como servicios para crear patrones de fondo. Cada una de estas herramientas puede ayudar a ahorrar mucho tiempo al diseñador, evitándole una larga selección manual de tonos. Aquí están las principales herramientas para crear patrones y esquemas de color.

Designspiration

El sitio web Designspiration, con un diseño precioso, ofrece una enorme colección de esquemas de color creados a partir de magníficas fotos e ilustraciones.

Muchas de las ilustraciones realizadas por diseñadores profesionales se basan en un esquema de color específico y el servicio te da una idea de qué tonos se utilizaron en el trabajo. Esta herramienta también puede utilizarse en busca de inspiración: muchos de los trabajos presentados son dignos de mención.

Canva

Un generador muy útil de esquemas de color del famoso servicio Canva. Se crea un esquema de color basado en una imagen cargada por el usuario. Todos los códigos de color se copian con un solo clic. La herramienta es fácil de usar y crea una paleta a partir de cualquier tipo de imagen. El servicio es gratuito y no es necesario crear una cuenta para utilizarlo.

ColRD

ColRD es un sitio único con una gran colección de ilustraciones. Debajo de cada imagen, se puede ver una combinación de colores con tonos básicos. Si el usuario no está satisfecho con los esquemas ya hechos, puede crear su paleta descargando la imagen desde su ordenador. Sin embargo, es poco probable que esto sea necesario, ya que los editores del sitio han tratado de reunir una colección de esquemas de color óptimamente combinados. El servicio también permite crear texturas basadas en patrones y degradados.

Cazador de colores

Color Hunter es otra herramienta que genera esquemas de color a partir de imágenes cargadas. El usuario sólo tiene que elegir una foto bonita y el resto se hará automáticamente. Una herramienta muy útil para crear rápidamente esquemas de color armoniosos. Tras registrarse en el sitio, el usuario puede empezar a crear su colección de esquemas de color que podrá utilizar en el futuro.

Paletton

El servicio web Paletton es uno de los generadores de esquemas de color más avanzados para uso profesional. Se puede utilizar para crear un gran número de esquemas, incluidos los monocromos. Todo lo que tienes que hacer es especificar los tonos deseados en la rueda de colores y el servicio creará inmediatamente el esquema.

Pictacuolous

La herramienta Pictacuolous es fácil de usar y permite crear una combinación de colores a partir de una imagen cargada. Lo que diferencia a esta herramienta de otros servicios similares es que te permite subir tu paleta de colores como un archivo Adobe Swatch, que luego puedes utilizar en editores gráficos:

Photoshop;

Illustrator;

Pixlr X;

etc.

Flat Colors Palette

El sitio Flat Colors Palette ofrece un gran número de esquemas de color que son ideales para los proyectos creados en el estilo Flat. En total se presentan más de 2000 paletas de colores listas para ser descargadas en Adobe.ACO. Un sitio muy práctico para encontrar rápidamente una combinación de colores armoniosa.

Generador de paletas

La herramienta Generador de paletas crea una paleta de colores basada en los tonos predominantes en la imagen. La característica distintiva de este generador es que el esquema puede crearse a partir de varias imágenes. Los usuarios pueden subir hasta 20 imágenes y un algoritmo especial seleccionará los tonos más importantes para crear una bonita paleta. El servicio es completamente gratuito, y los esquemas resultantes pueden utilizarse en proyectos personales y comerciales.

Big Huge Labs

El generador de esquemas de color de Big Huge Labs crea automáticamente esquemas de color basados en las fotos cargadas. Para la comodidad de los usuarios, esta herramienta puede importar sus imágenes favoritas de Facebook, Instagram, Flickr y Dropbox. Un servicio muy práctico para crear rápidamente hermosas paletas de colores.

Cohesive Colors

El servicio web Cohesive Colors tiene un diseño conciso y una funcionalidad sencilla. Los esquemas de color se pueden crear de forma aleatoria o basándose en los tonos seleccionados. En cualquier caso, se obtienen esquemas muy bonitos compuestos por seis tonos básicos.

Patterninja

Patterninja es un servicio muy práctico para crear rápidamente patrones a partir de elementos preseleccionados. Todo lo que tienes que hacer es establecer los parámetros y el servicio creará automáticamente un patrón divertido. En la biblioteca de Patterninja, hay un montón de imágenes con diferentes temas a partir de los cuales se puede crear un patrón. Sin embargo, esta herramienta es poco adecuada para proyectos serios en los que se requiere un diseño más sobrio.

Conclusión

